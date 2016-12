Diretta/ Bassano-Teramo (risultato finale 2-1): info streaming video Sportube. Maistrello rilancia i veneti al successo (oggi Lega Pro 2016)

DIRETTA BASSANO-TERAMO (RISULTATO FINALE 2-1): INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE B). MAISTRELLO RILANCIA I VENETI AL SUCCESSO - La sfida tra Bassano e Teramo, si è chiusa solo poco fa al Rino Mercante con la bella vittoria della formazione veneta che ha saputo affermarsi in casa con il risultato di 2 a 1. Il primo tempo era terminato con il vantaggio del Teramo, andato a più 1 grazie a una magia di Capitanio,a rete al 26 minuto. Il secondo tempo però ha visto accendersi la formazione giallorossa di Luca d’Angelo, che dopo una prima parte di partita condotta sottotono, ha poi saputo riprendersi in fretta portando a casa tre punti pesantissimi che chiudono il 2016. Nel secondo tempo per il Bassano è Candido che la 75 minuto trova prima il pari, per poi andare al raddoppio con Maistrello al secondo minuto di recupero concesso dall’arbitro Mantelli. La formazione abruzzese si è mostrata purtroppo a tratti rinunciataria, prevalendo il contropiede, più che la creazione ex novo: un atteggiamento poi pazientemente sfruttato proprio dal bassano. Con questa successo i giallorossi volano a quota 33 punti, mentre il Teramo rimane a quota 19 punti.

Sfida importantissima per il Bassano contro il Teramo in questo turno infrasettimanale di Lega Pro, soprattutto dopo aver perso qualche punto in queste ultime gare perdendo i primi posti della classifica. Julien Rantier, attaccante del Bassano, potrebbe disputare la sua ultima partita con questa maglia visto che è al centro delle voci di calciomercato accostato addirittura al Taranto. "Non ho ricevuto nessuno chiamata quindi saranno le solite voci perchè io non ne so nulla. A gennaio da Bassano potrei andare via, quella contro il Teramo potrebbe essere la mia ultima partita qui" conclude Rantier ai microfoni di 'Blunote'. Rantier era a Taranto qualche anno fa ed è stato importantissimo quando il club rossoblù era vicinissimo alla promozione in Serie B. L'attaccante francese vuole concentrarsi sul Bassano per questa ultima gara del 2016, dalla prossima settimana si potrà pensare al futuro.

DIRETTA BASSANO-TERAMO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE B). LE STATISTICHE - Andiamo a vedere le statistiche in vista della gara tra Bassano e Teramo, per il Girone B di Lega Pro. Per i gol segnati in questa prima parte di stagione il Bassano è nettamente più avvantaggiato visto che ha siglato trentadue reti finora, nove delle quali arrivate tra il 75' ed il 90' mentre il Teramo ha segnato ventitrè gol, sette negli ultimi quindici minuti di gara. Per quanto riguarda invece i gol subiti il Bassano ne ha incassati ventisette, sette tra il 75' ed il 90', mentre il Teramo è a quota ventotto quindi non c'è una netta distinzione tra le due squadre su questo dato statistico. Ottavo posto in classifica per i padroni di casa che ha perso colpi nelle ultime gare, mister D'Angelo si affiderà a Minesso autore di nove gol in questa prima parte di stagione. Il Teramo invece si ritrova al sedicesimo posto, Sansovini è il più prolifico con sei gol in attivo nel campionato di Lega Pro, Girone B.

DIRETTA BASSANO-TERAMO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE B). I TESTA A TESTA - In vista di Bassano-Teramo, ricordiamo che si contano tre precedenti fra queste due squadre del girone B della Lega Pro, con una sola vittoria del Teramo e due pareggi. Il Bassano dunque non ha mai vinto contro gli odierni avversari, anche se la storia di questa sfida è decisamente troppo breve per fare statistica. All'andata terminò 1-1 la gara giocata in terra abruzzese che fece molto divertire i tifosi. Si affrontano due squadre che vorranno certamente far bene in una partita che potrebbe dire molto sul loro futuro. I padroni di casa vogliono vincere per confermarsi in piena zona play-off e tutto sommato non sono lontani dalle posizioni che contano, mentre il Teramo deve fare i conti con la zona play-out e dunque ogni punto per gli abruzzesi sarebbe importante in una ostica trasferta.

