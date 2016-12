DIRETTA / Monopoli-Casertana (risultato finale 2-3) rossoblu al successo con Corado, Mavretic ci prova ma... (Lega Pro 2016 oggi)

DIRETTA MONOPOLI-CASERTANA INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV (RISULTATO FINALE 2-3): 14' Giannone per i rossoblu, ma al 42' Pinto pareggia i conti per i gabbiani, 88' Balestrero (autogol), 90+6' Corado (Casertana), 90+6' Mavretic (Monopoli) AMMONTIO Colli (Casertana). DIRETTA MONOPOLI-CASERTANA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, RISULTATO (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). SUCCESSO ROSSOBLU - E’ appena terminata al Venziani la partita tra Monopoli e Casertana, sfida che ha visto lo splendido successo per 2 a 3 da parte della formazione ospite, autore di una superba prestazione specillamene negli ultimi minuti di questo incontro. Dopo un primo tempo che aveva visto i rossoblu in vantaggio per 1 a 0 grazie alla rete di Giannone, per poi venir recuperati al 43’ del primo tempo dal gol di Pinto, la formazione ospite si è letteralmente scatenata nella seconda parte della gara. Prima un improvvido autogol del gabbiano Balestrero, poi la tripla della Casertana con il gol di Corado, al terzo minuto di recupero concesso. La formazione di Zanin comunque non si lascia scoraggiare, e di questo ne va reso merito: mavretic tenta il recupero segnano duna splendida rete al sesto minuto di recupero concesso, ma purtroppo l’impresa dek pareggio appare ormai troppo disperata. Con questo successo la Casertana raggiunge il Monopoli a metà della classifica del girone C, con 26 punti ciascuno.

PRIMO TEMPO IN PARI - Dopo un primo momento di studio la sfida tra Monopoli e Casertana è entrata presto nel vivi, regalando a tutti i tifosi un primo tempo davvero entusiasmante. Al momento al termine dei 45 minuti vede il tabellone bloccarsi sull'1 a 1, dopo che ai gabbiani il direttore di gara ha annullato il primo gol. La prima rete porta la firma della Casertana che con Giannone al 14' minuto mette a segno la prima rete del match: segue poi la rete annullata ai biancoverdi, che però si rifanno subito grazie a una magia di Pinto, che trova il pari al 43 minuto. Per il terzino si tratta del primo gol della stagione con la maglia del Monopoli e il boato che accoglie la sua rete è certamente più che meritato: Pinto ha infatti saputo sfruttare un calcio di punizione magistralmente battuto che lo ha trovato nella posizione perfetta per creare una bella parabola che beffa Ginestra, estremo difensore della Casertana. Un solo giallo finora distribuito dall'arbitro, dato al difensore della Casertana Colli. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (21^ GIORNATA)

SI COMINCIA! - Trasferta insidiosa per la Casertana in quel di Monopoli per il turno infrasettimanale di Lega Pro prima della sosta invernale. Il tecnico Andrea Tedesco ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della Casertana per commentare la gara contro il Monopoli: "Sarà una partita difficilissima contro un avversario di assoluto valore. Già ad inizio campionato avevo indicato il Monopoli come l'avversaria più difficile da battere in Lega Pro. Hanno calciatori con una notevole esperienza, una rosa collaudata" le parole di mister Tedesco che cercherà di infondere coraggio ai suoi ragazzi anche se partono sicuramente svantaggiati in questa trasferta. "Dobbiamo scendere in campo sapendo di poter dire la nostra, non dimentichiamo che all'andata abbiamo giocato molto bene e non meritavamo quel risultato" conclude il tecnico della Casertana, che vuole cercare di dare continuità alla vittoria contro il Melfi.

