Diretta / Paganese-Matera (Risultato finale 1-1) Info streaming video Sportube.tv. (Lega Pro 2016)

DIRETTA PAGANESE-MATERA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV (RISULTATO FINALE 1-1) 38' Ingrosso (Matera), 63' Herrera (Paganese)- Il risultato finale tra Paganese e Matera non si schioda dal pareggio di 1-1, avvenuto inaspettatamente al minuto 63 del secondo tempo grazie a una cooperazione tra il portiere del Matera Alastra ed Herrera della Paganese che ha messo in rete il pallone del pareggio. Troppi sono i rimpianti per il Matera che getta via due punti in un turno di campionato di Lega Pro che dopo tutto la vedeva favorita per la vittoria finale. E invece oltre alla sfortuna della papera del portiere Alastra ci si è messo pure Negro che si è mangiato un gol già fatto. Evidentemente oggi non era giornata per il Matera che comunque ha avuto forse il solo torto di affrontare con il piglio sbagliato una Paganese data per morta ma che invece ha avuto più voglia della capolista di portare a casa il risultato. Un risultato finale che fa contenti i tifosi, giocatori e dirigenti della paganese che così possono pensare al 2017 con il cuore più leggero e la testa più libera da cattivi pensieri. Per il Matera si chiude comunque una stagione fantastica che potrebbe trovare nel 2017 il coronamento e magari, la promozione in serie B.

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (21^GIORNATA)

DIRETTA PAGANESE-MATERA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV (RISULTATO LIVE 1-1) 38' Ingrosso (Matera), 63' Herrera (Paganese)- Paganese Matera cambia il risultato. Sembra quasi che involontariamente l’abbiamo gufata alla capolista Matera che era in vantaggio per 1-0 grazie a Ignoffo ma che non pareva voler prendere in mano la partita. Davanti il Matera si è trovato una Paganese quadrata che ha giocato soprattutto in contenimento provando a sorprendere la difesa della capolista. E’ arrivato quindi l’inaspettato pareggio della Paganese: il portiere Alastra in un primo tempo compie un autentico miracolo e salva il risultato, poi compie una mezza papera che consente a Herrera di firmare il pari al minuto 19. Ora è il Matera a dover fare la partita per difendere il primato in classifica.

DIRETTA PAGANESE-MATERA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV (RISULTATO LIVE 0-1) 38' Ingrosso (Matera)- Sta per iniziare il secondo tempo di Paganese Matera con il risultato fermo sul 1-o per il Matesa che ha trovato il gol grazie ad Ingrosso. Tra Paganese e Matera ci sono ben 20 punti di distanza e 13 posizioni di differenza con gli ospiti che sono primi in classifica. Una partita combattuta nella prima mezzora di gioco con i padroni di casa che hanno adottato una tattica attendista facendo sfogare l'avversario e provando a sorprenderlo in contropiede. Alla fine però il fortino è saltato e i biancazzurri del Matera hanno sbloccato il risultato al minuto 38 con un bella girata di Ingrosso che beffa Marruocco. Vedremo se nel secondo tempo la Paganese riuscirà a ribaltare il risultato o si accontenterà di limitare i danni.

DIRETTA PAGANESE-MATERA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV (RISULTATO LIVE 0-1) 38' Ingrosso (Matera), : SI COMINCIA! (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C) - La Paganese affronta il Matera senza il suo miglior realizzatore, il trentatreenne brasiliano Reginaldo che non potrà scendere in campo perché squalificato. Tra i potenziali protagonisti indichiamo allora Francesco Degli, numero 10 e capitano della squadra: mister Gianluca Grassadonia lo impiega solitamente nel ruolo di interno in un centrocampo a cinque, lui risponde sempre presente e finora ha impreziosito il suo campionato anche con 3 gol e 1 assist decisivo. Giovanni Della Corte, esterno mancino classe 1995, dovrà garantire una buona dose di spinta sulla fascia sinistra, mentre la difesa passerà nelle mani di Luigi Silvestri, che sarà chiamato ad una prova autoritaria vista l’assenza di Raffaele Alcibiade, anche lui squalificato. Nella capolista Matera il protagonista più in evidenza è senza dubbio Maikol Negro, vice capocannoniere del girone C con 12 gol, secondo solo al leccese Caturano che comanda la classifica marcatori a quota 13. Il centrocampista più ‘caldo’ è invece Giacomo Casoli, autore della doppietta con cui il Matera ha sconfitto il Taranto nel turno prima di Natale: l’ex Como può essere impiegato su ambedue le fase ma anche in posizione centrale. Protagonista anche il giovane portiere Fabrizio Alastra, prestato dal Palermo e che ha saputo conquistare il posto da titolare a dispetto dei soli 19 anni.

