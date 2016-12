RISULTATI LEGA PRO/ Livescore in diretta, classifica aggiornata: in campo Taranto Cosenza Gironi A, B, C (21^ giornata, 29-30 dicembre 2016)

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA E CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, B, C (21^ GIORNATA, 29-30 DICEMBRE 2016). Col risultato finale di 0-0 tra Catania e Andria si chiudono le partite pomeridiane di questo turno di Lega Pro infrasettimanale, l’ultimo del 2016. Si giocavano anche due partite alle 16.30 e una alle 18.30. Nel primo gruppo di partite avevamo due formazioni big di Lega Pro. il Foggia di Giovanni Stroppa impegnato in casa col Siracusa si è imposto co disarmante facilità per 3 reti a 0 grazie alle reti di Coletti, capitan Agnelli e Mazzeo. Un Siracusa rinunciatario e a tratti svogliato non ha opposto alcuna resistenza e si è fatto vedere davanti al portiere avversario solo a quindici minuti dalla fine mentre i ragazzi di strappa provavano fino all’ultimo a calare l’ultimo poker di stagione. Nella seconda partita era impegnata la capolista Matera in casa della Paganese. Partita sulla carta abbordabile e già vinta ma che si è rivelata molto velenosa. Era partito bene il Matera passando quasi subito in vantaggio con Ignoffo, per farsi poi raggiungere grazie ad una beffa del proprio portiere dalla Paganese con il gol di Herrera a un quarto d’ora dalla fine. a nulla è servito il forcing finale. Ora sono in campo Taranto-Cosenza con i calabresi sopra di due reti a zero.

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA E CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, B, C (21^ GIORNATA, 29-30 DICEMBRE 2016). Si sono chiusi i risultati di queste prime nove partite di Lega Pro.Avevamo partalto di un primo tempo con risultati deludenti conditi d ben sette pareggi e avari di gol. Come da noi auspicato il secondo tempo non ha tradito le attese e sono fioccati i gol. Nel Gruppo A due pareggi col risultato di 1-1. La Lucchese al minuto 49 trova il pareggio definitivo, nell'altra partita lasfavorita Pistoiese va in vantaggio con un uomo in meno ma negli ultimi minuti il Pro Piacenza trova il gol che fissa il risultato sul pareggio. Nel Gruppo B, il Modena strapazza il Feralèisalò col risultato di 4-1 mettendo a segno tre reti tutte nel secondo tempo. Infine nel Gruppo B si sono sbloccati i risultati tanto attesi di Messina- Reggina con i padroni di casa che si impongono per 2-0 con le reti di Bruno e Milinkovic, e la sfida tra Akragas e Lecce con i salentini che vincono col risultato di 2-0. Per quanto riguarda gli altri risultati vittorie esterne della casertana col Monopoli 3-2 e della Juve Stabia contro il Melfi per 2-1, vittoria per 1-0 del Fondi sulla Vibonese e unico 0-0 quello tra catanzaro e Francavilla. Alle 16.30 sono scese in campo Foggia Siracusa e Paganese Matera.

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA E CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, B, C (21^ GIORNATA, 29-30 DICEMBRE 2016). FINITI I PRIMI TEMPI. Sono ben nove le partite in corso in questa giornata di Lega Pro con inizio alle 1430. I risultati dei primi tempi appena conclusi fanno registrare pochi gol e altrettanto poche emozioni. basti pensare infatti che sono ben sette i risultati delle partite bloccati sul pareggio e di queste sei partite col risultato di 0-0. da registare solamente per ora l'acuto dell'Olbia che è passato in vantaggio dopo soli 6 minuti con Kuoko sul campo della Lucchese. Vantaggio in trasferta anche per la Juve Stabia sul campo del Melfi, partita per ora decisa da un gol dopo pochi minuti di Lisi. Nei due pareggi con reti il Modena è passato in vantaggio intorno al quindicesimo per poi essere raggiunto dopo soli 5 minuti dal Feralpisalò. Nell'altra sfida tra Monopoli-Casertana sono passsati in vantaggio gli ospiti ripresi poi al minuto 43 dai padroni di casa che fissano il risultato momentaneo sull'1-1. Ancora bloccata la sfida più attesa di questo turno alle 14.30 tra Messina e Reggina, così come il Lecce ancora a secco sul campo dell'Akragas. Vediamo se i secondi tempi ci regaleranno più emozioni.

