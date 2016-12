Diretta/ Modena-Feralpi Salò (RISULTATO FINALE 4-1) info streaming video Sportube.tv (oggi Lega Pro 2016 girone B)

DIRETTA MODENA-FERALPISALO’: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016, GIRONE B). IN CAMPO - Nell'anticipo del Girone B di Lega Pro il Modena ospiterà la FeralpiSalò al Braglia. Situazione delicata per i padroni di casa alle prese con diversi infortunati, ma mister Ezio Capuano in conferenza stampa non vuole entrare nel dettaglio su chi schiererà per questa gara. "Abbiamo davvero tanti problemi, ma non voglio alibi. Per me la FeralpiSalò è la delusione più notevole di questo campionato per quanto riguarda la classifica perchè ha un ottimo allenatore, bravo in fase tattica e come motivatore quindi mi aspettavo qualcosa di più" il pensiero di mister Capuano, consapevole però di non abbassare la guardia. "Ho diversi giocatori infortunati che scenderanno in campo al limite della sopportazione fisica, i cinque punti rimediati nelle cinque partite non servono molto per la classifica, dobbiamo fare di più" conclude il tecnico che si aspetta grandi cose dopo la sosta quando spera di avere la squadra al completo.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

DIRETTA MODENA-FERALPISALO’: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, QUOTE E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016, GIRONE B). LE STATISTICHE - Vediamo le statistiche in vista della gara tra Modena e FeralpiSalò, gara in programma per il turno infrasettimanale di Lega Pro, Girone B. Se analizziamo i gol segnati in questa prima parte di stagione vediamo il Modena a quota undici gol finora, tre di questi segnati nell'ultimo quarto d'ora delle gare precedenti. Nettamente più alto il numero di gol della FeralpiSalò, a quota ventisei in questa prima parte di stagione, sette dei quali segnati tra il 60' ed il 75'. Passiamo ai gol subiti: i padroni di casa hanno incassato ventuno reti finora, la maggior parte nel primo tempo, stesso numero per la FeralpiSalò a quota ventuno reti esattamente come gli avversari. Penultimo posto in classifica per il Modena, il tecnico Capuano si affiderà a Giorico, autore di due gol in campionato ma il più prolifico finora. Piena zona playoff per la FeralpiSalò, mister Asta schiererà Guerra, autore di ben sette gol in questa prima parte di stagione.

DIRETTA MODENA-FERALPISALO’: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, QUOTE E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016, GIRONE B) I TESTA A TESTA - Modena-Feralpi Salò si annuncia partita delicatissima per i padroni di casa, perché la formazione di Eziolino Capuano deve assolutamente vincere dal momento che l'ultimo posto non può affatto andare bene ad una piazza così importante. Dall’altra parte però abbiamo una Feralpi Salò che vuole vincere per confermarsi in zona play-off e dimostrare a tutti che si può portare avanti quello che non è semplicemente un sogno chiamato serie B. Un solo precedente tra queste due formazioni, che risale al girone d'andata di questa stagione del girone B di Lega Pro, quando in terra lombarda ebbe la meglio la formazione di casa grazie ad una rete di Romero, che ci attendiamo protagonista anche della sfida di Modena. Quasi sempre i gialloblù sono stati in categorie superiori rispetto alla Feralpi Salò, ma ora la classifica sorride ai bresciani…

DIRETTA MODENA-FERALPISALO’: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, QUOTE E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016, GIRONE B) – Modena-Feralpisalò, diretta dall’arbitro Fabio Piscopo, è la sfida in programma per oggi giovedi 29 dicembre 2016 alle ore 14.30, valida per la 21^ giornata del campionato di Lega Pro 2016. Questo turno di campionato potrebbe rappresentare un punto di svolta per la stagione di entrambe: i lombardi navigano in zona playoff e hanno intenzione di mantenere questa posizione fino alla fine dell'annata calcistica, per poi giocarsi la promozione in Serie B nel post season.

