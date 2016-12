DIRETTA/ Melfi-Juve Stabia (risultato finale 1-2), successo delle vespe all'Arturo Valerio (oggi Lega Pro 2016)

DIRETTA MELFI-JUVE STABIA INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV (RISULTATO FINALE 1-2): al 6’ gol di Francesco Lisi (Juve Stabia), al 47' gol di Rosafio (Juve Stabia),al 82' trova il gol Obeng (Melfi) Al 25’ ammonito Agostino Carmigliano (Juve Stabia) e Gragnaniello (Melfi). DIRETTA MELFI-JUVE STABIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C) SUCCESSO DELLE VEESPE IN TRASFERTA - Si è chiuso con il risultato di 2 a 1 il match tra Melfi e Juve Stabia che ha visto le vespe di Fontana dominare quasi per la totalità dei 90 minuti della partita. Dopo i gol gialloblu di Lisi e Rosafio infatti a poco è servito il gol di Obeng per i gialloverdi, messo a segno all’82’ del secondo tempo, che privi di minuti di recupero non sono riusciti a sfruttare le ultime occasioni create, molte dove il protagonista è stato certamente Obeng. Con questi tre punti fondamentali la Juve Stabia volano a quota 43 punti, al momento a parimerito con il Lecce, mentre la compagine gialloverde diventa 19^ in classifica, d appena due lunghezze di vantaggio dalla Vibonese, fanalino di coda. Il prossimo turno del girone C di Lega Pro vedrà il Melfi ospite del Lecce, mentre la Juve stabia di Fontana tornerà tra le solide mura di casa per affrontare il Monopoli, da poco sconfitto per 2 a 3 dalla Casertana.

DIRETTA MELFI-JUVE STABIA INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV (RISULTATO LIVE 1-2): al 6’ gol di Francesco Lisi (Juve Stabia), al 47' gol di Rosafio (Juve Stabia),al 82' trova il gol Obeng (Melfi) Al 25’ ammonito Agostino Carmigliano (Juve Stabia) e Gragnaniello (Melfi). DIRETTA MELFI-JUVE STABIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C) OBENG RIAPRE I GIOCHI - Quanto movimento in campo al Arturo Valerio! A circa metà del secondo tempo del match tra Melfi e Juve Stabia, il tabellino del risultato ha subito un nuovo scossone, con le vespe che prima hanno trovato il vantaggio e infine con i gialloverdi che hanno tentato il recupero fissando l’esito sul 1 a 2e dando l’impressione che le emozioni non siano già finite. Il primo gol di questi 45 minuti finali come detto è stato messo a segno dalle vespe gialloblu che con Rosafio torva il raddoppio ad appena 2 minuti dal fischio della ripresa. Vista la situazione il tecnico del Melfi Bitetto opta per alcuni cambi, mentre giunge l’ammonizioni per il suo Vicente. La situazione comunque si fa subito pericolosa per la difesa dei padroni di casa, con Del Sante che dietro il passaggio millimetrico di Rosafio tenta il triplo risultato: vista l’emergenza il coraggio gialloverde emerge immediatamente e al 82’ minuti è Obeng a riaprire parzialmente i giochi. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (21^ GIORNATA)

DIRETTA MELFI-JUVE STABIA INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV (RISULTATO LIVE 1-2): al 6’ gol di Francesco Lisi (Juve Stabia), al 47' gol di Rosafio (Juve Stabia),al 82' trova il gol Obeng (Melfi) Al 25’ ammonito Agostino Carmigliano (Juve Stabia) e Gragnaniello (Melfi). DIRETTA MELFI-JUVE STABIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C).VESPE AVANTI AL PRIMO TEMPO - Al Valero il match tra Melfi e Juve Stabia al termine dei primi 45 minuti regolamentari ha visto il risultato fisso sul 1 a 0 a favore delle vespe, andate a segno grazie a una magia millimetrica di Lisi, messa a segno al 6’ minuto dell’incontro. Oltre a questa occasione gol felicemente realizzata per la compagine gialloblu, i ragazzi di fontana si sono resi protagonisti assoluti di molte atre occasioni pericolose e non si esagera nell’affermare che in questo primo tempo, l’unica squadra in campo è stata proprio quella delle vespe. Il Melfi ha cercato di farsi coraggio reagendo intorno la metà del primo tempo, e facendosi vedere di fronte allo specchio di Russo con De Vena e Defendi ma le occasioni sono state presto amaramente sprecate. Anche negli ultimi minuti di questo prima parte del match le principali azioni degne di nota hanno portato la firma della Juve Stabia, come l’occasione creata da Marotta al 33’. Tra gli ammoniti segnaliamo l’esposizione di due gialli, ovvero diretti a Camigliano per la Juve Stabia e del portiere del Melfi Gragnaniello, ammonito per proteste.

