Video/ Benevento-Pisa (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 21^ giornata)

VIDEO BENEVENTO-PISA (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 21^ GIORNATA) - Allo Stadio Ciro Vigorito il Benevento ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo a fronte dell'1 a 0 maturato sul Pisa. Nel primo tempo gli ospiti di mister Gattuso iniziano meglio rispetto ai padroni di casa che tuttavia crescono lentamente e, dopo aver fallito una grossa occasione con Cisse, proprio l'attaccante numero 19 porta in vantaggio i suoi al 31' con il colpo di testa a ribadire in rete il tiro-cross di Venuti respinto dal portiere avversario. L'unico spunto dei neroblu lo firma Sanseverino ma, nel secondo tempo, la musica cambia con i toscani a creare parecchio senza però riuscire a sfruttare le opportunità capitate a Mannini e Peralta. Gli Stregoni cercano dunque di gestire la situazione e provano a distendersi con alcune fiammate, come dimostra il tentativo di Ceravolo al 71'. Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come il Pisa avrebbe sicuramente meritato quantomeno una rete a fronte del possesso palla favorevolve con il 53% e supportato dal superiore numero di palloni giocati, 615 a 576. La due formazioni infatti hanno totalizzato entrambe 5 conclusioni importanti, con 6 tentativi del solo Cissé, nonostante nel Pisa si sia distinto Di Tacchio con 30 palle recuperate e ben 60 appoggi completati. Infine, dal punto di vista disciplinare, l'arbitro Sacchi della sezione di Macerata ha estratto il cartellino giallo 3 volte ammonendo rispettivamente Buzzegoli e Cissé da una parte, Longhi dall'altra. (Alessandro Rinoldi)