DIRETTA MONOPOLI-CASERTANA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). I BOMBER - Monopoli-Casertana mette in scena anche la sfida tra quattro calciatori in grado di fare la differenza sotto rete. Tra i padroni di casa ci sono Montini e Gatto, mentre dall'altra Carlini e Corado. Mattia Montini è un attaccante classe 1992 di Frosinone, terzo nella classifica dei marcatori a undici reti dietro Caturano e Negro. Vicino a lui gioca la seconda punta Alessandro Gatto giovane classe 1994 che ha ancora ampi margini di miglioramento. Massimiliano Carlini è quello che ha fatto meglio con la maglia degli ospiti insieme all'argentino Gaston Corado entrambi a cinque reti. Il primo è abile a giocare largo con grande rapidità e tecnica come mostrato a lungo con la maglia del Frosinone che ha vestito fino alla scorsa stagione. Il secondo invece è un classe 1989 che è arrivato in estate dal Talleres per settantacinquemila euro.

DIRETTA MONOPOLI-CASERTANA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C) STATISTICHE - Il Monopoli ospiterà la Casertana nel turno infrasettimanale del Girone C di Lega Pro, vediamo le statistiche della gara. Partiamo dai padroni di casa che hanno segnato ben venticinque gol in questa prima parte di stagione, di cui nove nei primi minuti del secondo tempo. La Casertana, invece, ha siglato diciannove gol (sette di questi tra il 75' ed il 90'). Per quanto riguarda i gol subiti c'è una belle differenza tra le due squadre: il Monopoli ne ha subiti ben trenta finora, la maggior parte di questi nel secondo tempo. Meno invece la Casertana a quota ventidue, sei di questi incassati sul finale delle gare precedenti. Il tecnico del Monopoli, Zanin, si affiderà a Montini in attacco, autore di undici gol che è stato decisivo in diverse gare visto l'undicesimo posto della sua squadra. Una posizione sotto per la Casertana in classifica, mister Tedesco punterà su Carlini che ha segnato cinque gol in campionato finora.

DIRETTA MONOPOLI-CASERTANA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). PROTAGONISTI - Il Monopoli cercherà di proteggersi dagli attacchi della Casertana, che in caso di successo allo stadio Simone Veneziani opererebbe l’aggancio in classifica. Tra i potenziali protagonisti di questo match rientra sicuramente Mattia Montini, attaccante del Monopoli autore di 11 gol in 19 presenze di campionato: il ventiquattrenne ex Pro Patria è uno dei 3 giocatori ad aver varcato la doppia cifra di reti nel girone C, gli altri due sono Salvatore Caturano del Lecce (13 gol) e Maikol Negro del Matera (12). Attenzione anche ad un altro giocatore offensivo ovvero Alessandro Gatto, ventiduenne in prestito dall’Hellas Verona e capace di agire sia in appoggio al centravanti che partendo dalla fascia; per Gatto sono 5 i centri in questo campionato ed è sceso in campo in tutti i 20 turni precedenti. Nella Casertana i pilastri del centrocampo sono il croato Ivan Rajcic e il camerunese Kelvin Matute, giocatori d’esperienza rispettivamente di 35 e 28 anni; Rajcic in particolare sembra in forma, dopo la rete segnata nell’ultimo successo dai danni del Melfi (2-1). Il top scorer rossoblù è invece l’esterno Massimiliano Carlini, che ha contribuito con 5 gol ed anche 4 assist decisivi.

DIRETTA MONOPOLI-CASERTANA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C) I TESTA A TESTA - Quella tra Monopoli e Casertana sembra una partita che vale quasi come un play-off per entrambe che potrebbero aprirsi nuove speranze per il prosieguo di stagione. Si contano nello storico recente appena 3 precedenti per questo testa a testa in programma questo pomeriggio, con 2 vittorie della Casertana ed una sola del Monopoli. Partita aperta anche perché entrambe hanno dimostrato di poter recitare un ruolo da outsider in questo campionato molto equilibrato. Nel match di andata di questa stagione in corso di Lega Pro, ebbe la meglio il Monopoli che espugnò il Pinto grazie alla rete di Gatto al 38esimo minuto e che fissò il tabellino sull’1 a 0. Lo storico poi ci riporta anche i dati dei testa a testa risalenti alla regular season di Lega Pro 2015-2016, dove i rossoblu si affermarono all’andata in casa con il risultato di 2 a 1 (ottenuto con le marcature di Alfagemme e Agyei, a cui rispose solo Croce per i gabbiani): al ritorno stesso risultati di 2 a 1 ma anche questa volta a favore della Casertana, per cui andarono a segno De Angelis e Jefferson (con il solito Croce a segno per il Monopoli).

