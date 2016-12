DIRETTA/ Sambenedettese-Maceratese (risultato finale 0-1): info streaming video Sportube, Allegretti decide il derby marchigiano (Lega Pro 2016 oggi)

DIRETTA SAMBENEDETTESE-MACERATESE (RISULTATO FINALE 0-1): INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE,RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE B) ALLEGRETTI DECIDE IL MATCH - Il match tra Sambenedettese e Maceratese si è chiuso solo pochi secondo fa con la bella vittoria da parte dei biancorossi, che si portano a casa il sentissimo derby marchigiano con il risultato di 1 a 0. Dopo un primo tempo ben poco entusiasmante, entrambe le formazioni sono uscite dagli spogliatoi al termine dell’intervallo con un piglio maggiormente deciso, a tutto vantaggio anche degli spettatori accorsi allo stadio di San Benedetto del Tronto. Il gol che finalmente sblocca il risultato arriva al 70’ minuto, con Allegretti, che su assist di Turchetta riesce finalmente a infrangere lo specchio avversario. La Sambenedettese però sfiora il pari solo pochi minuti dopo quando il direttore di gara decide di concedere un calcio di rigore ai rossoblu per fallo di Lulli in area da parte di marchetti. Sul dischetto è Sabatino a sbagliare la penalty: un’occasione importantissima sprecata, che non ha più avuto modo di riproporsi. Con questo successo la Maceratese si porta a quota 24 punti, mentre la Sambenedettese rimane a quota 31.

DIRETTA SAMBENEDETTESE-MACERATESE (0-0): INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE,RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE B) RETI BIANCHE AL DERBY - Solo pochi minuti fa è iniziato il secondo tempo del match tra Sambenedettese e Maceratese, il cui risultato in campo allo stadio di San benedetto del Tronto non si è ancora distanziato dallo 0 a 0 iniziale. La prima frazione di gioco va detto non è stata particolarmente entusiasmante, con le due formazioni che hanno fin dalle prime battute impostato un gioco molto prudente e dai ritmi estremamente bassi. Il comando del terreno di gioco è andato certamente in mano alla formazione rossoblu ,che pur tenendone il pallino difficilmente ha tenuto impegnata la difesa della squadra ospite. Da parte sulla maceratese in questa prima parte del derby delle Marche si è affidata perlopiù alle ripartenze, ma senza suscitare particolari occasioni di gol. Il secondo tempo tra Sambenedettese e Maceratese è iniziato invece con maggiore brio con maggior occasioni di azione da parte di entrambe le occasioni.

DIRETTA SAMBENEDETTESE-MACERATESE (0-0): INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE,RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE B) SI COMINCIA - La Maceratese è reduce dal pareggio con l'Albinoleffe, ora nell'ultima gara del 2016 dovrà affrontare la Sambenedettese in trasferta. Il tecnico Federico Giunti ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della Maceratese per commentare questi primi sei mesi in vista della gara contro la Sambenedettese: "Ci teniamo il pareggio dell'ultima giornata e ci siamo riposati un paio di giorni prima di rituffarci in campionato per affrontare la Samb. Abbiamo una sorta di stanchezza diffusa dopo la gara contro il Venezia, nonostante il giorno di riposo supplementare che ho concesso lunedì scorso, si è fatta ancora sentire" queste le parole del tecnico Giunti che ha qualche giocatore ancora in affanno che non ha recuperato per il meglio in vista dell'ultima gara di questo 2016 da disputare in trasferta contro la Sambenedettese. "Ho analizzato la gara contro l'Albinoleffe, mi sono reso conto che siamo spesso arrivati con un pizzico di ritardo sulle seconde palle, non dobbiamo ripeterci" conclude il tecnico della Maceratese.

DIRETTA SAMBENEDETTESE-MACERATESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE B) STATISTICHE - Andiamo ad analizzare le statistiche in vista della gara tra Sambenedettese e Maceratese, per il Gruppo B di Lega Pro. I padroni di casa hanno segnato ventisei gol in questa prima parte di stagione, otto di questi arrivati tra il 60' ed il 75' delle gare precedenti mentre la Maceratese è arrivata a quota diciotto con cinque reti siglate tra il 75' ed il 90'. Per quanto riguarda invece i gol subiti non c'è una netta distinzione tra le due formazioni: la Sambenedettese ha incassato ventidue gol, sette di questi tra il 30' ed il 45', mentre la Maceratese ha subito venti gol, nessuno di questi nei primi quindici minuti di gare. Settimo posto in classifica per i padroni di casa, in attacco ci sarà il solito Mancuso, autore di dieci gol in questa prima parte di stagione, di cui due su calcio di rigore. Per la Maceratese, mister Giunti schiererà in attacco Colombi, che ha segnato quattro gol in campionato.

