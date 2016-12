DIRETTA / Lumezzane-Parma (risultato finale 0-2) info streaming video Sportube, Lucarelli firma il record e chiude il match (Lega Pro 2016 oggi)

DIRETTA LUMEZZANE-PARMA (RISULTATO FINALE 0-2): INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE B) LUCARELLI: SEGNA IL RECORD E CHIUDE IL MATCH - Al Tullio Saleri è appena terminata la partita tra Lumezzane e Parma: uno splendido match che ha visto il trionfo della formazione ducale che ha vinto con il risultato finale di 2 a 0. Il primo tempo aveva visto il tabellino fissarsi sull1 a 0 sempre a favore del Parma, sebbene il risultato parziale sia stato ingannevole. Senza dubbio i valgobbini hanno dominato i primi 45 minuto di gioco sebbene non siano riusciti a chiudere il risultato. Nel secondo tempo invece la formazione di D’Aversa ha nettamente meritato il successo: è infatti indubbia la qualità di gioco visto in campo, con i giocatori ducali protagonisti di una difesa ordinata e impeccabile, oltre che di un attacco particolarmente intuitivo e aggressivo. Il raddoppio per il Parma è avvenuto al 54’ con Lucarelli ,che ha messo così a segno un bellissimo record diventando infatti il primo difensore ad aver segnato con la stessa maglia in tutte le categorie tra la serie A fino al campionato di serie D. Con questo successo i ducali volano a quota 39 punti, mentre il Lumezzane rimane bloccato a 22 punti.

DIRETTA LUMEZZANE-PARMA (0-2): INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE B) SI COMINCIA. GOL DI SCAVONE E LUCARELLI - Lumezzane-Parma sembra indirizzarsi verso gli ospiti emiliani, che conducono per 0-2 quando siamo ormai nel corso del secondo tempo della partita valida per la ventunesima giornata del girone B di Lega Pro. Il Parma d’altronde era passato in vantaggio già dopo soli quattro minuti di gioco grazie al gol messo a segno da Scavone che ha dato subito un andamento del match favorevole ai ducali. Subito dopo per il Parma c’è stato un intoppo, perché Baraye ha dovuto lasciare il campo e già al 10’ minuto è entrato al suo posto Guazzo, per una prima sostituzione davvero precoce. Il Parma comunque è arrivato in vantaggio all’intervallo e poi ha raddoppiato dopo pochi minuti della ripresa, per la precisione al 54’ grazie a Lucarelli. Dal punto di vista disciplinare non c’è molto da segnalare, infatti finora l’arbitro Cipriani ha dovuto ammonire un solo giocatore, Benassi del Parma, proprio allo scadere della prima frazione di gioco. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (21^GIORNATA)

DIRETTA LUMEZZANE-PARMA (0-0): INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE B) SI COMINCIA - Trasferta insidiosa per il Parma contro il Lumezzane, il direttore sportivo degli emiliani Daniele Faggiano, ha parlato ai microfoni di 'ParmaLive' per commentare il momento di forma del Parma. "Andiamo a Lumezzane scordandoci quello che abbiamo fatto, i punti fatti dagli avversari contro di noi valgono sempre doppio, la nostra mentalità deve essere quella di provare a vincere sempre" commenta il ds che non si pone come obiettivo la Serie B, ma cerca di pensare partita per partita. "Dobbiamo soltanto fare bene, sempre meglio, c'è chi sta avanti e forse se lo merita dopo venti giornate, ma ne mancano altre diciotto quindi è ancora troppo presto per parlare di un'eventuale promozione. C'è troppo entusiasmo ora, non dobbiamo dimenticare dove eravamo e cosa stava accadendo circa quattro giornate fa" conclude Daniele Faggiano che crede fortemente nel tecnico D'Aversa ed i suoi ragazzi che stanno facendo molto bene in questo campionato di Lega Pro.

DIRETTA LUMEZZANE-PARMA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE B) STATISTICHE - Il Lumezzane ospiterà il Parma nel turno infrasettimanale di Lega Pro, Girone B, analizziamo le statistiche in vista di questa gara. I padroni di casa rientrano nella classifica della migliore difesa, visto che ha subito soltanto quindici reti con una media di 0.75 gol a partita. Il Parma invece ha subito ventuno gol nella prima parte di stagione, cinque dei quali arrivati tra il 30' ed il 45'. Passiamo ai gol segnati: i padroni di casa sono a quota dodici, niente a che vedere con il Parma che ha segnato ben trenta gol in questa prima parte di campionato, otto dei quali arrivati tra il 75' ed il 90'. Dodicesimo posto in classifica per il Lumezzane, mister De Paola si affiderà a Barbuti che ha segnato quattro gol in campionato ma è sicuramente il più prolifico in rosa. Il Parma invece ricopre il quinto posto in classifica: D'Aversa schiererà in campo Calaiò, attaccante che ha segnato otto gol in stagione.

