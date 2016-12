Diretta / Prato-Racing Roma (risultato finale 0-0): pari a reti bianche! Info streaming video Sportube (Lega Pro 2016 oggi)

DIRETTA PRATO-RACING ROMA (RISULTATO FINALE 0-0): INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE A) - Prato-Racing Roma 0-0: il risultato finale tristemente fermo sul pareggio a reti bianche nello scontro diretto fra l’ultima e la penultima valido per la ventunesima giornata del girone A della Lega Pro 2016-2017 purtroppo non cambia le sorti di queste due squadre. Il pareggio in trasferta può forse risultare leggermente più gradito al Racing Club Roma, ma è pure vero che in questo modo il Prato resta un punto sopra ai rivali e chissà che questo possa risultare decisivo nel finale del campionato, quando purtroppo queste due formazioni sembrano destinate a lottare per evitare l’ultimo posto che varrà la retrocessione diretta. Per essere una partita così delicata, non c’è nemmeno stata troppa cattiveria: l’arbitro Sozza ha infatti dovuto estrarre solamente per tre volte il cartellino giallo, ammonendo Ghidotti per quanto riguarda il Prato e Bigoni e Steri nelle fila della Lupa Roma. Nella ripresa c’è stata anche la consueta girandola di cambi, ma nulla è servito per modificare lo 0-0 iniziale e finale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (21^GIORNATA)

DIRETTA PRATO-RACING ROMA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE A). IN CAMPO - La gara Prato-Racing Roma sarà sicuramente molto importante per il proseguimento delle due compagini in vista dell'ultima partita del 2016. Il tecnico dei padroni di casa Monaco ha parlato alla fine dell'ultima gara nella quale il Prato è scivolata contro il Tuttocuoio. Parole importanti che ci fanno capire come si affronterà questa gara casalinga: "Dispiace aver perso una gara che avevamo iniziato bene, portandoci subito in vantaggio. Abbiamo subito il ritorno dei nostri avversari, anche se i veri pericoli sono arrivati sulle palle inattive. Calciomercato? Il Direttore sportivo ha parlato di cinque movimenti in entrata che verranno effettuati dalla società e io spero che vengano fatti quanto prima, perchè altrimenti si farà davvero dura per noi". Staremo a vedere come andrà la gara in questione e se ci saranno dei progressi per entrambe le compagini.

DIRETTA PRATO-RACING ROMA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE A) STATISTICHE - Sfida a bassa quota quella tra Prato e Racing Roma, che si dividono il ruolo di fanalino di coda nella classifica del girone A: appena un punto a dividerle le due compagini che approdano a questo turno con 3 vittorie a testa e con 39 reti subite al momento. I risultati negativi chiaramente traspaiono anche nelle statistiche sullo stato di forma, che vede la compagine tosca appena più in alto dell’attuale posizioni in classifica solo se consideriamo gli ultimi risultati tra cui si evidenziano una vittoria e un pareggio. I tanti gol subiti ( i pochi realizzati chiaramente hanno influenza anche sulle statistiche Under/over, dove con valore fissato a 2.5 hanno portato Prato e Racing Roma a chiudere rispettivamente 11 e 13 match superiori al fattore dato, con una media di reti a partita di 2.7 e 2.8. Sia in casa che in trasferta entrambe le formazioni oggi in campo hanno raccolto ben pochi successi e le statistiche in questo senso non vanno affatto a loro favore e anche la classifica generale dei marcatori non fornisce particolari cause di gioia: si conta al massimo il 15^ posto di Sousa che con la maglia del Racing Roma ha segnato 6 reti.

DIRETTA PRATO-RACING ROMA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE A) TESTA A TESTA - Gara delicatissima quella tra Prato e Racing Roma, che andrà in scena in terra toscana e che vedrà contro le ultime due della classe: la graduatoria del girone A infatti vede i lanieri in penultima posizione con 12 unti, appena uno in più rispetto alla formazione capitolina. Data la recente storia del Racing Roma non sorprende che sia il match di andata di questa stagione del campionato di Lega Pro, l’unico testa a testa utile nello storico. All’epoca, quale 2^ giornata del girone di andata giocato in terra romana, furono proprio i padroni di casa a trovare il primo successo stagionale, con il risultato di 1 a ottenuto grazie a una magia di Sousa al 87 minuto del match. La partita di oggi che profuma già di sfida salvezza si annuncia davvero aperta anche considerando le prestazioni in casa e in trasferta delle due compagini, ben poco rassicuranti per entrambe le tifoserie accorse oggi allo stadio Lungobisenzio.

