Video/ Bari-Spal (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 21^ giornata)

VIDEO BARI-SPAL (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 21^ GIORNATA) - Nel secondo anticipo della 21^ giornata del campionato 2016-2017 di Serie B c'è da registrare un altro pareggio dopo quello a reti bianche tra Spezia e Vicenza: al San Nicola, Bari e Spal impattano 1 a 1 e chiudono il 2016 spartendosi la posta in palio, la formazione di Semplici allunga la striscia di risultati utili consecutivi ma non riesce ad agganciare Verona e Frosinone in testa alla classifca, mentre la compagine di Colantuono si porta a quota 29 punti, rimanendo a ridosso della zona play-off in attesa che si disputino le altre partite in programma. Per il Bari si tratta del terzo pareggio interno dall'inizio della stagione, mentre la Spal ottiene il quarto pareggio fuori casa lontano dal Mazza. Nella prima frazione di gioco gli ospiti si portano in vantaggio con un calcio di rigore piuttosto generoso concesso dall'arbitro La Penna per un contatto in area tra Tonucci e Pontisso, dagli undici metri Antenucci la mette nell'angolino e niente da fare per Micai che aveva anche intuito senza fare in tempo ad arrivare sul pallone. Nella ripresa i padroni di casa pareggiano i conti sempre con un penalty ottenuto da Brienza fermato irregolarmente da Schiavon dentro l'area di rigore, anche in questo caso rimane più di qualche dubbio ma tant'è, Maniero non lascia scampo a Meret e fissa così il punteggio sull'1 a 1. Nel finale è la Spal ad andare più vicina ai tre punti in contropiede, con Micai che quasi allo scadere compie una parata miracolosa di tacco su Arini, mentre dall'altra parte del campo Meret neutralizza la palla gol di Fedele. Dalle statistiche emerge come siano stati i padroni di casa a fare la partita (o almeno a provarci) considerando il 56% di possesso palla, il Bari vanta inoltre 4 tiri in porta (contro i 3 della Spal), gli uomini di Colantuono inoltre hanno battuto 5 calci d'angolo, solamente 3 i tiri dalla bandierina per l'undici di Semplici. Infine, da segnalare i dati sui palloni persi (10 dal Bari, 20 dalla Spal) e recuperati (20 dai padroni di casa, 12 dagli ospiti) complessivamente dalle due squadre, più attenta la condotta di gara da parte dei galletti; 6 cartellini gialli, 3 per parte, con il tecnico del Bari, Colantuono, allontanato da La Penna dopo un diverbio piuttosto acceso con i membri della panchina della Spal.

DICHIARAZIONI - Al termine della gara l'attaccante del Bari, Riccardo Maniero, è stato immediatamente raggiunto dai microfoni di Sky Sport: "Ho preso una botta al ginocchio nel primo tempo, ho stretto i denti ma nella ripresa ho preferito uscire per non peggiorare la situazione. Per come si era messa la partita è un punto guadagnato, sapevamo che la Spal fosse un'ottima squadra e stasera ne abbiamo avuto l'ennesimo riprova. Da quando c'è Colantuono stiamo giocando in maniera molto più compatta ottenendo dei buoni risultati, dobbiamo continuare così e se possibile aumentare ulteriormente il passo nel girone di ritorno.

Le parole del tecnico del Bari, Stefano Colantuono, ai microfoni di Sky Sport: "L'espulsione? Dalla panchina della Spal era volata qualche parola di troppo, ma ci può stare nelle fasi concitate del match. Non ho visto l'ultimo quarto d'ora, i rigori non li giudico perché fanno parte del gioco. Abbiamo provato a fare la partita e da parte nostra c'è stata una prestazione gagliarda nonostante le problematiche che ci affliggevano. Abbiamo avuto almeno un paio di occasioni importanti, giocare contro la Spal è molto difficile perché tra le squadre che militano in Serie B è la più pericolosa di tutte in contropiede. Sono soddisfatto e faccio i complimenti ai ragazzi, è mancata giusto un po' di cattiveria sotto porta".

Le dichiarazioni del tecnico della Spal, Leonardo Semplici, ai microfoni di Sky Sport: "L'unico rimprovero che faccio ai miei ragazzi è quello di prestare più attenzione nella gestione della palla, non è per nulla facile giocare qui al San Nicola, un campo dove appena commetti un minimo errore rischi di pagarlo a caro prezzo. Per il resto sono contento perché la squadra si è disimpegnata molto bene, il pareggio va benissimo ed è secondo me il risultato giusto, anche se nel finale abbiamo avuto una grossa opportunità per conquistare i tre punti. I falli da rigore non li ho rivisti bene, magari l'arbitro avrà avuto una visuale della mia, ma ho avuto l'impressione che fossero entrambi generosi".

(Stefano Belli)

