DIRETTA / Fondi-Vibonese (risultato finale 1-0): gol di Varone! Info streaming video Sportube.tv (Lega Pro 2016 girone C, oggi 29 dicembre)

DIRETTA FONDI-VIBONESE (RISULTATO FINALE 1-0) INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV: al 51’ gol di Varone (Fondi); ammoniti Galasso (Fondi), Sabato (Vibonese), Yabre (Vibonese), Coletta (Fondi); al 91' espulso Saraniti (Vibonese). Fondi-Vibonese 1-0: vittoria importante per l’Unicusano Fondi, che con questo risultato consolida la posizione a ridosso della zona playoff nel girone C di Lega Pro, mentre la Vibonese resta tristemente all’ultimo posto. L’Unicusano Fondi è passato in vantaggio al 51’ minuto di gioco, il 6’ della ripresa, quando un cross dalla sinistra di Calderini genera una mischia confusa, che viene infine risolta dal tocco decisivo di Varone, che riesce a trovare la via della rete trafiggendo il portiere avversario Russo. Da quel momento la partita si incattivisce, tanto che il secondo tempo è stato caratterizzato da numerosi cartellini gialli comminati dall’arbitro De Santis nell’ordine a Sabato della Vibonese per un fallo tattico a centrocampo, Yabre (sempre della Vibonese) per un fallo su D’Angelo, poi il portiere del Fondi Coletta per una perdita di tempo e poi ancora Saraniti per proteste. Il giocatore della Vibonese è però decisamente troppo nervoso, tanto che al 91’ minuto subisce il secondo cartellino giallo - sempre per proteste - e viene espulso, riducendo ulteriormente le speranze di rimonta della Vibonese, che tra l’altro dovrà rinunciare a lui anche nella prossima giornata, contro il Foggia dopo la pausa. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (21^ GIORNATA)

DIRETTA FONDI-VIBONESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). SENZA RETI ALL'INTERVALLO, AMMONITO GALASSO (FONDI) - Fondi-Vibonese 0-0 all'intervallo: si è concluso senza reti il primo tempo della partita fral e due squadre del girone C di Lega Pro. La notizia principale è dunque l'ammonizione di Galasso del Fondi, sanzionato con un cartellino giallo da parte dell'arbitro De Santis proprio al 45' minuto di gioco. Va comunque detto che non si è trattato di una frazione noiosa: abbiamo infatti vissuto diverse occasioni da entrambe le parti. La Vibonese si è resa pericolosa soprattutto al 15' minuto, quando Yabre ha calciato alto da posizione molto favorevole, mentre l'azione probabilmente più pericolosa costruita dall'Unicusano Fondi è arrivata al 22' minuto, quando un tiro di Varone è stato respinto da Manzo. Reti dunque ancora bianche ma partita piacevole finora, vedremo che cosa ci riserverà la ripresa...

DIRETTA FONDI-VIBONESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). IN CAMPO - Il Fondi deve tornare a fare risultato dopo la sconfitta contro la Reggina, oggi bisognerà affrontare la Vibonese nell'ultima partita del 2016 prima della pausa invernale. Il tecnico dei padroni di casa, Sandro Pochesci, ha parlato ai microfoni di 'Reggionelpallone.it' proprio per commentare l'ultima sconfitta di Reggio Calabria: "Quando perdiamo ci dispiace, è la quinta sconfitta contro una squadra che a livello di gioco e di cuore ha messo davvero tanto. Dobbiamo ripartire già contro la Vibonese, tra le mira di casa bisogna esprimere al massimo il nostro gioco". Episodio spiacevole nell'ultima gara con il danneggiamento del pullman del Fondi da parte dei tifosi avversari, Pochesci non vuole darci troppo peso: "Sono stupidaggini di due o tre ragazzi, non ha nulla a che fare con il calcio. Se mi attaccassi a queste cose sarei solo un poveraccio, quindi dimentichiamo l'avvenuto" conclude il tecnico del Fondi.