DIRETTA PRATO-RACING ROMA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE A) - Prato-Racing Roma sarà diretta dall’arbitro Simone Sozza di Seregno, assistito dai guardalinee Federico Polo-Grillo di Pordenone e Gianluca Sartori di Padova. Venerdì 30 dicembre 2016 torna in campo la Lega Pro e allo stadio Lungobisenzio, per la ventunesima giornata del girone A, il Prato riceve il Racing Club Roma in un incrocio che interessa la parte bassa della classifica. Prima della sfida diretta infatti il Prato si trova al penultimo posto con 12 punti, sopra solamente al Racing Roma che chiude il raggruppamento a quota 11.

Il calcio d’inizio di Prato-Racing Roma è fissato per le ore 16:30, all’andata furono i capitolini ad imporsi di misura (1-0) grazie al gol del brasiliano Claudio De Sousa all’86’ minuto. Un girone dopo le due squadre si ritrovano di fronte con il medesimo obiettivo: vincere per avvicinare la quota salvezza, rappresentata dai 21 punti del Tuttocuoio.

Proprio contro i toscani il Prato ha perso nel turno di campionato del 23 dicembre: passati in vantaggio dopo soli 3 minuti con Gabriele Moncini, si sono visti raggiungere al 39’ da Tempesi; ad inizio ripresa (53’) il georgiano Shekiladze ha completato la rimonta del Tuttocuoio, che nel finale ha poi chiuso definitivamente i conti grazie al 3-1 di Provenzano (83’). Prato che così è tornato a perdere dopo i 2 precedenti risultati utili: il pareggio a reti bianche sul campo della Giana Erminio e la bella vittoria casalinga ai danni del Piacenza, piegato con il gol del terzino Giovanni Tomi.

Tra le mura amiche del Lungobisenzio, il Prato ha raccolto 8 dei suoi 12 punti e segnato 9 delle 14 reti complessive: il match contro la Lupa Roma si presenta come un’occasione propizia per staccare l’ultimo posto ed alimentare le speranze di rimonta. Motivazioni analoghe per la formazione romana allenata da Giuliano Giannichedda, reduce da 4 ko consecutivi: nell’ultimo turno è stato il Livorno a sconfiggere i gialloverdi, che hanno incassato la sesta sconfitta interna del campionato.

Come il Prato, anche il Racing Roma era passato in vantaggio (gol di Eduardo Loglio al 27’) nel corso della prima frazione di gioco; nel secondo tempo però la situazione è girata a favore dei toscani, che in 3 minuti hanno trovato prima il pareggio con Lambrughi (67’), e poi la rete del sorpasso ad opera di Cellini (69’). Per poter sperare concretamente nella salvezza diretta, i capitolini dovranno cambiare marcia soprattutto in trasferta: finora hanno perso 9 delle 10 gare esterne affrontate, l’unico successo è quello del 4 dicembre a Piacenza (1-4).

Anche questo dato contribuisce ad indirizzare i pronostici dei bookmaker dalla parte del Prato: snai.it valuta il segno 1 per la vittoria dei toscani a quota 2,25, mentre il segno 2 per il successo del Racing Roma vale 3,20. Poco distante, a quota 3,10, il segno X per l’eventuale pareggio, risultato che servirebbe poco ad entrambe le squadre. Opzione Under a quota 1,60, Over a 2,20, opzione Gol valutata 1,95 e NoGol a 1,75.

Probabili formazioni: il Prato dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-4-2. In porta Melgrati, centrali difensivi Ghidotti e Sobacchi, terzino a destra Catacchini e sulla sinistra Tomi. A centrocampo Carcuro e Checchin, quest’ultimo favorito nel ballottaggio con De Micheli; sulle fasce Malotti e Di Molfetta e in attacco la coppia firmata da Moncini e dal gambiano Ali Sowe. Out per squalifica per il difensore Fabrizio Danese.

Anche il Racing Roma deve fare a meno di uno squalificato: l’attaccante Taviani, espulso per proteste nel match prenatalizio e punito con 2 turni di squalifica. Davanti quindi fiducia a Loglio che affiancherà De Sousa, top scorer di squadre con le sue 6 reti. Maestrelli dovrebbe agire ancora tra le linee in versione trequartista, a centrocampo invece si muoveranno Massimo, Vastola e Ricciardi. In difesa da destra a sinistra previsti Macellari, Vona, Capanna e Proietti, tra i pali infine il diciannovenne lettone Reinis Reinholds.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Prato-Racing Roma si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

