DIRETTA/ Cittadella-Entella (risultato finale 2-1) info streaming video tv: Decide Strizzolo nella ripresa (oggi Serie B 2016)

DIRETTA CITTADELLA-VIRTUS ENTELLA (RISULTATO FINALE 2-1): INFO STREAMING VIDEO E TV, CRONACA DELLA PARTITA (OGGI 30 DICEMBRE 2016, SERIE B 21^GIORNATA) - Diretta Cittadella-Entella: Allo Stadio Piercesare Tombolato il Cittadella supera la Virtus Entella per 2 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa, nonostante un inizio poco entusiasmante, passano in vantaggio al 14' con Righini su assist di Paolucci sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa, dopo l'infortunio del granata Chiaretti sostituito da Schenetti, la formazione ospite si rialza e trova il momentaneo pareggio grazie al neo entrato Diaw al 53' su perfetto lancio da parte di Palermo. Poco dopo ci pensa però Strizzolo a chiudere definitivamente i conti in favore della squadra di Venturato tramite il colpo di testa sotto porta al 65', arrivato anch'esso sugli sviluppi di un corner e con l'aiuto della sponda di Pasa.

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE B 2016-2017 (21^ GIORNATA)

DIRETTA CITTADELLA-ENTELLA (RISULTATO LIVE 0-0): INFO STREAMING VIDEO E TV (OGGI, SERIE B 2016 21^ GIORNATA). LE FORMAZIONI UFFICIALI - Cittadella-Entella avrà inizio fra pochi minuti allo stadio Tombolato della città veneta, dove sono già state annunciate le formazioni ufficiali delle due squadre che daranno vita alla partita valida per la ventunesima giornata di Serie B, ultima del girone d’andata. L’allenatore di casa Roberto Venturato proporrà il Cittadella secondo il modulo 4-3-1-2 nel quale Chiaretti sarà il trequartista che agirà in appoggio alla coppia d’attacco formata da Arrighini e Strizzolo. Modulo offensivo anche per la Virtus Entella di mister Roberto Breda, che scenderà in campo con il 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Moscati, Tremolada e Caputo, che però presumibilmente sarebbe più corretto definire 4-3-2-1. Adesso però la parola passa al campo, perché Cittadella-Virtus Entella sta già per cominciare! CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Scaglia, Varnier, Benedetti; Bartolomei, Pasa, Paolucci; Chiaretti; Arrighini, Strizzolo. Allenatore: Roberto Venturato. VIRTUS ENTELLA (4-3-2-1): Iacobucci; Iacoponi, Ceccarelli, Pellizzer, Keita; Belli, Troiano, Palermo; Moscati, Tremolada; Caputo. Allenatore: Roberto Breda.

DIRETTA CITTADELLA-ENTELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2016 21^GIORNATA). LE STATISTICHE - Cittadella e Entella, in campo questa sera per la 21^ giornata di campionato stanno vivendo al momento momenti molto diversi: i granata, forti dei risultato conseguiti prima al, momento riescono ancora a ammortizzare in classifica i recenti insuccessi, mentre i liguri, dopo una partenza piena di alti e bassi, stanno trovando maggior continuità nei risultati positivi. Di difficile lettura dunque sono i dati statistici medi registrati a incontro: il Cittadella conserva un maggior possesso palla (52% contro il 48% dei liguri) oltre che il numero delle palle giocate (561 contro 520), ma in fatto di pericolosità è l’Entella di Roberto Breda la formazione più temibile, anche se di misura (49% contro il 48% dei padovani). Dominio ligure nei recordman messi a confronto per questo incontro: delle file dell’Entella troviamo infatti Moscati quale miglio assistman (37 passaggi) mentre Lucas Chiaretti tiene alto i colori del Cittadella nella statistiche degli assist vincenti (a quota 6). Dei colori liguri anche il maggior numero di tiri e di gol, con Capito in cima ad entrambe le categorie rispettivamente con 63 e 11 tiri.

