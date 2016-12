Video/ Latina-Avellino (0-0): highlights della partita (Serie B 2016-2017, 21^giornata)

VIDEO LATINA-AVELLINO (RISULTATO FINALE 0-0): HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 21^GIORNATA) - Allo Stadio Domenico Francioni il Latina mette in scena l'ennesimo pareggio del suo campionato non andando oltre lo 0 a 0 casalingo contro l'Avellino. Nel primo tempo i Lupi cercano di imporsi salvo poi dover subire le occasioni dei padroni di casa con Brosco e Paponi. Nella ripresa, invece, i biancoverdi schiacciano i neroblu che, nonostante l'inserimento tra i pali di Radunovic al posto dell'infortunato Frattali, riescono comunque a sventare le opportunità capitate a Jidayi al 54', a D'Angelo al 73', a Verde all'84' ed Ardemagni all'87', tutte comunque inutili. Analizzando le statistiche dell'incontro la superiorità dell'Avellino emerge solamente in maniera flebile, come suggerisce il possesso palla diviso equamente al 50%. La formazione allenata da mister Novellino è stata però in grado di tirare di più rispetto alla squadra di Vivarini, 3 a 2 conclusioni con 2 tentativi a testa per Paponi, Brosco ed Ardemagni. I Pontini, inoltre, nonostante abbiano usufruito del supporto di Brosco con 26 palle recuperate, hanno giocato meno palloni rispetto agli Irpini 576 a 534, guadagnando pure molti più calci d'angolo a favore, 9 a 3. Infine, dal punto di vista disciplinare, l'arbitro Rapuano della sezione di Rimini ha estratto il cartellino giallo 4 volte ammonendo Jidayi, Paghera, Perrotta e Soumare, tutti giocatori dell'Avellino. (Alessandro Rinoldi)

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER IL VIDEO DI LATINA-AVELLINO (RISULTATO FINALE 0-0): HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 21^GIORNATA)