DIRETTA/ Albinoleffe-Padova (risultato finale 0-3): info streaming video Sportube. Favilli chiude il match per i biancorossi (oggi Lega Pro 2016)

DIRETTA ALBINOLEFFE-PADOVA (RISULTATO FINALE 0-3): INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE B) FAVILLI CHIUDE IL MATCH PER I BIANCOSCUDATI - Si è conclusa solo pochi secondo fa la sfida tra Albinoleffe e Padova, match che ha visto il trionfo completo della formazione ospite allo stadio Atleti Azzurri di Italia. Il tabellino al termine dei 90 minuti infatti è stato fissato a favore dei biancoscudati per 3 a 0 andati a segno con Neto e Mandorlini entro i primi 45 minuti. La tripla a firma della formazione di Brevi è stata messa a segno al 71’ da un magia di Favilli, che ha sostanzialmente chiuso l’incontro, che forse per la compagine dell’Albinoleffe non è mai iniziato. Anche nella ripresa i colori del Padova sono brillati più che mai: la formazione di brevi non ha mai rischiato di veder messo a repentaglio il proprio risultato e per giunta ha trovato anche la tripla di Favilli, servito magistralmente da Mandorlini, altro marcatore dell’incontro, certamente tra i protagonisti assoluti di questa partita che chiude il girone B nell’anno 2016. Con questa splendida e meritatissima vittoria il Padova sale a quota 39 punti e mantiene uno stretto contatto visivo con la testa della graduatoria.

E' appena iniziato allo stadio Atleti Azzurri d'Italia il secondo tempo del match tra Albinoleffe e Padova: al momento il risultato appare bloccato sullo 2 a 0 a favore della formazione ospite, che oggi è scesa in campo con il desiderio di chiudere il 2016 con tre punti di peso. La formazione di Oscar Brevi è riuscita a imporre fin dal primo minuto di gioco il proprio ritmo e questo impeto ha dato presto i sui frutti, visto il gol messo a segno da Neto ad appena 6 minuti dopo il fischio d'inizio. L'Albinoleffe ha provato a rispondere all'energia messa in campo dai rossobianchi, ma purtroppo i ritmi del Padova appaiono troppo alti per la formazione di Alvini. Il raddoppio da parte del Padova viene quindi naturale: al primo minuto di recupero del primo tempo vede la firma di Mandorlini, che con un calcio piazzato dalla trequarti riesce a inventarsi davvero un gran bel gol. I biancoscudati al momento hanno decisamente il sopravvento sull'Albinoleffe, a cui comunque va reso il merito di metterci tanto coraggio e tanto impegno.

DIRETTA ALBINOLEFFE-PADOVA (0-2): INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE B).SI COMINCIA! - Sfida entusiasmante quella tra Albinoleffe e Padova, in programma nel turno infrasettimanale come ultima gara del 2016. Il tecnico dei padroni di casa, Massimiliano Alvini, ha parlato ai microfoni di 'SportOrobico.com' per commentare questa prima parte di stagione e quella che sarà la sfida contro il Padova: "Sto lavorando in una società seria e organizzata per la categoria e questo è un vantaggio. Questa società ha lottato per la Serie A, non bisogna dimenticarlo. La gara col Venezia ci ha lasciato degli strascichi nelle gambe e quel punto perso brucia ancora" i pensieri di mister Alvini che non vuole assolutamente perdere punti contro il Padova per chiudere in bellezza questo 2016. "Su 22 gare stagionai ne abbiamo sbagliate due, con Gubbio e Santarcangelo. Mi fa ridere quando sento che il Venezia è tartassato dagli arbitri, ma capisco che il calcio è anche questo. Aspettiamo la gara contro il Padova per pensare al mercato" conclude Alvini.

DIRETTA ALBINOLEFFE-PADOVA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE B). STATISTICHE - L'Albinoleffe ospiterà il Padova per il turno infrasettimanale di Lega Pro, Girone B, analizziamo tutte le statistiche in vista di questa gara. Per quanto riguarda i gol segnati l'Albinoleffe è attualmente a quota ventidue, i gol sono equilibrati tra il primo ed il secondo tempo mentre il Padova ne ha segnati ben ventinove finora (otto di questi siglati tra il 30' ed il 45'). Per i gol subiti, invece i padroni di casa ne hanno incassati ventuno, soprattutto nel primo tempo, mentre il Padova è a quota diciannove, cinque dei quali subiti tra il 60' ed il 75'. L'Albinoleffe si trova al decimo posto, in zona playoff, con ventisei punti ed il tecnico Alvini si affiderà a Gonzi, mediano che ha segnato quattro gol in questa prima parte di stagione ed è sicuramente il più prolifico tra la rosa della squadra di casa. Il Padova di Brevi è invece al quarto posto in classifica, il miglior marcatore è Altinier, autore di sette gol.