Nell'ultima giornata è arrivata un'importantissima vittoria contro il Santarcangelo, che ha ridato fiducia alla squadra dopo alcuni risultati non troppo positivi: con questo successo il Feralpisalò ha portate a cinque punti il distacco dall'undicesimo posto, che però potrebbe assottigliarsi se non dovesse riuscire a vincere la prossima. Il Modena, dopo la retrocessione dalla Serie B, non riesce a ritrovarsi e sta lottando per non retrocedere fra i dilettanti. I tifosi, abituati a ben altri palcoscenici, si stanno rivelando impazienti e la sconfitta nel derby emiliano con il Parma non ha fatto altro che peggiorare la situazione.

I canarini dunque schiereranno la miglior formazione, per tentare di conquistare la piena posta in palio. Tuttavia mister Ezio Capuano, fra infortuni e squalifiche, dovrà fare a meno di alcune pedine fondamentali. Considerando le assenza il modulo di base sarà il 3-5-2, che vedrà impiegato fra i pali l'estremo difensore Manfredini, protetto dalla linea di difesa a tre composta sul centro-destra da Popescu, nel mezzo da Accardi e sul centro-sinistra da Aldrovandi. A centrocampo Olivera agirà nel ruolo di mediano di contenimento, affiancato alla sua destra dalla mezzala Laner e sulla sinistra dall'altra mezzala e capitano della squadra Giorico.

Sulle fasce correranno Basso e Minarini, impiegati rispettivamente sulla corsia destra e sulla corsia sinistra. Infine il tandem d'attacco si comporrà con le due punte centrali Loi (o in alternativa Ravasi) e Diakite. Tre i giocatori squalificati tra le fila gialloblu: sono l'attaccante ungherese Bajner, che ha ricevuto 2 giornate di sospensione dal giudice sportivo, il centrocampista uruguaiano Nicolas Schiavi e l'altra punta Tulissi (1 turno per entrambi).

Il Feralpisalò dal canto suo non lesinerà e per l'ultima gara dell'anno cercherà di fornire una prestazione importante, per chiudere al meglio e non intiepidire l'entusiasmo che si è creato nelle ultime settimane attorno ai giocatori. Il tecnico Antonino Asta proporrà un modulo a specchio rispetto agli avversari, dunque un 3-5-2 che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede.

Il portiere titolare risponderà al nome di Livieri, protetto dai tre difensori che saranno il capitano Ranellucci sul centro-destra, Aquilanti nel mezzo e Gambaretti sul centro-sinistra. A centrocampo i tifosi potranno apprezzare la prestazione fornita dal mediano Settembrini e dalle due mezzali Davì e Staiti, che agiranno rispettivamente sul centro-destra e sul centro-sinistra. Sulle fasce invece si posizioneranno l'ala destra Parodi e l'ala sinistra Ruffini, che avranno l'arduo compito di aiutare in fase d'attacco e in fase di difesa, con un dispendio di energie notevole. In attacco le due punte centrali impiegate saranno Romero e Guerra, miglior marcatore della compagine lombarda.

Utilizzando lo stesso modulo, le due squadre non potranno approfittare di eventuali superiorità numeriche in alcune zone del campo. Per questo motivo la sfida sarà molto equilibrata, soprattutto nei primi minuti, con i due team che ribatteranno colpo su colpo alle iniziative avversarie. Come ricordato in precedenza sarà fondamentale il lavoro dei quattro esterni di centrocampo; chi non riuscirà ad essere d'aiuto alla linea difensiva potrebbe pagare a caro prezzo anche la più piccola disattenzione.

Le quote del match fissate dal portale di scommesse online snai.it sono state fissate leggermente a favore dei padroni di casa, valutati al successo per 2.60 contro il 2.75 assegnato al Feralpisalò e con il pareggio infine dato a 3.00.

Ricordiamo infine che il match tra Modena e Feralpisalò in programma per questo pomeriggio, come per tutti gli appuntamenti del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria sarà visibile soltanto in diretta streaming video presso il portale sportube, che he acquisito i diritti esclusivi; da quest’anno però il servizio è diventato a pagamento e sarà quindi necessario acquistare uno dei tanti pacchetti disponibili sul sito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.