DIRETTA LUMEZZANE-PARMA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE B) I TESTA A TESTA - Lumezzane-Parma si annuncia come una partita molto ostica per la formazione di D'Aversa, che dopo le ultime due vittorie vuole confermarsi ad alti livelli nella trasferta in Lombardia. Il Parma è la favorita anche per via di una ottima classifica e di un gioco molto vivace che potrebbe mettere in seria difficoltà il Lumezzane. Parma che vuole vincere e per farlo punterà sull'esperienza del suo attacco: proprio Calaiò ha deciso l'unico precedente tra queste due squadre giocata nel girone d'andata di Lega Pro. Naturalmente infatti in genere Lumezzane e Parma militavano in categorie diverse del calcio italiano: adesso però gli emiliani stanno tentando la risalita dopo il fallimento e dunque eccoli incrociare il proprio cammino con un Lumezzane che veleggia tranquillo a circa metà classifica.

DIRETTA LUMEZZANE-PARMA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE B) - Lumezzane-Parma sarà diretta dall’arbitro Nicolò Cipriani della sezione di Empoli, assistito dai guardalinee Patric Leonarduzzi di Merano ed Alessandro Colinucci di Cesena. Il Parma Calcio 1913 al momento si trova in uno stato di forma invidiabile. L'obiettivo è chiudere al meglio l'anno e per farlo i ducali devono battere in trasferta l'Associazione Calcio Lumezzane, una squadra molto umorale, che alterna grandi prestazioni a tonfi clamorosi.

La sfida, valida per la 21esima giornata del girone B del campionato di Lega Pro, andrà in scena venerdì 30 dicembre alle ore 14.30 allo stadio Tullio Saleri e come detto mettere sullo scenario un Parma motivato, giunto a soli tre punti dalla capolista Venezia. Con cinque risultati utili consecutivi è aumentata la fiducia della squadra nelle proprie potenzialità e adesso può cominciare un altro campionato.

In particolare l'ultima vittoria nel derby contro il Modena ha entusiasmato i tifosi, che ora credono fortemente nel progetto e nel percorso intrapreso dalla dirigenza. Il Lumezzane invece si trova nel limbo di metà classifica. Al momento non disputerebbe né i playoff né i playout, dunque sarebbe in linea con le aspettative d'inizio stagione, che prevedevano una salvezza tranquilla senza passare dagli spareggi. Nell'ultimo turno i lombardi hanno pareggiato a Teramo, mantenendo proprio tre punti di distacco dagli abruzzesi.

Vediamo di seguito le probabili formazioni di Lumezzane-Parma cominciando dai padroni di casa, che verranno schierati da mister Luciano De Paola con il modulo 4-3-3. Il portiere titolare sarà il giovane Pasotti, mentre la difesa verrà composta dal capitano Rapisarda (terzino destro), Bonomo (terzino sinistro), Sorbo e Tagliani (difensori centrali). A centrocampo si posizionerà il mediano di contenimento Arrigoni, che prenderà in mano le redini del gioco con l'ausilio delle due mezzali, a destra Calamai e a sinistra Varas Marcillo. Per concludere lo schieramento, il tridente offensivo formato dall'ala sinistra Russini, dall'ala destra Bacio Terracino e dalla punta centrale Barbuti.

La risposta del Parma, guidato dal tecnico Roberto D'Aversa, arriverà con lo stesso modulo di base. Fra i pali ci sarà l'estremo difensore della Lettonia, Kristaps Zommers; davanti a le caselle difensive saranno occupate dal terzino destro Benassi, dadai centrali Saporetti e Lucarelli e dal terzino sinistro Nunzella. A centrocampo ci saranno Giorgino nello slot di mediano, Scavone e Corapi in quelli di mezzali. In attacco le bocche da fuoco saranno Mazzocchi sulla fascia destra, Baraye sulla fascia sinistra e Calaiò in posizione centrale.

Il Parma, viaggiando sulle ali dell'entusiasmo, prenderà probabilmente in mano il pallino del gioco. La chiave potrebbe essere il lavoro degli esterni d'attacco, molti abili nel saltare l'uomo e nel proporre palloni al centravanti. Calaiò d'altronde è un calciatore di categoria superiore, abile a sfruttare anche poche occasioni che gli capitano sui piedi.

Il Lumezzane non vorrà mostrarsi arrendevole, ma per conquistare dei punti dovrà disputare la partita perfetta, senza commettere errori in fase difensiva e facendo ripartire velocemente l'azione. Quote: l’agenzia di scommesse Sisal Matchpoint quota la vittoria del Lumezzane a 3.40, il pareggio invece viene dato a 3.20, mentre la vittoria esterna del Parma pagherebbe 2.10 volte la posta.