DIRETTA FONDI-VIBONESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). I BOMBER - Nel Gruppo C della LegaPro si gioca la gara Fondi-Vibonese con i padroni dicasa che hanno due tra i migliori marcatori della categoria rispettivamente Albadoro con otto reti e Tiscione con sei. Dall'altra parte invece Saraniti ha fatto meglio di tutti i suoi compagni con cinque. Albadoro è esploso nel Bari, ma nelle ultime stagioni è riuscito a imporsi nelle categorie minori. E' arrivato in estate al Fondi, dimostrando di avere fisicità e grande tecnica. Attaccante classe 1989 è una classica prima punta. Vicino a lui gioca l'esperto Filippo Tiscione che è arrivato dall'Akragas nell'estate del 2015 dimostrando tecnica e grande bravura sotto porta. Il palermitano Saraniti ha una carriera importante nella categoria e ha ancora ampi margini di miglioramento.

DIRETTA FONDI-VIBONESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). LE STATISTICHE - Analizziamo le statistiche per Fondi-Vibonese, partita in programma per il Girone C di Lega Pro. Partiamo dai gol segnati, con i padroni di casa che hanno ventinove gol in attivo, un ottimo score per questa prima parte di stagione (sette di questi gol sono arrivati tra il 30' ed il 45'), mentre la Vibonese ha segnato soltanto nove gol in campionato, di cui tre tra il 75' ed il 90'. Non c'è invece tanta differenza per quanto riguarda i gol subiti: ventitré quelli incassati dal Fondi, equilibrati tra il primo ed il secondo tempo delle gare precedenti, mentre la Vibonese ne ha subiti ventisei, di cui dodici nel secondo tempo. Decimo posto in classifica per gli uomini di Pochesci che si affiderà ai gol di Albadoro, autore di otto reti in questa prima parte di stagione. Ultimo posto invece per la Vibonese che non se la passa molto bene ma si affiderà come sempre a Saraniti con i suoi cinque gol in attivo finora.

DIRETTA FONDI-VIBONESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). PROTAGONISTI - Il Fondi ha una buona occasione casalinga per aumentare il suo bottino in classifica: la ventunesima giornata di Lega Pro propone infatti la sfida contro la Vibonese, fanalino di coda nel girone C. Tra i padroni di casa uno dei giocatori maggiormente protagonisti è stato finora Diego Albadoro, attaccante scuola Bari di 27 anni: per lui 8 gol in 17 presenze di campionato. Da segnalare anche il rendimento dell’esterno Filippo Tiscione, giocatore esperto (31 anni) e in grado di farsi valere sia in fase di rifinitura che in quella conclusiva, come dimostrano le 6 reti messe a segno in 19 partite. In generale il Fondi punta molto sull’abilità degli esterni d’attacco, i terzini della Vibonese sono quindi avvisati. La squadra di Vibo Valentia sta faticando enormemente a trovare la via del gol, non a caso viaggia con l’attacco meno prolifico dell’intera Lega Pro (9 reti, unica squadra ancora sotto la doppia cifra). Tra i protagonisti quindi non possono rientrare gli attaccanti, attenzione piuttosto al centrocampista del Burkina Faso Abdul Yabré. Classe 1995 cresciuto nelle giovanili del Cesena, il ventunenne possiede anche la nazionalità italiana e si sta sprezzando alla corte di mister Costantino.

DIRETTA FONDI-VIBONESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). I TESTA A TESTA - Quella tra Fondi e Vibonese di questo pomeriggio non sarà certo una gara di cartello ma potrebbe interessare molto anche per via dei giovani talenti che scenderanno in campo. La partita sarà aperta e potrebbe rivelare non poche sorprese alle due squadre. Tra le due formazioni attese al Purificato, si contano 3 precedenti tra queste due squadre, tutti appartenenti alla terza serie calcistica italiana dove si contano 2 due successi del Fondi ed una della Vibonese. Il match di andata di questa stagione dei Lega Pro, aveva visto Fondi-Taranto andare in scena a casa degli ipponici, i quali trovarono anche il successo con il risultato di 1 a 0, ottenuto grazie all’improvvida autorete di De Martino. L’ultimo successo del Fondi risale invece alla stagione dell’allora serie C 2011-2012 altra unica occasione di scontro tra Fondi e Vibonese: nel girone di ritorno i fondani trovarono il successo in casa per 2 a 1.

