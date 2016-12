Video/ Spezia-Vicenza (0-0): highlights della partita (Serie B 2016-2017, 21^ giornata)

VIDEO SPEZIA-VICENZA (RISULTATO FINALE 0-0): HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 21^ GIORNATA) - Comincia con un pareggio il 21^ turno di Serie B 2016-2017: Spezia e Vicenza pareggiano 0-0 al termine di un match (anticipato di due giorni per consentire al club ligure di avere più giorni di riposo in vista dell'imminente impegno in Coppa Italia contro il Napoli) dove è mancato il gol ma di certo non le emozioni. Dopo tre vittorie consecutive rallenta il Vicenza che smuove comunque la propria classifica portandosi a quota 25, tenendosi comunque al riparo dalla zona retrocessione, mentre lo Spezia manca l'aggancio alla zona play-off ma visto come si era messa la partita per gli uomini di Di Carlo, il pari è sicuramente visto come un risultato positivo considerando che i padroni di casa hanno giocato per oltre un'ora in dieci per l'espulsione di Pulzetti che alla mezz'ora si è beccato il rosso per essere entrato col piede a martello su Signori. Gli ospiti hanno parecchio da recriminare per il palo colpito da Giacomelli a un metro dalla porta al termine della prima frazione di gioco e per le occasioni sciupate da Galano e Bellomo che sulla loro strada hanno trovato Chichizola, per l'ennesima volta il portiere dello Spezia ha dimostrato tutto il suo valore tra i pali e merita probabilmente il salto di categoria per quello che ha fatto vedere in questi anni qui in Serie B. Ma anche i padroni di casa, nonostante l'inferiorità numerica per due terzi di gara, hanno avuto le loro chance di sbloccare la contesa, soprattutto con Maggiore che da posizione centrale ha angolato troppo il pallone spedendolo a lato, mentre Piccolo ci ha provato da calcio di punizione con Deiola che invece ha sfiorato il palo su azione. Alla fine il pareggio è comunque un risultato che sta stretto al Vicenza, dando un'occhiata alle statistiche: 56% di possesso palla (forte dell'uomo in più), 5 tiri in porta e 18 calci piazzati per gli uomini di Bisoli che non hanno saputo sfruttare al meglio le occasioni create, mentre quelli di Di Carlo hanno saputo tenere duro e uscire dal campo imbattuti. (Stefano Belli)