DIRETTA PAGANESE-MATERA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). LE PAROLE DI AUTERI - Il Matera si appresta a vivere la trasferta contro la Paganese da prima in classifica, il tecnico Gaetano Auteri si presenta nella conferenza stampa di vigilia con un tocco di polemica, visti i recuperi disposti dalla Lega Pro: "Non siamo stanchi, la settimana di lavoro è stata normale. Dopo due mesi ci siamo riposati un attimino, ora siamo carichi per affrontare la Paganese, non è mai facile vincere in trasferta. Posso dire che quando dovevamo davvero riposare la Lega Pro non ce lo ha permesso, Siena-Pro Piacenza la fanno recuperare a gennaio mentre Matera-Juve Stabia è stata fatta recuperare quindici giorni dopo. Sono cose strane ma stiamo zitti e andiamo avanti" conclude il tecnico del Matera Auteri in conferenza stampa, che ha tutte le intenzioni di chiudere questa prima parte di stagione da primo in classifica visto che poi ci sarà una lunga sosta e si ritornerà sui campi non prima del 21 gennaio.

DIRETTA PAGANESE-MATERA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). I BOMBER - In Paganese-Matera sono diversi gli attaccanti importantiche potrebbero fare la differenza. I migliori sono nelle fila degli ospiti con Negro che è secondo solo a Caturano con dodici reti. Maikol Negro è un attaccante classe 1988, giocatore di spessore tecnico e abile a muoversi tra i reparti. E' l'acquisto di punta degli ospiti che in estate lo sono andati a prelevare dalla Casertana. Nelle fila del Matera gioca anche Armellino che ha segnato sette reti fino a questo momento. Il migliore dei padroni di casa invece è il brasiliano Reginaldo Ferreira da Silva. Il classe 1983 è tornato in Italia in estate per ripartire dalla Lega Pro dopo un passato importantissimo anche in Serie A con le maglie di Fiorentina, Parma e Siena. Staremo a vedere chi riuscirà a fare la differenza in questa partita.

DIRETTA PAGANESE-MATERA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). LE STATISTICHE - Il Matera primo in classifica sarà ospite della Paganese per il turno infrasettimanale di Lega Pro, vediamo le statistiche riferite al Girone C. Il Matera è una delle squadre che ha segnato di più in questa prima parte di stagione: ben quarantasei gol, una media di 2.30 gol a partita. La Paganese invece è a quota ventidue gol segnati, sei di questi tra il 60' ed il 75'. Differenza evidente anche per i gol subiti, considerando che il Matera ne ha incassati diciassette (per lo più nel secondo tempo) mentre la Paganese venticinque, sei di questi tra il 75' ed il 90'. Il tecnico dei padroni di casa Auteri vuole assolutamente mantenere il primato prima della pausa, e si affiderà ai gol di Negro che ha segnato ben dodici reti in questa prima parte di stagione. Tredicesimo posto in classifica per la Paganese, mister Grassadonia punterà su Reginaldo, autore di sette gol nel campionato di Lega Pro.

DIRETTA PAGANESE-MATERA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). I TESTA A TESTA - Negli ultimi anni il match tra Paganese e Matera ha avuto luogo in diverse occasioni nel campionato di Lega Pro, basti pensare che dal 2014 a oggi le due formazioni si sono già incontrate in 5 occasioni, per un bilancio totale di 2 affermazioni dei biancazzurri e una sola vittoria degli azzurro stellati. La trasferta di Pagani di questo pomeriggio può dire molto sulle ambizioni delle due squadre che vogliono vincere: La formazione lucana non vuole fare sconti anche perché in caso di vittoria potrebbe iniziare a staccarsi dalle concorrenti. Sarà una gara aperta quella del Torre e a dimostrarlo sono anche i precedenti: nelle ultime 5 partite si contano 2 vittorie del Matera, una della Paganese e 2 pareggi. Il match di andata di questa stagione del girone C attualmente in corso giocato in terra lucana ha visto proprio i padroni di casa trionfare con il risultato di 2 a 1 ottenuto grazie alle marcature di Armellino e Strambelli, occorse nei primi 10 minuti dell’incontro a cui rispose per la Paganese soltanto Cicerelli.

