Cristiano Ronaldo / Offerta shock dalla Cina. L'agente: con lui ogni squadra parte dall'1 a 0, è il migliore. (oggi 30 dicembre 2016)

CRISTIANO RONALDO, OFFERTA SHOCK DALLA CINA. L'AG. CON LUI OGNI SQUADRA PARTE DALL'1 A 0 (OGGI 30 DICEMBRE) - Cristiano Ronaldo fa ancora parlare di sé: dopo i grandiosi successi con il suo Real Madrid, il titolo europeo vinto con la nazionale portoghese e il quarto Pallone d’Oro, si può certamente dire che il 2016 è stato il suo anno. A completare la unga fila di premi e riconoscimenti vi è anche l’offerta di calciomercato shock appena ricevuta da un misterioso club cinese, disposto a spendere 300 milioni di euro per strapparlo alla maglia dei Blancos, più uno stipendio stagionale di 150 milioni di euro. Numeri davvero da capogiro, ma che al momento non sembrano aver avuto effetto su Cristiano Ronaldo, come il suo agente Jorge Mendes ha recentemente dichiarato in occasione del globe Soccer Awards ai microfoni di Sky Sport. Cr7 non ha alcuna intenzione di abbandonare il Real Madrid, e anzi già pensa al prossimo turno di Champions League, quando a febbraio incontrerà agli ottavi di Napoli di Sarri. A questo proposito lo stesso Mendes, ha poi aggiunto riguardo al suo assistito: “Una squadra con Ronaldo ha sempre un vantaggio, parte sempre con un goal in più. Cristiano è Cristiano. È il migliore, ma anche il Napoli ha una grande squadra. Sarà un turno difficile, vedremo come andrà a finire”.

CRISTIANO RONALDO, OFFERTA SHOCK DALLA CINA. LUI TRA I PIU’ PAGATI IN EUROPA NEL 2016 (OGGI 30 DICEMBRE) –Certamente l’offerta di calciomercato shock proveniente dalla Cina e trapelata solo nelle ultime ore dallo stesso agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, ha fatto impallidire i contratti record firmati solo pochi mesi fa nella stagione di mercato estiva (uno su tutti il contratto di Paul Pogba, firmato sui 110 milioni di euro), per non parlare del recente exploit in fatto di stipendio nel caso Tevez: eppure le cifre record vagheggiate al momento non sembrano aver neanche lontanante allettato il capitano della nazionale portoghese. Attaccamento alla maglia del Real Madrid, vestita ormai dal lontano 2009? Certo ma non solo. Stando alle ultime notizie proposte dal portale della Bbc, che ha ripreso le annuali classifiche delle persone più ricche del pineta preparate da Forbes, risulta che Cristiano Ronaldo è appena al secondo posto tra le persone sul continente europeo più pagate nell’anno solare del 2016. Una cifra record per CR7 che ammonta a circa 84 milioni di euro, superato appena dl gruppo musicale degli One Direction.

CRISTIANO RONALDO, OFFERTA SHOCK DALLA CINA: 300 MILIONI AL REAL MADRID E 150 MILIONI ALL'ANNO PER CR7! ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 DICEMBRE 2016 - Ci sono offerte destinate a sconvolgere il calciomercato e quella arrivata a Cristiano Ronaldo è una di queste. I ricchi paperoni della Cina, sempre più nuovi padroni del calcio, si sono messi in testa di infarcire il loro campionato, la Super Chinese League, di top players europei. Non bastano Hulk, Lavezzi, Gervinho, Paulinho, Tevez e Oscar. Serve il colpo a sorpresa, CR7: un nome, una garanzia. E così è arrivata agli orecchi di Jorge Mendes, potente agente di Cristiano Ronaldo, un'offerta davvero stellare. Dalla Cina sono pronti a fare follie pur di vedere il Ronaldo portoghese scorrazzare per i campi asiatici. A quanto ammonta l'offerta? Si parla di un giro di soldi di oltre il miliardo di euro: 300 milioni andrebbero al Real Madrid per il cartellino gel giocatore, mentre i restanti, più o meno 750, andrebbero a far parte dello stipendio del quattro volte Pallone d'Oro, per un totale di quasi 150 milioni netti all'anno.

A rivelare la proposta cinese è stato Jorge Mendes, che a margine dei Globe Soccer Awards di Dubai ha voluto far chiarezza sul futuro del proprio assistito. Nonostante gli euro-yuan cinesi facciano comprensibilmente gola a chiunque, Cristiano Ronaldo non lascerà il Real Madrid. “Cristiano non andrà in Cina – ha detto Mendes a Sky Sport 24 – è felice al Real Madrid ed è impossibile che se ne vada. Ronaldo è il miglior giocatore al mondo ed è normale che abbia offerte simili. I cinesi possono comprare tanti giocatori ma ripeto e ribadisco: è impossibile che Ronaldo cambi squadra”. L'agente del portoghese è rimasto sul vago, ha svelato l'offerta cinese ma non ha spiegato da quale club sia arrivata. Mendes si è limitato a parlare di una fantomatica proposta di “300 milioni per il cartellino e 150 all'anno per Cristiano”. I soldi non sono tutto. Cristiano Ronaldo resta al Real Madrid. Almeno per il momento. (Giuliani Federico – Twitter: @Fede0fede)

