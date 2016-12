PRONOSTICI SERIE B/ Le scommesse sulle partite, 21^ giornata: granata favoriti a Erice (oggi 30 dicembre 2016)

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA VENTUNESIMA GIORNATA (OGGI 30 DICEMBRE 2016) I GRANATA FAVORITI A ERICE - Il rilancio del Trapani di Calori, potrebbe iniziare oggi, nella sfida contro il Brescia: questo è il responso del pronostico fatto alla vigilia per questo incontro della serie B. Se la compagine siciliana approda questo turno da ultima in classifica, oltre al fardello del dato per cui i granata hanno perso in 4 nelle ultime 5 partite, va notato che la leonessa ha trovato la sconfitta nelle ultime 5 partite esterne dove si è trovata di fronte a formazioni appartenenti agli ultimi 6 posti della classifica. Brescia sembra dunque avere un problema con le piccole a tutto vantaggio degli uomini di Calori, in cerca del secondo successo stagionale. Per la snai, la squadra di casa al Provinciale di Erice è data a segno per 1.23, contro il No quotato a 3.50 e fissato il secondo tempo quale range di tempo dove il Trapani segnerà più gol (quota a 2.40, con 1^ tempo dato a 3.40 e l’X fissato a 2.40 per la stessa dicitura). Il successo dei granata comunque appare possibile dopo che anche il Brescia ha realizzato una o più marcature: al vittoria della formazione di casa a zero è infatti data a 3.40, con la negazione fissata invece a 1.24.

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA VENTUNESIMA GIORNATA (OGGI 30 DICEMBRE 2016).IL RILANCIO DEGLI STREGONI AL VIGORITO - Classico match tra capo e coda della classifica della serie B quella tra Benevento e Pisa, il cui pronostico della vigilia racconta un successo già annunciato per gli stregoni. I giallorossi dopo tutto hanno vinto in 4 delle ultime 5 occasioni di match tra le mura di casa del Vigorito, mentre i toscani hanno trovato diverse insoddisfazioni in trasferta. Non a caso la snai.it ha quotato come primo esito esatto, il successo del Benevento, dato a 5.50 conto il pareggio per 1 a 1 quotato a 6.00: a favore dei colori del Pisa le quotazioni però si alzano con il successo per 1 a 0 dato a 12.00. La sfida di questa sera si annuncia davvero ostica per la difesa del Pisa: le quote della Snai infatti danno per favorito il Benevento come primo marcatore, oltre che aver fissato il minuti del primo gol entro il primo quarto d’ora dell’incontro (quotato a 3.10, contro la valutazione di 3.50 data alla fascia 16-30 minuti, e via in crescendo). Sul metodo del primo gol non vi sono dubbi: il più pronosticato è il tiro semplice, dato a 1.40, con il colpo di testa dato a 6.00 e il calcio di rigore quotato a 10.00.

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA VENTUNESIMA GIORNATA (OGGI 30 DICEMBRE 2016). LA SCALATA DEI CANARINI - In questa intensa 21^ Giornata di serie B il Frosinone di Marino ha una nuova occasione per tentare la scalata alla testa della classifica del campionato cadetto: la vittima di questo turno sarà la Pro Vercelli, al quale però non ha a favore le statistiche. I piemontesi infatti approdano al turno avendo al massimo pareggiato in 4 occasioni nelle ultime 5 partite disputate in casa, mentre i canarini sono riusciti a trovare ben 3 affermazioni nelle ultime 4 sfide giocate fuori casa. Stando alle statistiche Snai le performance del Frosinone negli ultimi 5 incontri s è dimostrata di più alto livello rispetto a quanto realizzato in campo dalla Pro Vercelli, che vari volte in questa stagione di Serie B ha rischiato la zona retrocessione. Per la Snai comunque il risultato più atteso rimane sempre il pari per 1 a 1 quotato a 5.75, mentre il primo esito esatto a favore dei colori del Frosinone rimane l’1 a 0 quotato a 7.00 contro la valutazione fissata a 8.0 per 1 a 0 a favore della Pro Vercelli.

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA VENTUNESIMA GIORNATA (OGGI 30 DICEMBRE 2016). L'ESITO INCERTO AL SILVIO PIOLA - Sia la classifica della serie B, che le statistiche sulla performance consegnano al Carpi la palma di favorito per il match contro il Novara di questa sera: eppure dobbiamo ricordare che la formazione piemontese è riuscita a vincere in ben 5 delle ultime 7 partite in casa, mentre gli emiliani hanno trovato il successo in 3 delle ultime 5 partite esterne. Dati di peso che si consegnano un match molto più equilibrato di quello che potrebbe sembrare sulla carta, o perlomeno dall’esito molto incerto. La snai infatti nei risultati esatti offre quote molto vicine per le prime vittorie di Novara e Carpi: il successo piemontese per 1 a 0 è stato infatti dato a 7.00, mentre la vittoria emiliana per lo stesso risultato è stata quotata a 7.50, con l’esito del pari 1 a 1 con la quotazione più bassa, fissata a 5.75. Il primo marcatore dell’incontro è però il Novara, quotato alla firma del primo gol per 1.95, contro il 2.10 dato al Carpi: valutazioni comunque molto vicine, eccettuato per il nessun gol dato invece a 8.00.