DIRETTA CITTADELLA-ENTELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2016 21^GIORNATA). I MIGLIORI - Il Cittadella ospiterà l'Entella per l'ultima partita di questo 2016, vediamo quali saranno i migliori che scenderanno in campo. Per l'attacco, tra le file dei padroni di casa ci sarà sicuramente Litteri: dieci gol in campionato su diciannove presenze, una sola ammonizione ed un doppio giallo per l'attaccante del Cittadella. Per l'Entella ci sarà invece Caputo, attaccante classe '87 autore di sette gol in campionato su venti presenze. Per il centrocampo, invece, il migliore è sicuramente Troiano dell'Entella che sfiderà Iori del Cittadella in mediana: il primo ha segnato due gol in diciotto partite disputate, Iori invece ne ha segnati ben cinque in questa prima parte di stagione. In difesa spazio invece a Scaglia, una rete per il giocatore dei padroni di casa che milita nel Cittadella dal 2013 , prima invece era nel Torino ma non ha disputato alcuna partita nella massima serie dopo l'esperienza al Cuneo in Lega Pro.

DIRETTA CITTADELLA-ENTELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2016 21^GIORNATA). I TESTA A TESTA - Sono appena due i precedenti di Cittadella-Entella, il match in programma al Tombolate d entrambi sono stati registrati nel campionato 2014-2015 di Serie B. il bilanci registra due successi per la compagine ligure: impresa non da poco quindi quella di oggi per i granata, che forti della posizione di superiorità in classifica proveranno a invertire lo storico. Nell'ultima gara giocata al Tombolato i liguri si imposero per 1-0 grazie alla rete del centrocampista Botta: nel match di ritorno in terra ligure il risultato arrise di nuovo ai padroni di casa con il successo per 2 a 1 grazie alle marcature di Straiti e Ferreria, alle quali rispose per il cittadella solo Coralli all’88 minuto. Oggi è una sfida play-off tra le due rivelazioni del campionato e che potrebbero dire la loro da qui alla fine della stagione senza problemi. I veneti vorranno vincere dopo il brutto k.o. nel derby contro il Cittadella.

DIRETTA CITTADELLA-ENTELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2016 21^GIORNATA). PRONOSTICO - Uno dei match più interessanti di questo 21^ turno di campionato è senza dubbio Cittadella-Entella, il cui pronostico è apparso da subito assai favore alla compagine di casa oggi al Tombolato. Andando a vedere le quote assegnate nel dettaglio dai portale di scommesse sportive williamhill notiamo che la formazione grata è stata quotata nel 1X2 a 2.20, contro il 3.30 dato ai liguri e con il pareggio fissato infine a 3.10. Per quanto riguarda la doppia chance ricordiamo che la vittoria del Cittadella o il pareggio è stata data a 1.28, il successo dell’Entella o l’X è stato quotato a 1.60, mentre l’affermazione di una delle due squadre in campo questa sera è stata fissata a 1.30. Sembra che l’incontro di questa sera venga deciso al secondo tempo, dato come parte in cui i gol saranno più numeroso: gli ultimi 45 minuti sono stati quotati infatti a 1.95, mentre il primo tempo è stato valutato a 3.20, con il primo gol atteso da parte dei granata, quotati a 1.75, con i liguri fissati a 2.30 e il nessun gol dato a 9.50.

DIRETTA CITTADELLA-ENTELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2016 21^GIORNATA). L’ARBITRO - Cittadella-Entella, partita valida per la 21^giornata di Serie B, sarà diretta dall’arbitro Antonio Di Martino. Uno dei fischietti emergenti e più giovani dell’intero lotto essendo nato il 22 dicembre 1987 (ha quindi festeggiato da poco i 29 anni). Ad assisterlo allo stadio Piercesare Tombolato saranno i guardalinee Villa e Grossi e il quarto uomo Ros. L’arbitro Antonio Di Martino, iscritto alla sezione AIA di Teramo, ha già diretto la Virtus Entella in un’occasione e per l’esattezza alla seconda giornata, in cui la formazione di Chiavari ha battito 2-0 l’Avellino: la seconda rete è stato realizzata da Francesco Caputo su calcio di rigore, concesso dal fischietto marchigiano a metà ripresa. Nell’ultima partita diretta, quella tra Carpi e Ternana valida per la diciottesima giornata (1-1 il finale), Di Martino ha estratto i suoi primi cartellini rossi in Serie B: ai centrocampisti Lollo (Carpi) e Palumbo (Ternana), entrambi per somma d’ammonizioni. Per lui anche 2 presenze in Coppa Italia, una delle quali quest’anno in occasione di Bari-Cosenza 1-0 del 7 agosto.