DIRETTA MELFI-JUVE STABIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). All’Arturo Valero il risultato del match tra Melfi e Juve Stabia si è subito sbloccato per merito del gialloblu Lisi, che al 6’ minuto di gioco ha già portato la formazione ospite in vantaggio per 1 a 0. La sfida al momento sta vedendo i predominio assoluto della compagine dellaJuve stabia, che ha saputo farsi vedere subito aggressiva: con il gol di Lisi poi l’entusiasmo è ulteriormente salito alle stelle, che con Marotta ha tentato in questi ultimi minuti di trovare il raddoppio. La formazione del Melfi di Bitetto comunque non è rimasta con le mani in mano, ma ha provato a mostrare più coraggio nella metà campo avversaria negli ultimi dieci minuti, con Defendi e De Vena in cerca del pari.

DIRETTA MELFI-JUVE STABIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). SI COMINCIA! -La Juve Stabia cerca punti per ritrovare il primato in classifica e questa sera dovrà vedersela in trasferta contro il Melfi allo stadio 'Arturo Valerio'. L'allenatore in seconda della Juve Stabia, Fabio Caserta, si è presentato in conferenza stampa al posto di un influenzato Gaetano Fontana, per presentare la gara di Melfi: "Affronteremo un Melfi che ha delle qualità positive, e dovremo stare concentrati sulla partita perchè spesso in trasferta non siamo riusciti ad esprimerci come nel nostro stadio" commenta Caserta che avrebbe voluto passare queste feste in famiglia ma bisogna attenersi alle regole della Lega Pro che ha previsto partite il 22 ed il 29 dicembre. "Quanto abbiamo visto nella partita contro il Catania ci ha dimostrato che se giochiamo con la giusta intensità possiamo creare dei seri problemi ai nostri avversari, voglio che contro il Melfi si ripeta quello stesso atteggiamento" conclude Caserta.

DIRETTA MELFI-JUVE STABIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). I BOMBER - Nella sfida Melfi-Juve Stabia mette di fronte due bomber importanti della categoria e cioè Francesco Ripa e Alessandro De Vena. Il primo è un classe 1985 di Battipaglia che in categoria ha sempre dimostrato di essere un attaccante molto prolifico. E' stato acquistato da L'Aquila nell'estate del 2014 dimostrando tecnica e grande intelligenza. Più giovane è il secondo che è un classe 1992 di Napoli. De Vena è stato acquistato dalla Fidelis Andria, dimostrandosi abile a muoversi negli spazi e a giocare sempre la palla rapidamente. Seguono in classifica Foggia sempre a sette reti e Izzillo a sei. Staremo a vedere chi di questi riuscirà a mettersi in evidenza magari proprio con una rete.

DIRETTA MELFI-JUVE STABIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C).LE STATISTICHE - Il Melfi affronterà la Juve Stabia per il Girone C di Lega Pro, vediamo le statistiche di questa gara del turno infrasettimanale. La Juve Stabia rientra nella classifica dei migliori attacchi considerando che ha segnato la bellezza di trentasette gol con una media di 1.85 gol a gara. Il Melfi invece ha segnato ventidue gol in questa prima parte di stagione, otto di questi sono arrivati tra il 60' ed il 75'. Trentanove invece i gol subiti dai padroni di casa finora, nove di questi incassati nel primo tempo delle precedenti gare. La Juve Stabia, invece, ne ha subiti soltanto diciassette (soltanto uno tra il 30' ed il 45'), parliamo infatti della seconda in classifica nel Girone C che sta disputando un campionato davvero esemplare. Il tecnico Fontana si affiderà a Ripa che ha segnato finora otto gol in questa prima parte di stagione. Il Melfi, invece, è al terzultimo posto in classifica, il più prolifico finora è stato De Vena con i suoi sette gol.

DIRETTA MELFI-JUVE STABIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). PROTAGONISTI - In vista di Melfi-Juve Stabia citiamo qualche giocatore che si è ben distinto nelle 20 giornate precedenti di questo campionato. A cominciare da Alessandro De Vena, protagonista più o meno fisso nelle azioni d’attacco del Melfi e capocannoniere della squadra, con 8 reti all’attivo. De Vena tende a partire largo dalla fascia destra ma sa come far male in zona gol: come lui anche Ciro Foggia che di reti ne ha realizzate 7, disputando 2 gare in meno (18). E’ in difesa che il Melfi dovrà dare segnali di svolta, finora ha incassato ben 39 reti e viaggia quindi con la retroguardia più perforata di tutta la Lega Pro, al pari di Racing Roma e Prato nel girone A. Ben diversi i numeri della Juve Stabia che sta trovando in Francesco Ripa un ottimo finalizzatole: il trentunenne attaccante è già arrivato a quota 8 in classifica marcatori. Tra i protagonistianche il centrocampista Nicolas Izzillo, che solitamente agisce da mezzala nel reparto a 3 di mister Fontana: con la doppietta realizzata giovedì scorso contro il Catania, ha incrementato a 6 il suo bottino realizzativo. Importante anche il lavoro di un altro centrocampista di belle speranze, il ventenne scuola Milan Alessandro Mastalli che sta vivendo la sua prima stagione tra i professionisti.