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA VENTUNESIMA GIORNATA (OGGI 30 DICEMBRE 2016). Per l’anticipo della 21^ giornata della serie B, il pronostico del match tra Salernitana e Perugia, appare favorevole alla formazione granata, sebbene la classifica del campionato cadetto, veda la compagine umbra ben meglio posizionata al momento. Nello stilare il pronostico i principali siti di scommesse sportive hanno certamente fatto i conti con alcune statistiche, per cui la Salernitana ha perso in 3 delle ultime 4 partite contro squadre di prima metà classifica, mentre al momento il Perugia ha trovato il pareggio in 4 delle ultime 5 occasioni dove si è trovata di fronte una formazione di medio bassa classifica, come si presenta oggi in campo il club granata. Tra i risultati esatti del match in campo alle ore 15.00 comunque la Snai ha quotato come più probabile il pareggio per 1 a 1 valutato a 5.75, mentre a favore dei padroni di casa dobbiamo segnalare certamente il successo per 1 a 0 dato a 7.00, con la vittoria dei colori del Perugia, per 1 a 0 quotata invece a 8.00.

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA VENTUNESIMA GIORNATA (OGGI 30 DICEMBRE 2016). FOCUS SU VERONA-CESENA. Se la classifica e le statistiche riportano il Verona ampiamente favorito sopra il Cesena, ora resta da vedere cosa il pronostico dei principali bookmakers ha deliberato a proposito dello svolgimento del match. Le quote date per il primo e il secondo tempo, vedono il tripudio dei colori gialloblu: il Verona è infatti dato dal portale williamhill al successo già al termine dei primi 45 minuti, dove solo una squadra è data per a segno (quotazione di 1.11 per il “non segneranno entrambe le squadre”, contro il 6.00 fissato invece per la quotazione opposta). Nella lista dei marcatori all’interno dei 90 minuto inoltre le quotazioni più basse sono state date per l’appunto ai giocatori del Verona, tra cui spicca il bomber Giampaolo Pazzini, valutato a 1.90, con Luppi, Troianello e Ganz tutti quotati a 2.75, mentre Bessa e Gomez hanno ricevuto al quota fissata a 3.10, come per Siligardi. Quote più elevate per la compagine romagnola dove registriamo tra i nomi dei marcatori attesi nei 90 minuti Camillo Ciano, valutato a 3.80, oltre che a Rodriguez e Djuric, quotati a 4.00, con Panico e Garritano fissati invece a 4.80.

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA VENTUNESIMA GIORNATA (OGGI 30 DICEMBRE 2016). IN CASO DI HANDICAP - Continuando la nostra analisi dei pronostici delle partite di Serie B, in particolare dell’anticipo di oggi Bari-Spal, parliamo adesso di un particolare tipo di scommessa, quella che prevede un handicap di un gol contro una oppure l’altra squadra. Se attribuiamo l’handicap al Bari, ecco che il segno 2 per la vittoria della Spal (o per il pareggio) è proposto a 1,60, il segno X (in caso di vittoria del Bari con un gol di scarto) è dato a 3,80 mentre il segno 1 è quotato a 4,33 e si realizzerà in caso di vittoria pugliese con almeno due gol di scarto. Stesse combinazioni ma a parti invertite se invece si fa pesare l’handicap sulla Spal: in questo caso è favoritissimo il segno 1, proposto a 1,33; si salirebbe poi fino a 4,60 in caso di segno X mentre il segno 2 pagherebbe addirittura 6,75 volte la posta in palio, pur richiedendo una larga vittoria degli ospiti ferraresi.

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA VENTUNESIMA GIORNATA (OGGI 30 DICEMBRE 2016) GLI ESITI ATTESI AL SAN NICOLA - Sebbene il pronostico arrida e non di poco al Bari per il risultato del match contro al Spal in programma per questa sera dedicata alla Serie B, se andiamo a vedere le quote fissate per il risultato esatto fornite dal portale di scommesse sportive bet365, secondo cui l’esito esatto più pronosticato appare il pareggio per 1 a 1 dato a 6.00. Tra gli esiti esatti pronosticati a favore della formazione dei galletti dobbiamo certamente segnalare il successo per 1 a 0 e la vittoria per 2 a 1 rispettivamente quotate a 7.50 e 9.00; a favore della compagine ferrarese invece rimangono valutazioni più consistenti, con i successi per 1 a 0 e per 2 a 1 rispettivamente fissati a 9.50 e 12.00. Gli altri esiti esatti hanno ricevuto quotazioni ben più superiori, eccetto che per il pareggio a reti bianche, il classico 0 a 0 dato a 8.50. Per il parziale/finale infine ricordiamo che la valutazione più bassa, fissata a 3.75 è stata data al Bari, vincente sia al primo che al secondo tempo, mentre appena superiore è la quota per il Pareggio-pareggio, dato invece a 4.75.