DIRETTA SAMBENEDETTESE-MACERATESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE B) TESTA A TESTA - Sambenedettese-Maceratese è una delle gare più interessanti del girone B della Lega Pro, una sfida tra due squadre con tifoserie passionali e che sanno giocare un buon calcio. Sono tre i precedenti recenti di questo derby marchigiano e si conta una vittoria della Maceratese, una della Sambenedettese e un pareggio, dunque regna l'equilibrio. Nella gara di andata di questo campionato ci fu grande spettacolo ma ebbe la meglio la Sambenedettese, che vinse grazie alle reti di Tortolano e Fioretti. Oggi la squadra di casa deve vincere per mantenere accese le speranze di play-off e per continuare a far bene, mentre la Maceratese deve pensare a salvarsi e fare punti a San Benedetto del Tronto avrebbe grande importanza in tal senso per la squadra di Macerata.

DIRETTA SAMBENEDETTESE-MACERATESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE B) - Sambenedettese-Maceratese sarà diretta dall’arbitro Antonello Balice della sezione di Termoli, assistito dai guardalinee Domenico Lacalamita e Stefano Viola entrambi di Bari. L’appuntamento con il derby marchigiano è per le ore 14:30 di venerdì 30 dicembre 2016, le due squadre si affrontano per la ventunesima giornata del campionato di Lega Pro. Sambenedettese e Maceratese fanno parte del girone B e in classifica sono separate da 10 lunghezze: 31 i punti della Sambenedettese che sta viaggiando in fascia playoff, 21 quelli della Maceratese che vuole tenersi a distanza di sicurezza dalla zona playout.

Il match del girone d’andata vince la Sambenedettese imporsi sul campo della Maceratese per 1-2: vantaggio rossoblù alla mezz’ora con Emiliano Tortolano, pareggio biancorosso di Alberto Quadri al 33’, ad inizio ripresa il rigore di Giordano Fioretti per il colpo esterno della Samb.

Che un girone dopo parte favorita per la vittoria nel return match, come testimoniano le quote delle principali agenzie di scommesse che favoriscono all’unisono i rossoblù di mister Ottavio Palladini. snail.it ad esempio propone il segno 1 per il successo della Sambenedettese a 1,80, mentre il segno 2 per l’affermazione esterna della Maceratese si alza fino a quota 4,50. A 3,30 invece il segno X per l’eventuale pareggio. Sempre snai.it valuta 1,63 l’opzione Under per il derby dello stadio Riviera della Palme, 2,10 l’opzione Over mentre le quote per Gol e NoGol sono rispettivamente 1,95 e 1,75.

Nonostante il divario in classifica dai corregionali ed il pronostico a favore, la Sambenedettese non sta vivendo un momento positivo: non vince infatti da 6 turni e nell’ultimo ha perso di misura sul campo del Padova (1-0). La società nel frattempo ha smentito le voci che parlavano di presunte spaccature interne alla dirigenza, per tutta risposta il presidente Franco Fedeli ha annunciato il silenzio stampa fino a data da destinarsi. La Maceratese, allenata da Federico Giunti, arriva invece da 4 gare senza sconfitta ma anche 3 pareggi consecutivi, quelli con Santarcangelo (1-1 in casa), Venezia (3-3 al Penzo) ed Albinoleffe (0-0 a Bergamo).

Passando alle probabili formazioni di Sambenedettese-Maceratese, i padroni di casa devono fare a meno dei difensori Ferrario (sta svolgendo terapie di recupero) e Mattia (influenza), del centrocampista Zappacosta (polpaccio) e dell’attaccante Fioretti (terapie anche per lui); out anche gli squalificati Mori e Di Pasquale. Mister Palladini dovrebbe schierare un 4-3-3 con Aridità in porta, Tavanti e il ghanese Ntow terzini, Di Filippo e Radi difensori centrali. A centrocampo Berardocco, Lulli e Sabatino, mentre il tridente offensivo vedrà all’opera il centravanti Sorrentino e gli esterni Mancuso e Tortolano.

Il 4-3-3 dovrebbe essere anche il modulo base della Maceratese: davanti al portiere Moscatelli i centrali difensivi saranno gli esperti Armando Perna (35 anni) e Filippo Gattari (33), a completare la retroguardia i terzini Marchetti e Broli che tornerà titolare vista anche la squalifica di Christian Ventola. Centrocampo imperniato sul capitano Alberto Quadri, ai suoi fianchi le mezzali Malaccari e De Grazia. Sulle fasce gli esterni offensivi Petrilli e Turchetta, mentre il riferimento avanzato sarà il top scorer di squadra Matteo Colombi (4 gol in campionato).

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Sambenedettese-Maceratese si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