DIRETTA MELFI-JUVE STABIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). I TESTA A TESTA - Sono numerosi i precedenti recenti tra Melfi e Juve Stabia, che dal 2014 a oggi hanno avuto modo di incontrarsi già in ben 6 occasioni, tra campionato regolare di Lega Pro e nella Coppa Italia di categoria, per un bilancio di 3 successi per i campani e 2 affermazioni gialloverdi. A vedere uno bilancio breve notiamo che negli ultimi 5 precedenti ci sono state 2 vittorie a testa ed un solo pareggio: regna l'equilibrio, anche se le vespe hanno qualcosa in più rispetto ai lucani. Nel match di andata della stagione di Lega Pro ancora in corso i gialloblu di Fontana vinsero per 4-0 tra le mura di casa: il risultato fu fissato dalla doppietta di Izzillo, Liotti e Del Sante. Si prospetta un esodo dei tifosi della Juve Stabia che non lasceranno soli i propri beniamini. L’ultimo successo del Melfi risale alla partita di ritorno del girone C di Lega Pro 2015-2016: all’epoca i gialloverdi vinsero in casa per 2 a 0 con Cason autore di una eccezionale doppietta.

DIRETTA MELFI-JUVE STABIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C) - Melfi-Juve Stabia, diretta dall'arbitro Giovanni Luciano della sezione di Lamezia Terme, si gioca giovedì 29 dicembre 2016 alle ore 14.30 e sarà una sfida di grande importanza per la classifica tra le due compagini, chiamate poi a tirare le somme prima della sosta che vedrà la Lega Pro tornare in campo il prossimo 21 gennaio. I lucani sono alle prese con una crisi molto profonda, che ha di fatto annullato il temporaneo beneficio dovuto all'arrivo di Bitetto in panchina. Quattro sconfitte consecutive per i gialloverdi nelle ultime partite di campionato ed ultimo posto, attualmente occupato dalla Vibonese, lontano solo due punti in classifica, con l'ultimo ko sul campo della Casertana arrivato dopo una partita molto combattuta, ma che ha messo in evidenza come il Melfi non sia ancora abbastanza solido, con la difesa che resta di gran lunga la peggiore di tutto il girone C con trentanove gol subiti.

La Juve Stabia invece nel turno prenatalizio si è tolta una doppia importante soddisfazione: ha vendicato la sconfitta dell'andata contro il Catania, travolgendo gli etnei con un perentorio quattro a zero, ed è riuscita a riagganciare il secondo posto in classifica grazie al mezzo passo falso del Lecce, mantenendosi a due lunghezze di distanza dalla vetta attualmente occupata dal Matera. Una sorta di testacoda allo stadio Valerio molto delicato, con una nuova sconfitta che potrebbe portare ulteriori stravolgimenti sulla panchina dei padroni di casa.

Le probabili formazioni della sfida: il Melfi scenderà in campo con Gragnaniello a difesa della porta, Libutti e Bruno sulle corsie laterali di destra e di sinistra in difesa, mentre la coppia di difensori centrali sarà composta da Grea e dal ghanese Obeng. Lodesani, Cittadino e il brasiliano Vicente andranno a formare il terzetto titolare di centrocampo, mentre a Defendi saranno affidati i compiti da trequartista, con De Vena e Foggia in coppia sul fronte offensivo.

Nella Juve Stabia Danilo Russo in porta sarà alle spalle della difesa a quattro con Cancellotti e Lisi esterni laterali a destra e a sinistra, mentre il bulgaro Atanasov comporrà la coppia centrale di difesa assieme a Camigliano. Capodaglio, Izzillo (in grande evidenza nell'ultima partita con una doppietta realizzata al Catania) e Mastalli saranno i titolari a centrocampo, nel tridente offensivo partiranno invece dal primo minuto il senegalese Kanouté, Marotta e Ripa.

4-3-1-2 per il Melfi di Bitetto, 4-3-3 per la Juve Stabia di Fontana: la differenza di classifica tra le due squadre è tale da porre la questione tattica in secondo piano rispetto a quella tecnica. Di sicuro il Melfi dovrà evitare di scoprirsi troppo al cospetto delle Vespe che contro il Catania, prima di Natale, sono apparse a dir poco spumeggianti.

E' cambiato l'atteggiamento del Melfi contro la Casertana, ma il coraggio mostrato dai gialloverdi, anche in reazione al tracollo subito nel derby contro il Matera, non è bastato per tornare a fare punti. La Juve Stabia però ha bisogno di non perdere terreno nella lotta a quattro per il primo posto che si fa sempre più appassionante.

Le quote dei bookmaker per la partita indicano un netto favore del pronostico per la Juve Stabia, con vittoria esterna quotata 1.90 da Eurobet mentre William Hill propone a 4.33 la quota per la vittoria lucana. Bet365 propone a 3.40 l'eventuale pareggio. Melfi-Juve Stabia, giovedì 29 dicembre 2016 alle ore 14.30, sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito sportube.tv, visione limitata agli abbonati alla piattaforma web senza diretta tv su altri canali. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (20^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.