Diretta/ Viterbese-Tuttocuoio (risultato finale 2-0): info streaming video Sportube, Neglia chiude il match al recupero (Lega Pro 2016 oggi)

DIRETTA VITERBESE-TUTTOCUOIO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONEA) NEGLIA CHIUDE PER 2 A 0 ILMATCH NEL RECUPERO . Il match che si è appena concluso al Rocchi tra Viterbese e Tuttocuoio, ha visto il suo risultato finale fissarsi sul 2 a 0 a favore della formazione di casa. Un successo davvero meritato per gli uomini di Dino Pagliari,che pur senza incantare eccessivamente chiudono il 2016 con tre punti di grande peso. Ma andiamo a vedere come è andata la sfida: il primo tempo aveva visto proprio la Viterbese andare in vantaggio al 33 con un magia di Cilento, che con un tiro non proprio preciso ma comunque efficace è riuscito a infrangere lo specchio del Tuttocuoio, oggi ben poco protagonista. Il raddoppio per la Viterbese arriva però solo al 3 minuto di recupero con Neglia che chiude definitivamente l’incontro. Il secondo tempo è stato senza dubbio maggiormente animato rispetto ai primi 45 minuti, anche se va notato che i toscani sono stati colpevoli di atteggiamento fin troppo timido dei confronti dei padroni di casa, che seppure non giocando al meglio sono riusciti a sfruttare le occasioni propizie. Con questo successo la Viterbese sale a quota 30 punti, mentre il Tuttocuoio rimane fisso a 21 punti.

Si gioca oggi la sfida Viterbese-Tuttocuoio, valida per il Gruppo A di Lega Pro. Luca Fiasconi ha analizzato il momento della sua squadra dopo la vittoria contro il Prato nell'ultima gara in questione. Ecco le sue parole: "Siamo riusciti a reagire subito a freddo al gol subito. E' una vittoria che per noi è stata fondamentale, proprio perchè ottenuta contro una diretta concorrente per la salvezza. Un mese fa abbiamo avuto tanti infortuni che probabilmente ci hanno tolto alcuni punti importanti. Vincere non era facile visto che loro non sono la squadra più abbordabile di qualche mese fa. Dopo la gara contro la Viterbese potremo finalmente staccare un po' la spina per qualche settimane e ricaricarci in vista delle prossime partite". Staremo a vedere chi avrà la meglio sul campo di gioco.

DIRETTA VITERBESE-TUTTOCUOIO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE A).STATISTICHE - Sono ben 6 le lunghezze di distanza in classifica tra Viterbese e Tuttocuoio, che vede la compagine gialloblù al momento davanti nella 11^ posizione, con i neroverdi all’orlo della zona retrocessione con solo 21 punti ottenuti con 5 successi, di cui l’ultimo ottenuto proprio nella precedente giornata di campionato contro il Prato. Nonostante l’attuale 15^ posizione bisogna notare come le statistiche sullo stato di forma al momento premiano la compagine di Luca Fiascone, visto che nel breve periodo, quindi considerando gli ultimi 10-5 incontri del Tuttocuoio si noti una tendenza al miglioramento piuttosto marcata. Sia Viterbese che la formazione neroverde al momento devono però recuperare nel bilancio gol: i primi al momento segnano 22 gol fatti contro 23 subiti, mentre la formazione ospite deve recuperare ancora 5 reti per poter andare in pari. A questo precipuo scopo si stanno mettendo in mostra anche nella classifica marcatori Neglia che con la maglia gialloblù al momento ha messo a segno 7 reti e Marano, a quota 6 gol, mentre a favore dei neroverdi ricordiamo le 6 reti fatte da Shekiladze.

DIRETTA VITERBESE-TUTTOCUOIO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE A). I TESTA A TESTA - Il match tra Viterbese e Tuttocuoio appare particolarmente significativo se controlliamo la classifica del girone A, dove notiamo che entrambe le formazioni sono il lotta per fuggire alla zona più pericolosa della graduatoria. La formazione gialloblu di Dino Pagliari viene da k.o. contro la Cremonese mentre gli ospiti hanno vinto col Prato dopo un periodo assolutamente negativo. Dunque si prospetta una gara aperta anche perché lo storico recente ci offre un solo risultato utile, ovvero il match di andata di questa stagione di Lega Pro. In quell’occasione la partita terminò con uno scialbo 0-0 che riservò pochissime emozioni ai tifosi presenti. Sarà l'occasione per dimostrare il loro valore al cospetto dei tifosi che accoreranno nell'impianto laziale: i dati sulle prestazioni delle die formazioni in casa e trasferta mese a confronto infatti lasciano molto aperto il tabellone del risultato.