DIRETTA FONDI-VIBONESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C) - Fondi-Vibonese, diretta dall'arbitro Daniele De Santis della sezione di Lecce, si gioca giovedì 29 dicembre 2016 alle ore 14:30 e sarà un posticipo serale particolarmente incerto nel programma della seconda giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Nessuna delle due squadre è riuscita a ritagliarsi un Natale particolarmente sereno. L'Unicusano Fondi vanta comunque un più che rassicurante bottino di otto punti di vantaggio rispetto alla zona play out, un successo stando a quelli che erano gli obiettivi di stagione dei laziali. La squadra di Sandro Pochesci è però reduce da una sconfitta sul campo della Reggina, che non vinceva da tempo ma che proprio contro i rossoblu fondani è riuscita a trovare un guizzo che ha dato un sussulto a tutto il quadro della lotta per la salvezza.

Per mantenere tranquillità all'Unicusano Fondi serviranno altri punti, e il match interno contro il fanalino di coda della classifica è sulla carta una buona occasione. La Vibonese però, dopo essere rimasta sola sull'ultimo gradino della graduatoria, staccata anche dal Catanzaro, non può più permettersi di sbagliare, dopo l'ennesimo ko subito in casa contro l'Akragas. Il quarto consecutivo per i calabresi allenati da Massimo Costantino, sempre più in bilico e tenuto in panchina probabilmente solo per il periodo natalizio e la difficoltà della società di individuare una soluzione lampo. Un quinto ko di fila a Fondi costerebbe probabilmente l'esonero al tecnico, con la società che potrebbe sfruttare le tre settimane di sosta del campionato per riprogrammare una stagione finora molto difficile.

Allo stadio Purificato di Fondi scenderanno in campo queste probabili formazioni. Unicusano in campo con Coletta a difesa della porta, Signorini e Fissore schierati come difensori centrali, mentre Galasso avrà il compito di presidiare la fascia destra e Squillace quello di controllare la fascia sinistra nella linea a quattro. De Marino in cabina di regia giocherà titolare assieme a Bombagi e D'Agostino, nel tridente offensivo ci sarà ancora una chance dal primo minuto per Varone, Tiscione e Calderini.

La Vibonese partirà con Stefano Russo estremo difensore ed una linea difensiva a quattro con Usai, Manzo, Sabato e Paparusso schierati dalla corsia di destra a quella mancina. A centrocampo partiranno titolari Giuffrida, il francese Legras e Yabre, mentre a Favasuli toccheranno i compiti da trequartista, con Cogliati e Saraniti chiamati a fare coppia sul fronte offensivo.

4-3-3 per il Fondi di Pochesci che rappresenta senz'altro una delle note liete di questo campionato. I laziali pur essendo una matricola si stanno facendo valere e possono cullare concrete ambizioni di partecipazione ai play off, anche se l'appagamento in chiave salvezza potrebbe giocare, come si è visto a Reggio Calabria, un brutto scherzo ai fondani, considerando quanto lunga è ancora la stagione. 4-3-1-2 per la Vibonese di Costantino, col tecnico come detto all'ultima chiamata e capace di ottenere solo due punti dalla seconda alla decima giornata e solo due dalla quattordicesima alla ventesima. Due lunghi periodi di crisi che hanno influenzato pesantemente la stagione dei calabresi.

Una Vibonese in caduta libera induce i bookmaker a considerare nettamente favorito l'Unicusano Fondi per il successo nell'ultima giornata di campionato del 2016. Vittoria interna quotata 1.70 da Snai, mentre Eurobet propone a 5.65 la quota per il ritorno al successo dei calabresi e Betclic a 3.60 la quota per l'eventuale pareggio.