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA E CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, B, C (21^ GIORNATA, 29-30 DICEMBRE 2016). IN CAMPO - Messina-Reggina ci darà uno dei risultati di Lega Pro più attesi di oggi e anzi rappresenta forse l’episodio più caldo in tutto il campionato. Una rivalità storica, conosciuta come derby dello Stretto: le due città si trovano infatti ai due estremi del famoso stretto e le loro tifoserie sono “nemiche” da sempre. L’ultimo doppio incrocio era stato quello della stagione 2014-2015: nel playout per non retrocedere la Reggina aveva vinto due volte per 1-0 condannando i siciliani, ma i granata non si erano iscritti al campionato seguente spianando così la strada al ripescaggio del Messina, che peraltro si era anche portato in vetta al girone C nelle prime giornate del campionato seguente. Le due società si ritrovano ora in Lega Pro dopo la riammissione dei calabresi; c’è anche un passato nobile perchè la Reggina ha conosciuto la Serie A tra il 1999 e il 2001 e ancora tra il 2002 e il 2009, ultima apparizione nel massimo campionato. Il Messina è stato nel massimo campionato tra il 2004 e il 2007, e dunque per tre stagioni ci sono stati anche incroci nel campionato più prestigioso: l’ultimo, quello del 2006-2007, ha visto il Messina vincere 2-0 al San Filippo e la Reggina ottenere i tre punti al Granillo grazie ad un 3-1. Lo vivremo fra pochi minuti con numerose altre partite: la parola al campo!

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA E CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, B, C (21^ GIORNATA, 29-30 DICEMBRE 2016). PROMOZIONE PER QUATTRO - Tema ricorrente, nei risultati di Lega Pro, quello della fuga che coinvolge le quattro squadre di testa del girone C. Matera con 42 punti, Lecce e Juve Stabia con 40, Foggia con 38: la distanza tra i satanelli e la quinta in classifica, la sorprendente Virtus Francavilla, come detto è di 6 lunghezze, il che autorizza a pensare che queste quattro possano staccare ancor più la concorrenza. Tuttavia sono in quattro, e per la promozione diretta c’è un solo posto: era già successo più o meno lo scorso anno, quando addirittura le pretendenti erano cinque. La classifica finale ci aveva detto che il Cosenza aveva chiuso a -10 dal Benevento; nei fatti però i calabresi, così come la Casertana (-7) aveva già rallentato il passo nel finale e dunque il discorso si era chiuso su tre squadre, appunto il Benevento e la coppia salentina Lecce-Foggia che ritroviamo anche oggi a provare a prendersi il primo posto. Il girone C era stato entusiasmante anche nel 2014-2015, con Salernitana e Benevento che se l’erano giocata fino all’ultimo - questa volta erano stati i granata ad avere la meglio, chiudendo con 80 punti contro i 76 dei giallorossi - e la Juve Stabia che di fatto si era staccata tardi, restando aggrappata alla promozione diretta. Ci sono tutti i presupposti perchè la situazione si ripeta, staremo a vedere se sarà davvero così.