DIRETTA VITERBESE-TUTTOCUOIO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE A) - Viterbese-Tuttocuoio sarà diretta dall’arbitro Alessandro Meleleo di Casarano, assistito dai guardalinee Giulio Basile e Francesca di Monte entrambi di Chieti. In occasione della 21esima giornata del campionato di Lega Pro l'Associazione Sportiva Viterbese Castrense ospiterà nello stadio casalingo Enrico Rocchi ospiterà l'Associazione Calcio Tuttocuoio 1957. La sfida si tiene venerdì 30 dicembre alle ore 14.30 e per entrambe rappresenta un’occasione per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi.

La Viterbese è in lotta per un posto nei playoff di fine stagione e galleggia fra la decima, ultima posizione disponibile, e l'undicesima posizione. La lotta sarà lunga e serrata e si protrarrà fino a fine stagione, per questo è importante sfruttare gare come quella contro il Tuttocuoio, e in generale tutte le sfide con le squadre meno quotate sulla carta.

Man mano che si avvicina la fine della stagione però le squadre che stazionano nella parte bassa della classifica cominciano ad avere bisogno di punti. Fra queste c'è anche il Tuttocuoio, che nella prima parte del campionato ha faticato più del previsto nel trovare punti e nel riuscire a sciorinare un gioco corale convincente. I toscani dunque si presenteranno agguerriti e bisognosi di punti, cercando di mettere in difficoltà la Viterbese e di portare a casa punti preziosi.

La Viterbese verrà schierata in campo da mister Dino Pagliari con il modulo 4-2-3-1, per sfruttare il campo in ampiezza e sorprendere la difesa avversaria sugli esterni. Fra i pali giocherà l'estremo difensore Iannarilli, che proteggerà la porta in collaborazione con i quattro difensori in linea, il terzino destro Celiento, i difensori centrali Varutti e Scardaia e il terzino sinistro Pacciardi.

Il centrocampo a due si comporrà con i mediani Cuffa e Marano, che avranno il difficile compito di fare da raccordo fra i reparti e di recuperare un elevato numero di palloni. Sulla trequarti si posizioneranno l'ala destra Mununga, il centrale Belcastro e l'ala sinistra Neglia, che fungeranno da appoggio all'unica punta centrale, il centravanti Bernardo.

Come risponderà il Tuttocuoio? Pochi dubbi sul modulo che verrà proposto dal tecnico Luca Fiasconi, vale a dire il 4-3-1-2 con centrocampo a rombo. Il portiere titolare sarà Nocchi, coadiuvato dalla linea difensiva composta dal terzino destro Borghini, dai centrali Falivena e Bachini e dal terzino sinistro Picascia. Il reparto centrale si comporrà con il mediano di contenimento Lo Porto, affiancato sulla destra dalla mezzala Provenzano e sulla sinistra dall'altra mezzala Caciagli. In posizione di trequartista si disimpegnerà Masia, che sarà il fulcro del gioco della compagine toscana. Dai suoi assist e i suoi dribbling potrebbero nascere numerose occasioni pericolose, e sarà compito dei due attaccanti Tempesti e Shekiladze di ribadire in rete il pallone quando si ne presenterà l'occasione.

La maggiore qualità della Viterbese potrebbe indirizzare la gara dal punto di vista del gioco, del possesso di palla e della supremazia territoriale, ma questo non sarà necessariamente sinonimo di vittoria. Il team laziale dovrà essere pragmatico e concretizzare le occasioni, una qualità che in passato è mancata talvolta, facendo lasciare ai gialloblu qualche punto per strada. Il Tuttocuoio proverà a difendersi con ordine per poi ripartire non appena conquistata la sfera, cercando di sorprendere la retroguardia viterbese con alcuni palloni profondi e alti, che spesso risultano di difficile lettura.

I pronostici dei bookmaker per questo match di Lega Pro favoriscono all’unisono la Viterbese: su snai.it ad esempio troviamo il segno 1 per il successo dei laziali a quota 1,85, il segno X per l’eventuale pareggio a 3,25 e il segno 2 per la vittoria esterna del Tuttocuoio a 4,25. Sempre da sani.it riportiamo anche le quote per le opzioni Under (1,63), Over (2,15), Gol (1,95) e NoGol (1,75).

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Viterbese-Tuttocuoio si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

