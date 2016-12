Guendalina Rodriguez & Niang / Il trans dei vip scrive su Twitter: sono stata con il giocatore del Milan (oggi 30 dicembre 2016)

GUENDALINA RODRIGUEZ & NIANG: IL TRANS DEI VIP ANNUNCIA SU TWITTER UNA STORIA CON IL GIOCATORE DEL MILAN (OGGI 30 DICEMBRE 2016) - Scandalo in vista per M’Baye Niang? Su Twitter ieri la transessuale Guendalina Rodriguez, che nel mondo dello spettacolo è conosciuta come il "Trans dei Vip”, ha scritto un messaggio molto chiaro (al netto di qualche errore grammaticale): “Una volta per tutte si sono stata con #Niang è de più donna di me. #milan #calcio #Goosip”. Dunque secondo quanto afferma la diretta interessata ci sarebbe stata una relazione fra Niang e Guendalina Rodriguez, notizia che inevitabilmente scatenerà un polverone anche perché ultimamente il rendimento del giocatore rossonero non è stato dei migliori, compresi due rigori sbagliati, e si sa come nel mondo del calcio certe notizie possano essere esplosive se il rendimento del giocatore coinvolto nelle voci non resta su livelli di eccellenza. La stessa Rodriguez già un mese fa aveva dichiarato ai microfoni della trasmissione radiofonica La Zanzara su Radio24 di aver "conosciuto questo giocatore del Milan a una cena a Milano. Il nome non lo faccio perché non voglio rischiare una querela. Lui mi ha detto: se esce il mio nome è finita. Vi dico solo che è attivo, attivissimo, molto dotato, di colore, giovane e assomiglia a Balotelli. Ogni tanto ci frequentiamo". Il ritratto poteva già essere abbastanza chiaro, adesso la Rodriguez ci ha aggiunto il nome di M’Baye Niang, pur con il velenoso riferimento all’essere “più donna di me”. Il presunto scandalo fuori dal campo, unito al calo di rendimento che ha portato sempre più spesso Vincenzo Montella a lasciare Niang in panchina, potrebbe aprire le porte di una cessione: quale sarà il futuro del francese?