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA VENTUNESIMA GIORNATA (OGGI 30 DICEMBRE 2016) I BOMBER PIU' ATTESI NELL'ANTICIPO BARESE - Se il successo del Bari al San Nicola contro la Spal è ormai dato per assodato stando a controllare le quote fatte dai principali bookmakers, rimane ancora da vedere chi saranno i principali protagonisti di questa sfida della 21^ giornata di campionato cadetto. Stando al portale di scommesse sportive williamhill tra le file dei galletti i bomber più attesi nell’intera durata dell’incontro di Serie B troviamo tra i più quotati Maniero, valutato a 2.75, Monachello, valutato a 2.90, oltre che al duo Brienza e Giuseppe De Luca, quotati entrambi a 3.10. Nel considerare invece i bomber della Spal più pronosticati attesi nei 90 minuti del match troviamo quotazioni appena superiori, con Giammarco Zigoni e Mirco Antenucci valutati a 3.10, mentre Finotta è stato valutato a 3.60, con Alberto cerri e Luigi Grassi valutati entrambi a 3.80. Entrambe le squadre comunque sono attese al gol, la formazione di casa ha infatti ricevuto per il Si la valutazione di 1.28, contro il No dato a 3.50, mentre gli ospiti sono attesi a segno per 1.40, contro il 2.75 dato invece al responso negativo.

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA VENTUNESIMA GIORNATA (OGGI 30 DICEMBRE 2016) GALLETTI DECISIVI AL SAN NICOLA - La serie B torna protagonista questa sera con il match tra Bari e Spal: il pronostico stilato alla vigilia appare chiaramente favorevole alla compagine dei galletti, come si evince bene dalle quote formulate per l’incontro dal portale di scommesse sportive snai.it. Stando al portale infatti la formazione biancorossa è ben quotato come marcatore della sfida, con la quota data al Si a 1.26, mentre il No è stato valutato a 3.30, anche se sembra che il Bari sia chiamato a mettere a segno le proprie reti solo in un tempo, quotato a 1.21,mentre per la formazione di casa a segno in tutta la durata del match la quotazione sale a 3.50. Per quanto riguarda la somma gol per il bari, oggi padrona di casa ricordiamo che lo zero è stato valutato a 330, l’1 è stato quotato a 2.60, mentre il 2 è stato dato a 3.50: pare che dunque la sfida al San Nicola di questa sera si deciderà si a favore deli galletti ma con ben poco scarto in ratto di gol, con un match che si annuncia molto statico.

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA VENTUNESIMA GIORNATA (OGGI 30 DICEMBRE 2016) - La Serie B 2016-2017 è giunta all'ultima giornata del girone di andata, e così anche il nostro appuntamento con i pronostici sul campionato cadetto: dopo aver assistito ai due anticipi, siamo pronti a vivere il resto della ventunesima giornata con le nove gare che ci attendono venerdì 30 dicembre. Come sempre analizzeremo la situazione di classifica delle squadre, il momento di forma e il fattore campo come dati principali per stilare le nostre previsioni; i pronostici torneranno poi a fine gennaio, quando la Serie B sarà nuovamente in campo per aprire il girone di ritorno.

PRONOSTICO BARI-SPAL (giovedì ore 20:30) - E’ una Spal da sogno quella che affronta il Bari al San Nicola nell’ultima di andata. I ferraresi sono terzi in classifica e vorrebbero continuare nella loro scalata da neopromossi, arrivano dal roboante 4-0 alla Ternana e danno la sensazione di poter reggere questi ritmi anche in primavera; anche la formazione pugliese sta attraversando un buon momento di forma e con la gestione di Stefano Colantuono sembra ver trovato quella continuità che le mancava in precedenza. Il Bari ha scialacquato la possibilità di vincere ad Ascoli facendosi raggiungere nel recupero, ma resta una squadra ostica soprattutto in casa; pronostico orientato verso un pareggio.

PRONOSTICO SALERNITANA-PERUGIA (ore 15) - Dopo la sconfitta nel derby di Avellino la Salernitana cerca l’immediato riscatto con il Perugia in casa. La battuta d’arresto ha lasciato anche alcuni strascichi disciplinari con la società che ha mandato la squadra in ritiro e vuole vedere una reazione in campo. Dal canto suo il Perugia ha problemi di infortunati, ma Bucchi spera di recuperarne alcuni per chiudere al meglio un girone d’andata sin qui positivo. Pronostico per un pari.