DIRETTA MONOPOLI-CASERTANA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C) - Monopoli-Casertana, diretta dall'arbitro Davide Andreini della sezione di Forlì, si gioca giovedì 29 dicembre 2016 alle ore 14.30 e sarà una sfida particolarmente importante nel programma della seconda giornata di ritorno del campionato di Lega Pro. Due squadre che stanno cercando di guadagnarsi un posto tranquillo nel quadro del girone C, reduci da un turno prenatalizio che ha portato comunque punti preziosi per entrambe le compagni. Lo è stato sicuramente quello conquistato dal Monopoli che ha sfoderato una delle prestazioni d'orgoglio più belle della sua stagione, pareggiando una combattutissima partita contro la capolista Lecce, che proprio a causa del pari imposto dai Gabbiani ha dovuto lasciare il primato solitario in classifica al Matera. Altalena di emozioni allo stadio Via del Mari decisa dal gol del tre a tre di Gatto, siglato dopo il Lecce aveva a sua volta ribaltato il vantaggio ottenuto dal Monopoli a fine primo tempo.

La Casertana è invece tornata alla vittoria in casa contro il Melfi dopo un digiuno di oltre un mese in campionato con i tre punti. Un successo importantissimo per la squadra di Andrea Tedesco che ha evitato di farsi risucchiare dai lucani verso i bassifondi della classifica, e che ha così aumentato a cinque i punti di vantaggio rispetto alla zona play out che si era fatta pericolosamente vicina.

Allo stadio Veneziani di Monopoli saranno queste le probabili formazioni che scenderanno in campo. Padroni di casa chiamati ad affrontare il match con Pasquale Esposito, Michele Ferrara e Mercadante titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Mirarco. Nicolini, il greco Sounas e Viola saranno confermati come centrali di centrocampo, mentre toccherà a Ricucci coprire la zona laterale di destra del campo e a Pinto essere titolare sulla fascia opposta. In avanti ci sarà Balestrero al fianco di Montini, autore di una grande doppietta nel combattutissimo match di Lecce.

Risponderà la Casertana con Ginestra in porta, mentre sulla corsia laterale di destra in difesa mancherà Finizio, espulso per doppia ammonizione contro il Melfi. Al suo posto giocherà Pezzella con l'uruguiano Juan Ramos sulla fascia mancina, mentre D'Alterio e Rainone saranno i due difensori centrali. Al croato Rajcic saranno affiancati De Marco e Giorno a centrocampo, in attacco il bomber argentino Corado (a segno contro il Melfi) giocherà nel tridente offensivo assieme a Giannone e a Massimiliano Carlini.

Le due squadre in questa stagione, almeno a tratti, hanno saputo giocare un calcio di qualità. Vale per il Monopoli di Zanin, confermato in campo con un 3-5-2 che sembra essere riuscito a risollevarsi dal momento di sbandamento che la squadra ha vissuto in maniera evidente alla fine dell'autunno. 4-3-3 per la Casertana di Andrea Tedesco che dopo un solo punto ottenuto nelle precedenti quattro partite, contro il Melfi ha ritrovato concretezza e fatto valere un tasso tecnico che appare comunque superiore a quello delle squadre impelagate nella lotta per non retrocedere. Un successo in questo scontro diretto potrebbe senz'altro rilanciare la vincente per un inserimento in zona play off.

Con giudizio, ma i bookmaker considerano comunque favorito il Monopoli per lo scontro di giovedì pomeriggio, con vittoria interna quotata 2.25 da Bwin, mentre Betclic offre a 3.20 la quota per il pareggio e William Hill a 3.30 la quota per l'eventuale blitz esterno dei campani. Monopoli-Casertana, giovedì 29 dicembre 2016 alle ore 14.30, potrà essere seguita in diretta streaming video (ma non ci sarà invece diretta tv) da tutti gli abbonati al sito sportube.tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (21^GIORNATA)

