DIMISSIONI PRANDELLI, VALENCIA, GIÀ FINITA L'AVVENTURA DELL'EX CT: CONTRATTO RESCISSO, IL RETROSCENA SULL'ADDIO (ULTIME NOTIZIE OGGI 30 DICEMBRE 2016) - È già finita l'avventura di Cesare Prandelli al Valencia: il tecnico ha deciso di dire basta e ha chiesto la rescissione del contratto tre mesi dopo il suo arrivo. La crisi sarebbe culminata negli ultimi giorni, perché Prandelli - stando a quanto riportato dal quotidiano Marca - avrebbe chiesto alla società spagnola cinque rinforzi di esperienza, sopra cioè i 26 anni, ricevendo un secco "no". Il Valencia, infatti, ha problemi finanziari, quindi non ha potuto accontentare le richieste dell'allenatore. «Cesare Prandelli ha presentato questo venerdì, 30 dicembre, le sue dimissioni irrevocabili come allenatore della prima squadra. Voro Gonzalez lo sostituirà come responsabile della prima squadra» recita il comunicato del club spagnolo sul suo sito ufficiale. Qualche segnale comunque l'aveva già lanciato Cesare Prandelli quando in conferenza stampa si era lasciato andare ad uno sfogo: il tecnico aveva invitato chi non aveva voglia di lottare per la maglia ad andarsene. Arrivato il primo ottobre al posto di Pako Ayestaran, l'ex commissario tecnico della Nazionale ha esordito sulla panchina del Valencia con una vittoria a Gijon, poi ha raccolto una sconfitta contro il Barcellona e attraversato un declino caratterizzato da 4 sconfitte e 3 pareggi. Serve la svolta ora al Valencia, che è al terzultimo posto in classifica con soli 12 punti.

