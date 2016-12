Video/ Novara-Carpi (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 21^ giornata)

VIDEO NOVARA-CARPI (RISULTATO FINALE 2-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 21^ GIORNATA) - Il Novara strappa gli ultimi 3 punti del 2016 al Carpi e grazie a due calci di punizione (firme di Galabinov e Sansone) regola per 2-1 gli emiliani, inizialmente in vantaggio con Lasagna. Due frazioni di gioco molto differenti quelle andate in scena al Piola: primo tempo migliore da parte del Carpi, ripetutamente pericoloso con Di Gaudio (voto 6,5), ammonito anche per simulazione ma sempre vivace e rapidissimo palla al piede. Suo l'assist per il mancino vincente di Lasagna (voto 6,5) al minuto 23. I padroni di casa però si sono dimostrati più decisi nel prendere in mano la sfida al momento giusto, ovvero a cavallo della mezzora di gioco. Prima un destro di Galabinov (voto 6,5) non intercettato da Belec (voto 5,5) e poi un mancino fantastico di Sansone (voto 7), davvero imparabile, hanno così ribaltato tutto nel giro di pochi giri di lancetta. Calci piazzati decisivi anche al contrario, poi, dal 46° in poi: insuperabile Benedettini (voto 7), molto bravo in uscita su Lasagna e poi nel controllare la sua area sui tanti cross che spiovevano dalle fasce e sulle situazioni da calcio d'angolo. Difese molto solide nella ripresa, in generale, con Romagnoli e Mantovani (voto 6,5) tra i migliori, rispettivamente per Carpi e Novara. Girandola di cambi – debutto interno per Macheda da segnalare – e minuti di recupero inutili, in ogni caso, con risultato freezato. Sipario su un anno positivo per i padroni di casa, mentre il Carpi per rimettere nel mirino la Serie A persa durante questi 12 mesi dovrà alzare ulteriormente l'asticella, nel 2017... (Luca Brivio)