DIRETTA PAGANESE-MATERA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C) - Paganese-Matera, diretta dall'arbitro Edoardo Paolini della sezione di Ascoli Piceno, si gioca giovedì 29 dicembre 2016 alle ore 18.30 e sarà un banco di prova molto interessante per la nuova capolista del girone C del campionato di Lega Pro. I lucani infatti nel turno prenatalizio, che era anche la prima giornata del girone di ritorno del torneo, hanno ripreso di forza la testa solitaria del raggruppamento, ottenendo la sesta vittoria nelle ultime sette partite disputate in campionato in casa contro il Taranto, ed approfittando del contemporaneo pareggio del Lecce in casa contro il Monopoli. Da tempo d'altronde la squadra allenata da Auteri è la più in forma del momento, capace di dar vita ad esaltanti goleade come i sei gol rifilati a Reggina e Melfi, la quaterna alla Casertana ed i tris a Lecce e Monopoli.

Contro il Taranto è bastata una doppietta di Casoli per continuare ad alimentare il sogno Serie B. Proverà ad opporsi al momento strepitoso dei lucani una Paganese che in casa della matricola Virtus Francavilla, autentica rivelazione di questo campionato, non ha potuto che andare incontro ad una secca sconfitta. I campani mantengono comunque quattro punti di vantaggio rispetto alla zona play out, un successo rispetto alle aspettative della vigilia, anche se questo bottino andrà mantenuto anche ora che l calendario presenta alla squadra di Grassadonia scontri con formazioni di alta classifica.

Le probabili formazioni dell'incontro: confermato il romeno Chiriach in porta per la Paganese, non ci sarà invece nella linea a tre difensiva Alcibiade, espulso nel match contro il Francavilla. I titolari della retroguardia saranno Camilleri, Silvestri e Giuseppe Picone, mentre Della Corte sarà l'esterno mancino di centrocampo e Longo giocherà invece sulla corsia laterale di destra.

Al centro della linea mediana ci sarà spazio per Tagliavacche e Pestrin, Cicerelli e Deli giocheranno invece avanzati come trequartisti alle spalle dell'unica punta, Iunco. Risponderà il Matera primo della classe con De Franco, Ingrosso e Mattera pronti a partire nella difesa a tre titolare davanti all'estremo difensore Alastra. Armellino e Iannini saranno i centrocampisti centrali, mentre Meola giocherà sull'out mancino della mediana e Casoli, match winner contro il Taranto, sul lato opposto. Tridente offensivo composto da Negro, Strambelli e Carretta.

Il quadro tattico del match è piuttosto chiaro: 3-4-2-1 per la Paganese di Grassadonia, 3-4-3 per il Matera di Auteri. I moduli di riferimento restano un punto fermo per le due formazioni chiamate a confermare i rispettivi obiettivi. La salvezza varrebbe un primo posto per la Paganese reduce da un'estate a dir poco turbolenta, alla quale però Grassadonia è riuscito a dare un'identità precisa e coriacea.

Lo stesso vale per il Matera che vuole coronare un sogno inseguito per trentasette anni dai tifosi lucani, quella Serie B che è comunque nel progetto della società. Sarà fondamentale ora per i ragazzi di Auteri non soffrire di vertigini ora che la rincorsa alla vetta è stata coronata e alle spalle le certezze delle inseguitrici traballano.

Il campo di Pagani è ostico, ma i bookmaker non possono ignorare un Matera col vento in poppa, con la vittoria lucana in trasferta quotata al raddoppio da Snai, mentre William Hill alza fino a 3.80 la quota per il successo interno campano e Betclic propone invece a 3.50 la quota per il pareggio.

Per chi vorrà seguire in diretta Paganese-Matera, giovedì 29 dicembre 2016 alle ore 18.30, sarà necessario un abbonamento al portale sportube.tv per seguire lo streaming video, mentre non ci sarà invece diretta tv.

