RISULTATI SERIE B / Classifica aggiornata, diretta gol livescore: in campo al San Nicola! Prossimo turno (21^ giornata, 29-30 dicembre 2016)

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (21^ GIORNATA, 29-30 DICEMBRE 2016). SI COMINCIA - Sta per cominciare Bari-Spal e con questa partita scopriremo il secondo risultato della ventunesima giornata di Serie B, l’ultima sia del girone d’andata sia dell’anno solare 2016 e pure l’ultima prima della pausa invernale. Prima però ci attende un finale d’anno in compagnia del campionato cadetto: domani sarà una giornata ricchissima con ben nove partite in programma, ma già questa sera ci sarà da seguire con grande attenzione la partita dello stadio San Nicola, soprattutto per merito della sorprendente neopromossa ferrarese che occupa la terza posizione in classifica, dato decisamente inatteso all’inizio del campionato ma pienamente meritato quando siamo giunti a metà del cammino e un simile piazzamento dunque non può più essere figlio del caso o di circostanze favorevoli. Dal Bari forse ci si poteva invece attendere qualcosa in più e la partita di oggi sarà dunque un’occasione importante per i galletti pugliesi per provare a recuperare qualche posizione in ottica playoff, per poi trascorrere la pausa con maggiore serenità. Per sapere come andrà a finire però l’attesa è ormai breve: parola al campo!

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (21^ GIORNATA, 29-30 DICEMBRE 2016). L’ANTICIPO - L’anticipo del giovedì che ha aperto la ventunesima giornata di Serie B ha messo di fronte lo Spezia e il Vicenza che hanno pareggiato per 0-0. Per i veneti la stagione era iniziata molto male con il Vicenza che aveva vinto soltanto tre delle prime diciassette partite. Improvvisamente il cambio di passo: i biancorossi nelle ultime tre gare prima di ieri hanno ottenuto lo stesso numero di vittorie della prima parte di stagione, mettendo in riga Verona (1-0), Ternana (2-1 esterno) e Cittadella (2-0). Vittorie ancor più preziose se consideriamo che contro Verona e Cittadella si trattava di derby e che le due avversarie sono in zona playoff, con gli scaligeri primi praticamente da subito. E’ un Vicenza che insomma vola sulle ali dell’entusiasmo, il pareggio di ieri è una leggera frenata ma un punto sul campo dello Spezia è comunque ottimo; con Bisoli sono arrivati 20 punti in 14 partite, certo adesso la squadra punta in alto, volendo magari approfittare dei rallentamenti delle avversarie per iscriversi a quei playoff che aveva centrato due stagioni fa. Lo Spezia invece sale a quota 28 punti e ad oggi non disputerebbe i playoff a causa di un andamento caratterizzato da troppi pareggi, ben 10 in 21 giornate. In più c’è il dato relativo alle vittorie: appena 6, vale a dire meno di un terzo delle partite complessive. Decisamente non un passo da promozione per una squadra con notevoli ambizioni.

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (21^ GIORNATA, 29-30 DICEMBRE 2016). GALLETTI DISCONTINUI - Il Bari è certamente una delle squadre che hanno come ambizione quella di qualificarsi ai playoff per provare a tornare in Serie A; i galletti però sono partiti decisamente male in questo campionato di Serie B, tanto da esonerare Roberto Stellone che nelle prime 13 giornate aveva ottenuto 16 punti. Com’è cambiata la situazione di Stefano Colantuono? I punti del tecnico romano sono 12 in 7 giornate; la media è migliorata di circa mezzo punto a partita, non un cambiamento sostanziale, e in più il Bari è rimasto incostante nel suo rendimento anche se con Colantuono sono arrivate vittorie importanti (contro Carpi, Salernitana e Avellino) e nella sua gestione il Bari ha perso soltanto una volta (a Verona, contro la capolista e giocando una buona gara). C’è però un dato che allontana i pugliesi dalla corsa ai playoff, almeno come passo: in questo girone d’andata il Bari non è mai riuscito a vincere due partite consecutive, segno di una formazione che non riesce a cambiare passo e rimane sempre al guado, incapace di sorpassare l’ostacolo e avere cammino libero. Le vittorie del Bari in queste prime 20 giornate sono sei: in quattro occasioni dopo i tre punti è arrivato un pareggio, due volte invece i galletti hanno perso dopo aver vinto. Siccome lo scorso sabato la squadra di Colantuono ha pareggiato ad Ascoli (facendosi riprendere nel recupero), per ottenere due vittorie consecutive bisognerà aspettare almeno la prossima giornata di campionato.