DIRETTA CITTADELLA-VIRTUS ENTELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI 30 DICEMBRE, SERIE B 2016) - Cittadella-Virtus Entella, diretta dall'arbitro Antonio Di Martino della sezione di Teramo, si gioca venerdì 30 dicembre 2016 alle ore 20.30 e vedrà chiudersi il girone d'andata del campionato di Serie B per due formazioni che hanno rappresentato una nota positiva nella prima metà della stagione. Poteva aspettarsi addirittura qualcosa di più il Cittadella, che dopo un anno di purgatorio in Lega Pro ha saputo stupire tutti, prendendosi la scena con cinque vittorie consecutive in avvio e diventando una protagonista inaspettata nelle zone che valgono la lotta per la promozione.

Pian piano però la scia d'entusiasmo della formazione allenata da Venturato è andata esaurendosi, con i granata che hanno perso l'occasione per restare agganciati al treno di testa. E' stato soprattutto il trend più recente di risultati ad essere negativo per i veneti, che hanno perso cinque delle ultime sette partite disputate in campionato. Nel mezzo, due vitali successi contro la capolista Hellas Verona e contro il Pisa che hanno permesso comunque al Cittadella di restare al sesto posto, in piena zona play off, ma ora non bisognerà perdere altro terreno in classifica.

Avanza tra alti e bassi anche la Virtus Entella che rimane comunque una realtà di questo campionato, all'altezza del rendimento della stagione scorsa in cui è rimasta a galleggiare alle soglie dell'ottavo posto, poi perduto solo all'ultima giornata con la conseguente possibilità di partecipare ai play off. Ai liguri nella giornata della Vigilia di Natale non è mancata la reazione d'orgoglio, con un perentorio quattro a uno rifilato al Novara che ha cancellato le amarezze delle due sconfitte di fila subite contro Ascoli ed Hellas Verona.

Queste le probabili formazioni che si troveranno di fronte allo stadio Tombolato di Cittadella. Padroni di casa in campo con Alfonso in porta ed una linea difensiva a quattro confermata nei suoi interpreti, con Salvi, Scaglia, Pelagatti e Benedetti schierati rispettivamente dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra. Saranno Bartolomei, Iori e Paolucci i titolari nella zona di centrocampo, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Litteri, Arrighini e Luca Maniero.

La risposta della Virtus Entella sarà affidata a Iacobucci tra i pali, con Benedetti e Ceccarelli che formeranno la coppia di difensori centrali, il maliano Keita che sarà l'esterno mancino della retroguardia e Iacoponi che sarà impiegato sulla fascia opposta. Terzetto di centrocampo con Palermo, Troiano e Moscati titolari, mentre Tremolada agirà da trequartista alle spalle del super-tandem offensivo Caputo-Masucci, con entrambi gli attaccanti autori di una doppietta nell'ultimo match casalingo contro il Novara.

Venturato ha provato a ricompattare il Cittadella dopo le ultime battute a vuoto, con un 4-3-3 che nell'ultima trasferta di Vicenza non è stato però abbastanza efficace nelle due fasi, con la squadra che ha sofferto sia dal punto di vista difensivo sia da quello offensivo. La sosta servirà probabilmente ai granata anche a ricaricare le energie, viste le problematiche evidenziate anche a livello atletico nelle ultime partite.

Non rinuncerà Robero Breda, allenatore della Virtus Entella, all'utilizzo del trequartista, col 4-3-1-2 ideale per innescare gli attaccanti che rappresentano il fiore all'occhiello della formazione ligure. La salvezza diretta resta l'obiettivo imprescindibile per la formazione di Chiavari, che con un pizzico di continuità di rendimento in più potrebbe però puntare anche a salire verso i piani più alti della classifica. In trasferta la Virtus Entella è reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite con un solo punto conquistato: sarà necessaria un'inversione di tendenza per credere davvero nei play off.

Si giocherà sul filo del pronostico al 'Tombolato', con il Cittadella comunque favorito dal fattore campo e dalle recenti difficoltà tradite dalla Virtus Entella in trasferta. Vittoria veneta quotata 2.25 da Bet365, mentre Betfair propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e Unibet a 3.65 la quota legata al blitz ligure in trasferta.