DIRETTA BASSANO-TERAMO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE B) - Bassano-Teramo sarà diretta dall’arbitro Giampaolo Mantelli della sezione di Brescia, assistito dai guardalinee Antonio Catamo di Saronno e Marco Ceccon di Lovere: fischio d’inizio alle ore 14:30 di venerdì 30 dicembre 2016. Il Bassano Virtus 55 Soccer Team, dopo essere stato anche in testa alla classifica del girone B di Lega Pro, sta vivendo un pessimo momento in campionato. Dunque la 21esima giornata, che metterà i veneti di fronte alla pericolante Società Sportiva Teramo Calcio, diventa fondamentale per il prosieguo. L'ultima vittoria risale addirittura al 5 novembre, dopodiché nelle successive otto uscite sono arrivati cinque pareggi a tre sconfitte, che hanno fatto precipitare i giallorossi all'ottavo posto in graduatoria.

La partecipazione ai playoff al momento non è in discussione, ma è necessario tornare presto a produrre gioco offensivo e a fare punti per non essere avvicinato dalle altre pretendenti. In tal senso il Teramo sembra l'avversario ideale, visto che in questa stagione gli abruzzesi stanno trovando enormi difficoltà. La squadra, che solo due anni fa era stata promossa in Serie B prima di essere retrocessa nuovamente dal giudice sportivo, si trova in zona playout e sta faticando parecchio per uscirne. Tuttavia al momento i teramani sembrano in salute, avendo ottenuto tre risultati utili consecutivi, frutto di altrettanti pareggi. Ora però serve una vittoria per dare una scossa definitiva al proprio campionato.

Probabili formazioni: il Bassano Virtus, guidato da mister Luca D'Angelo, si schiererà in campo con il modulo 4-4-2 presentando fra i pali l'estremo difensore Gian Maria Rossi. A proteggerlo quattro difensori: il terzino destro Formiconi, i centrali Pasini e Bizzotto e il terzino sinistro Crialese. A centrocampo agiranno due mediani di contenimento, che aiuteranno la difesa e faranno ripartire l'azione: saranno Bianchi e Laurenti. Sulle fasce invece si prodigheranno Falzerano, impiegato sulla corsia di destra e Minesso, a segno nell'ultima giornata, sulla sinistra. La coppia di attaccanti verrà composta dalle due punte Grandolfo e Fabbro.

Il Teramo risponderà con il modulo 4-3-3, il prediletto di mister Lamberto Zauli. Il portiere titolare sarà Francesco Rossi, accompagnato dalla difesa a quattro formata dai due terzini Sales e D'Orazio, schierati sulla fascia destra il primo e sulla sinistra il secondo, e dai difensori centrali Speranza e Capitanio. A centrocampo ci sarà solo un mediano, Bulevardi, affiancato sulla destra dalla mezzala Petermann e sulla sinistra dall'altra mezzala Carraro. La formazione sarà completata dal tridente d'attacco, composto dall'ala destra Di Paolantonio, dall'ala sinistra Ilari e dalla punta centrale Croce. Di Paolantonio e Croce hanno segnato gli ultimi due gol della squadra contro il Feralpisalò e sperano di ripetersi in questa gara per portare altri punti alla causa.

Il Bassano Virtus, nonostante una migliore situazione di classifica, non potrà giocare con spensieratezza, ma sarà obbligato a fare la partita, dovendo conquistare i tre punti per riprendere il cammino. Potrebbe approfittare della situazione il Teramo, che predilige il gioco in contropiede, fatto di ripartenze fulminee, lanci in verticale a scavalcare la difesa e tiri immediati verso la porta. Un occhio particolare va dato ai calci piazzati, visto che i numerosi tiratori potrebbero approfittarne. Diamo infine un’occhiata alle quote per il pronostico di questa partita: snai.it favorisce nettamente il segno 1 per la vittoria del Bassano Virtus, opzione fissata a quota 1,77. Il segno X per l’eventuale pareggio è valutato 3,40, mentre il segno 2 per l’affermazione esterna del Teramo corrisponde a quota 4,50. Under 1,65, Over 2,10, Gol 1,90 3 NoGol 1,80.