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (21^ GIORNATA, 29-30 DICEMBRE 2016) - La Serie B 2016-2017 vive in questi giorni la sua ventunesima giornata, ultima del girone di andata e ultima prima della lunga sosta, con le 22 squadre che torneranno in campo il prossimo 21 gennaio per la seconda parte della stagione. Inaugurata dall’anticipo Spezia-Vicenza, la giornata del campionato cadetto prosegue giovedì 29 dicembre con l’anticipo delle ore 20:30, ovvero Bari-Spal; venerdì alle ore 15 si gioca Salernitana-Perugia, alle ore 17:30 avremo Novara-Carpi e alle ore 20:30 il resto del programma, vale a dire Benevento-Pisa, Cittadella-Virtus Entella, Latina-Avellino, Pro Vercelli-Frosinone, Ternana-Ascoli, Trapani-Brescia e Verona-Cesena.

E’ corsa al titolo di campione d’inverno: sono in tre a potercela fare, Verona e Frosinone partono in vantaggio e avranno bisogno di una vittoria per arrivare a braccetto al primo posto. Più sotto la Spal, che ha tre punti di distanza dalla coppia di testa e sta disputando un campionato straordinario, reduce dal 4-0 alla Ternana la formazione ferrarese sfida un Bari che non riesce a trovare continuità per arrivare stabilmente in zona playoff (al momento sarebbe fuori).

Il Benevento ha perso a Frosinone ma è uscito con la convinzione di potersi giocare la promozione diretta; anche per questo motivo la partita interna contro il Pisa, sfida tra due neopromosse, è particolarmente importante. I nerazzurri hanno finalmente cambiato proprietà e per loro inizia adesso un campionato tutto nuovo; sempre in zona playoff troviamo un Cittadella in calo, con quattro sconfitte nelle ultime cinque. La formazione di Roberto Venturato affronta una Virtus Entella che si è rilanciata tornando alla vittoria e potrebbe operare il sorpasso sui veneti.

Rischia anche il Perugia, una sola vittoria nelle ultime cinque: gli umbri vanno a Salerno, sul campo di una squadra scottata dalla rocambolesca sconfitta nel derby e dunque particolarmente affamata di punti. A proposito di questo, l’Avellino ha preso fiducia con il 3-2 di sabato e proverà a ripetersi a Latina, sul campo di una squadra che ha pareggiato praticamente i due terzi delle partite che ha giocato. Sempre in coda sembra ormai definita la situazione del Trapani, che si trova a -8 dalle penultime e a -9 dalla salvezza; chiudere l’andata in bellezza sarebbe comunque importante, ma l’avversario è il Brescia tornato a vincere dopo tre giornate e dunque in fiducia.

Molto interessante anche la sfida del Liberati, con una Ternana che arriva da due sconfitte consecutive a caccia di punti quanto l’Ascoli, che ha pareggiato le ultime tre e se non altro si è scrollato di dosso un po’ di insicurezze muovendo la classifica. Partita potenzialmente da playoff quella tra Carpi e Novara; gli emiliani fanno bene da qualche periodo ma non sono riusciti a cambiare del tutto passo, il Novara è in ripresa ma ha perso male l’ultima partita giocata, quella di Chiavari (1-4).

Ci attende comunque un turno davvero interessante e ricco di spunti; al termine delle undici partite in programma vedremo come sarà cambiata la classifica, chi avrà vinto il titolo di campione d'inverno e quale sarà la graduatoria alla boa di metà stagione in questo appassionante campionato di Serie B.