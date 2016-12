Risultati volley maschile / Classifica aggiornata e diretta livescore: si comincia! 17^ giornata Superlega (oggi 29 dicembre 2016)

RISULTATI VOLLEY MASCHILE CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVESCORE (17^ GIORNATA, SUPERLEGA, OGGI 29 DICEMBRE 2016). SI COMINCIA - Sta per avere inizio la intensissima 17^ giornata del campionato di Superlega: i giocatori della massima serie del volley italiano tornano in campo dopo appena un giorno di riposo visto che solo lo scorso 26 dicembre si è svolto il turno di campionato precedente. Tanti i match in programma per oggi, la cui importanza sulla carta appare al momento relativo, ma che potrebbe avere conseguenze molto importanti per quanto riguarda la classifica. Se le quattro big Civitanova, Trento, Perugia e Modena appaio abbastanza sicure del loro piedistallo al momento e forse a torto, sono tante l piccole che nelle ultime giornate hanno riservato non poche sorprese. Trai i match in programma tra pochi minuti ci permettiamo di segnalare quello tra Padova e Monza: al momento sono appena 3 i punti in classifica che separano le due formazioni in campo tra pochi minuti. Monza sta vivendo un buon periodo, visti i due recenti successi ottenuti, mentre i piacentini impegnati in Europa soffrono di un calo di risultati. CLICCA QUI PER CONOSCERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA (17^ GIORNATA)

IL BOXING DAY - Dopo il successo del boxing day del campionato di Superlega, i club della serie A1 di volley maschile tornano in campo per questa 17^ giornata, ovvero la 4 del girone di ritorno. Il successo di ascolti realizzato lo scorso 26 dicembre 2016 ha certamente premiato al scelta della federazione italiana, di inserire una giornata di campionato nelle feste natalizie, nonostante la forte accelerata che già il campionato sta vivendo in questa stagione 2016-2017. I biglietti staccati parlano chiaro, vista la media di più di 3200 spettatori, con picchi per i big match di 5000 presenze, ottenuti per esempio al PalaPanini di Modena, oltre che al PalaTrento per le rispettive sfide di Modena-Ravenna e Trento-Padova. Non tutti i giocatori comunque si sono mostrati soddisfatti di giocare anche durante le feste dato il calendario già fitto tra appuntamenti di campionato, Coppa e per le big anche in Europa (dove sono ben 5 le formazioni impegnate al momento tra Champions League e Cev Cup): visti i numeri però è assai probabile che l'iniziativa avrà seguito.

Torna protagonista il massimo campionato del volley maschile, ovvero la Superlega, oggi in campo per regalarci nuove emozioni in queste feste natalizie in cui si era già giocato a Santo Stefano. La 17^ giornata della vecchia Serie A1 si disputa dunque oggi, con tutti i match in calendario programmati per giovedì 29 dicembre: il fischio d'inizio su tutti i campi è stato fissato per le ore 20.30 visto che si tratta di un turno infrasettimanale. Andiamo quindi per prima cosa ad elencare tutte le partite in programma per questa sera: Padova-Modena, Sora-Civitanova, Latina-Trento, Ravenna-Perugia, Monza-Verona, Piacenza-Molfetta, Vibo Valentia-Milano.

La situazione in classifica è già abbastanza ben definita, con quattro squadre certamente superiori a tutte le altre che lotteranno per il primato, che significherebbe avere il fattore campo fino alla finale nei playoff che assegneranno lo scudetto. Niente scontri diretti fra queste quattro corazzate oggi, ma certamente i riflettori saranno puntati soprattutto su Modena, che nelle ultime giornate ha accusato qualche difficoltà di troppo e dovrà provare a ripartire con una vittoria nella non semplice trasferta a Padova. Impegni in trasferta per tutte: la capolista Civitanova a Sora contro l'ultima in classifica ha l'impegno sulla carta più semplice, mentre Trento sarà di scena a Latina e Perugia a Ravenna.

Il big-match potrebbe però essere quello di Monza fra i padroni di casa e Verona: infatti i veneti hanno tre punti di vantaggio sui lombardi, che dunque proveranno a sfruttare il fattore campo per tentare l'aggancio al quinto posto, il massimo fattibile per tutte le inseguitrici delle inarrivabili prime quattro. D'altro canto naturalmente, in caso di vittoria di Verona per gli scaligeri sarebbe un enorme passo avanti. Di certo proverà ad approfittarne Piacenza, che attualmente è settima ad una sola lunghezza di ritardo da Monza e gioca in casa contro Molfetta. Naturalmente questa quarta giornata di ritorno sarà l'ultima dell'anno solare 2016, poi si tornerà in campo domenica 8 gennaio 2017.

