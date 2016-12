SERENA WILLIAMS E ALEXIS OHANIAN / Si sposano. La tennista vista a Auckland, mistero sull'anello di fidanzamento (Tennis news, oggi 30 dicembre 2016)

SERENA WILLIAMS E ALEXIS OHANIAN, SI SPOSANO:LA STATUNITESE è A AUCKLAND, MISTERO SULL'ANELLO DI FIDANZAMENTO (TENNIS NEWS, OGGI 30 DICEMBRE 2016) - Torna di nuovo sotto i riflettori la ex numero uno del tennis mondiale Serena Williams, ormai promessa sposa del co fondatore di Reddit Alexis Ohanian: la notizia della proposta di matrimonio è giunta al pubblico solo ieri sera, ma chiaramente ha subito ricevuto un amplissima diffusione. La relazione con Ohanian, iniziata circa un anno fa e giunta oggi a questo nuovo importante passo che profuma di fiorir d’arancio, è stata ora messa sotto al microscopio dei principali media, che seguendo pari passo la scaletta degli impegni di Serena Williams, tentano di scoprire qualche scoop su questo importante evento della vita della tennista tra le più famose al mondo. Proprio in questi giorni serena Williams sarebbe dovuta trovarsi in Nuova Zelanda per alcuni eventi promozionali prontamente cancellati, oltre che per partecipare al prossimo ASB Classic di Auckland, un evento non di importanza mondiale a dir la verità. La tennista accompagnata dall’amica Caroline Wozniacki è atterrata solo poco fa in Nuova Zelanda e visto l’assiepamento di giornalisti, la tennista ha saggiamente deciso di nascondere la mano sinistra, quale gesto inequivocabile.

SERENA WILLIAMS E ALEXIS OHANIAN, SI SPOSANO: ECCO CHI E’ IL FUTURO MARITO DELLA EX NUMERO 1 AL MONDO (TENNIS NEWS, OGGI 30 DICEMBRE 2016) – Nella tarda serata di ieri ha fatto il giro del mondo la notizia del prossimo matrimonio tra Serena Williams e Alexis Ohanian: la comunicazione ufficiale è avvenuta tramite un post messo su Reddit (sito fondato dallo stesso Ohanian), dall’ex numero 1 del tennis mondiale e si attende solo la data delle prossime nozze. La notizia della proposta di matrimonio e del Si della stessa Serena Williams ha colto un po’ di sorpresa i fan della tennista statunitense: la relazione con il futuro sposo, iniziata circa un anno fa è stata tenuta lontana dai riflettori e dalle riviste di gossip. Ma vediamo chi è il futuro sposo di Serena Williams: Alexis Ohanian, di origine armena è nato il 24 aprile 1983 a New York. Tra i suoi successi personali di imprenditore, scrittore e personalità nel mondo dei social network, ha raggiunto al gloria all’età di appena 22 anni fondando con Steve Huffman nel 2005 il portale Reddit, un sito di aggregazione i notizie, diventati in pochissimo tempo uno dei social network più visitati al mondo.

SERENA WILLIAMS E ALEXIS OHANIAN, SI SPOSANO: LA REGINA DEL TENNIS HA DETTO SI ALLA PROPOSTA DI MATRIMONIO (TENNIS NEWS, OGGI 30 DICEMBRE 2016) - Serena Williams ha detto si: la regina del tennis mondiale si sposerà molto presto con Alexis Ohanian, fondatore di Reddit. L’annuncio è ufficiale e i fiori d’arancio non tarderanno ad arrivare per la tennista statunitense, che ha annunciato di aver accettato la proposta di matrimonio creando una community sul sito aggregatore di notizie dal titolo “I said yes” (ho detto si), come riportano le ultime notizie pubblicate dal portale la repubblica.it. La neo sposa Serena Williams (35 anni) e Alexis Ohanian (anni 33) si frequentano ormai da circa un anno: la magica proposta di matrimonio è avvenuta nei giorni scorsi nella romanticissima cornice di Roma. Città in cui si erano incontrati per la prima. Serena Williams ha poi raccontato con un post sui propri social: “Sono tornata a casa un po' tardi. Qualcuno aveva preparato una borsa per me. E una carrozza aspettava. Destinazione: Roma. Di nuovo lì, dove le nostre stelle si sono trovate per la prima volta. E adesso si chiude il cerchio, allo stesso tavolo dove ci siamo conosciuti per caso”. Il post su Reddit, che in meno di 14 ore ha già guadagnato oltre 8327 punti e più di 500 commenti, he stato successivamente commentato dallo stesso futuro sposo, che ha aggiunto: “and you made me the happiest man on the planet (e tu mi hai reso l’uomo più felice sul pianeta”. CLICCA QUI PER VEDERE IL PSOT DI SERENA WILLIAMS SU REDDIT

br/>© Riproduzione Riservata.