PRONOSTICO NOVARA-CARPI (ore 17:30) - Voglia di rivincita per la squadra piemontese che al Silvio Piola affronta il Carpi di Castori. L’ultima gara infatti è stata una netta sconfitta sul campo dell’Entella, ma dopo la disamina della gara precedente, mister Boscaglia è sicuro della risposta dei suoi ragazzi, schierati con il 3 – 5 – 2 contro gli emiliani che rispondono con uno schieramento 4-3-3, puntando ancora una volta sulle doti in attacco di Lasagna, goleador anche contro il Verona. Pronostico del match per il pareggio.

PRONOSTICO BENEVENTO-PISA (ore 20:30) - Il Benevento dopo la sconfitta di Frosinone vuole ripartire immediatamente nella gara che lo vede opposto al Pisa, squadra con il peggiore attacco della serie cadetta. I campani invece hanno fatto vedere di saper segnare anche ad una difesa forte come quella della squadra di Marino e mister Baroni, che ha comunque lodato la squadra per la partita del Matusa, conferma il suo 4 – 2 – 3 – 1 anche contro i toscani. Benevento favorito per la vittoria in questo match.

PRONOSTICO CITTADELLA-VIRTUS ENTELLA (ore 20:30) - Un Cittadella da 4 sconfitte negli ultimi 5 turni, ospita al Tombolato una Virtus Entella che non sta molto meglio, con una sola vittoria negli ultimi cinque match, nell’ultimo turno contro il Novara. Mister Venturato ripropone il 4-3-3 che è andato in campo anche nel derby perso a Vicenza, mentre l’allenatore ospite, Breda, si affida al 4-3-1-2 che lo ha portato alla vittoria nell’ultimo turno. Pronostico di questa partita favorevole al Cittadella.

PRONOSTICO LATINA-AVELLINO (ore 20:30) - Al Comunale di Latina la formazione di casa spera in questa ultima giornata di andata di mettere fine alla sequenza di pareggio che la vede coinvolta nelle ultime 5 gare disputate. Dal canto suo l’Avellino ha preso fiducia dalla vittoria nel derby e cercherà di ripetersi, anche se la presenza in panchina di Novellino, espulso nel derby e squalificato. Squalifica anche per belloni, anche lui espulso nel derby e diversi infortunati per gli irpini, con il pronostico che vira dalla parte del Latina.

PRONOSTICO PRO VERCELLI-FROSINONE (ore 20:30) - Dopo la sconfitta di Brescia, che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti ed in particolare al tecnico, Longo, la Pro Vercelli si appresta ad affrontare in casa un avversario difficile come il Frosinone di marino, che è riuscito a vincere proprio all’ultima azione lo scontro diretto con il Benevento, confermandosi al secondo posto. Per i piemontesi la conquista dei tre punti è importante per uscire dalla zona playout, ma la favorita per la vittoria in questa gara resta la formazione ciociara.

PRONOSTICO TERNANA-ASCOLI (ore 20:30) - Al Liberati, la Ternana, in difficoltà con il suo penultimo posto, appare determinata a conquistare i tre punti contro l’Ascoli, che viaggia in zono tranquilla ma non intende fare concessioni. Per la formazione di casa una vittoria potrebbe chiudere in maniera migliore una prima parte di stagione abbastanza deficitaria e far riprendere un po' di morale dopo la pesante sconfitta di Ferrara. Partita che con molta probabilità terminerà con un pareggio.

PRONOSTICO TRAPANI-BRESCIA (ore 20:30) - Siciliani che devono assolutamente vincere in questo incontro, per prepararsi con un migliore morale alla grande rincorsa che li attende nel girone di ritorno per giocarsi le esigue possibilità di salvezza. Brescia che dal canto suo vuole ottenere punti per rientrare nel gruppo playoff. Brocchi dopo la vittoria con la Pro Vercelli è intenzionato a riproporre la stessa formazione iniziale. Pronostico verso il pari.

PRONOSTICO VERONA-CESENA (ore 20:30) - Il Verona dopo aver pareggiato a Carpi, mantenendo la vetta della classifica, è intenzionato a fare bottino pieno in casa contro il Cesena. La formazione di Pecchia è il migliore attacco della serie B e nell’ultimo turno ha visto tornare al goal il suo cannoniere principe, Pazzini. Da parte del Cesena, dopo l’uscita dalla zona playout con il successo contro il Trapani, c’è molta più fiducia ed i bianconeri salgano al Bentegodi per cercare di conquistare almeno un punto. Pronostico però favorevole al Verona.

© Riproduzione Riservata.