DIRETTA ALBINOLEFFE-PADOVA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE B). TESTA A TESTA - Analizzando gli ultimi cinque precedenti fra AlbinoLeffe e Padova, bisogna osservare che il Padova ha vinto in ben tre occasioni, mentre si contano una sola vittoria dell'Albinoleffe ed un pareggio che maturò all'andata in questo campionato di Lega Pro girone B, quando la sfida terminò 1-1 allo stadio Euganeo di Padova, mentre stavolta sarà all'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Parlando dell’attuale condizione di forma delle due squadre che si affronteranno oggi pomeriggio, possiamo osservare che l’Albinoleffe non segna da ben quattro gare e perciò vuole interrompere questo trend negativo in terra veneta, anche se il Padova vuole vincere per restare nei piani alti della classifica e sulla carta è favorito in virtù dei 10 punti di vantaggio nella graduatoria del gruppo.

DIRETTA ALBINOLEFFE-PADOVA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE B) - Albinoleffe-Padova sarà diretta dall’arbitro Andrea Zingarelli della sezione di Siena, assistito dai guardalinee Andrea Trovatelli di Pistoia e Marco Scatragli di Arezzo. Venerdì 30 dicembre 2016 alle ore 14:30 Albinoleffe e Padova si affrontano allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, per la ventunesima giornata del girone B di Lega Pro. Sia i lombardi che i veneti stazionano al momento in zona playoff, con i primi che si trovano al decimo posto, e i secondi che, grazie ai recenti risultati, inseguono on soli tre punti di ritardo la capolista Venezia. Nell'ultimo turno giocato l'Albinoleffe ha pareggiato a reti bianche in casa della Maceratese, una delle squadre più in forma del campionato.

Questo risultato ha addirittura permesso ai seriani di allungare di un punto rispetto al Santarcangelo, che vorrebbe inserirsi nella bagarre playoff a discapito proprio degli azzurri. Il Padova dal canto suo ha proseguito nella propria striscia di risultati utili consecutivi, allungandola a quattro. Il successo casalingo contro la Sambenedettese è servito a guadagnare terreno sulle prime tre della classe, Venezia, Pordenone e Reggiana, che hanno perso punti per strada e non sono imbattibili come si pensava ad inizio stagione.

Per questo il Padova vuole provarci fino alla fine, e conquistare quella Serie B che rispecchierebbe al meglio le reali ambizioni e potenzialità della piazza. In vista di questa trasferta complicata il mister patavino Oscar Brevi proporrà il modulo 3-5-2, avvalendosi fra i pali dell'estremo difensore Bindi. Dinanzi a lui la linea difensiva a tre verrà composta sul centro-destra da Cappelletti, nel mezzo dal brasiliano Emerson e sul centro-sinistra da Michele Russo. A centrocampo il mediano d'impostazione e interdizione sarà Mandorlini, sulla sua destra ci sarà la mezzala Filipe e sulla sinistra l’altra mezzala Mazzocco (squalificato Dettori). Le fasce invece verranno occupate da Madonna sull'out destro e Favalli a sinistra. Il tandem d'attacco vedrà dialogare le due punte centrali Altinier e il capitano Neto Pereira.

I padroni di casa non vorranno certamente sfigurare dinanzi al pubblico amico, pertanto la formazione messa in campo dal tecnico Massimiliano Alvini sarà certamente all'altezza della situazione. In porta Nordi, che coordinerà i movimenti del modulo 3-5-2. I tre difensori titolari saranno Zaffagnini sul centro-destra, Magli sul centro-sinistra e il capitano Gavazzi in posizione centrale. La linea mediana vedrà posizionarsi al centro il playmaker Di Ceglie, che dialogherà con le mezzali Agnello e Giorgione, posizionati rispettivamente alla sua destra e alla sua sinistra; invece le fasce verranno prese in consegna da Gonzi e Anastasi. A concludere l'undici titolare la coppia d'attacco, formata dai due centravanti Mastroianni e Virdis.

Per quanto riguarda le quote per il pronostico di Albinoleffe-Padova, le principali agenzie di scommesse considerano la formazione biancoscudata come leggermente favorita. snai.it propone il segno 1 per la vittoria dell'Albinoleffe a quota 2,80, il segno X per l'eventuale pareggio a 3,10 e il segno 2 per il colpo esterno del Padova a 2,50. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Albinoleffe-Padova si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