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA, CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, B, C (29-30 DICEMBRE 2016) - Ventunesima giornata nel campionato di Lega Pro 2016-2017: anche il torneo della terza serie vive il suo ultimo turno prima della meritata sosta. Siamo alla seconda di ritorno e giovedì 29 dicembre avremo l’intero programma del girone C più tre partite che, con riferimento ai gironi A e B, possono essere considerate una sorta di anticipo rispetto al calendario di venerdì 30. Procedendo con ordine, per il girone A si giocano oggi Lucchese-Olbia e Pro Piacenza-Pistoiese, entrambe alle ore 14:30; domani avremo, sempre alle ore 14:30, Giana Erminio-Siena, Lupa Roma-Piacenza e Viterbese-Tuttocuoio, alle ore 16:30 Arezzo-Carrarese, Pontedera-Como, Prato-Racing Roma e Renate-Cremonese, alle ore 20:45 Livorno-Alessandria.

Situazione piuttosto definita: sono 50 i punti dell’Alessandria che, ancora imbattuta, sta letteralmente dominando la stagione e ha un vantaggio di otto lunghezze sulla Cremonese, che peraltro oggi rischia sul campo del Renate. Big match per i grigi: il Livorno ha vinto le ultime tre e quattro delle ultime cinque, potrebbe essere davvero la prima squadra a battere la capolista provando così a riaprire almeno un po’ la porta sulla promozione diretta, candidandosi a sua volta (al momento è a -11 dall’Alessandria). L’Arezzo quarto vuole ridurre le distanze e nel derby contro la Carrarese, tornata in una spirale di risultati negativi, ha tante possibilità per farlo; in coda sembra segnato il destino della Racing Roma (quattro sconfitte consecutive) che però vincendo a Prato abbandonerebbe l’ultima posizione in classifica.

Risultati girone B si parte giovedì con Modena-Feralpisalò (ore 14:30); venerdì il programma si completa con AlbinoLeffe-Padova, Bassano-Teramo, Lumezzane-Parma, Pordenone-Forlì, Sambenedettese-Maceratese e Sudtirol-Gubbio (ore 14:30), Venezia-Mantova (ore 16:30), Ancona-Reggiana e Santarcangelo-Fano (ore 18:30).

Qui la situazione è molto più ingarbugliata: vincendo tre delle ultime quattro partite il Parma si è rimesso totalmente in corsa e, insieme al Padova, si trova adesso a -3 dalla vetta, visto che il Venezia e il Pordenone hanno perso entrambe nell’ultimo turno. Possibilità di effettuare il controsorpasso da parte della Reggiana (che non vince da due partite) anche perchè l’Ancona dopo un periodo positivo ha perso le ultime due gare tornando ad un passo dalla zona playout. Il Modena deve trovare continuità in fondo alla classifica, staccare il Fano e provare a sorpassare un Mantova che va a giocare sul campo della capolista, la corsa ai playoff è entusiasmante e anche Lumezzane e Sudtirol vogliono tornare a giocarsela.

Risultati girone C come detto si gioca tutto giovedì 29 dicembre: alle ore 14:30 si parte con Akragas-Lecce, Catanzaro-Virtus Francavilla, Melfi-Juve Stabia, Messina-Reggina e Monopoli-Casertana, alle ore 16:30 Foggia-Siracusa, alle ore 18:30 Catania-Fidelis Andria e Paganese-Matera, alle ore 20:30 Fondi-Vibonese e Taranto-Cosenza.

Si sta leggermente riducendo la forbice tra le prime quattro e il resto del gruppo: la sorprendente Virtus Francavilla, che ha vinto tre delle ultime quattro partite, è a sei punti da un Foggia che nelle ultime cinque ha vinto soltanto due volte, e rischia di staccarsi dal terzetto al comando. Il Matera sembra aver preso il passo giusto, vuole confermarsi a Pagani per rimanere in testa da sola sapendo che il Lecce potrebbe rischiare qualcosa ad Agrigento, dove l'Akragas si è ripreso dopo tre sconfitte in fila. Ambizioni anche per il Cosenza, che non vince da due partite; la Juve Stabia, seconda, è imbattuta da quattro gare ma deve provare a cambiare definitivamente passo, ci proverà sul campo di un Melfi sempre più giù (ha perso le ultime quattro).