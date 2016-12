Video/ Pro Vercelli-Frosinone (2-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 21^giornata)

VIDEO PRO VERCELLI-FROSINONE (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 21^GIORNATA) - Importante e pregevole vittoria per la Pro Vercelli per 2-0 sul Frosinone, che dunque esce sconfitto dalla trasferta al Silvio Piola della città piemontese a causa della doppietta di uno scatenato Andrea La Mantia, senza ombra di dubbio il Man of the Match, che è andato a segno al 14' minuto del primo tempo con un gran tiro di destro sotto la traversa e poi al 19' della ripresa di testa su assist da punizione di Mammarella. Una serata memorabile per l'attaccante che era cresciuto proprio nel vivaio della Pro Vercelli. Passiamo adesso ad analizzare alcune statistiche della partita valida per la ventunesima giornata di Serie B: i tiri totali sono stati 8-8, ma il Frosinone ha avuto la meglio per quanto riguarda i tiri in porta (3-6) e i calci d'angolo (3-6). Questo però significa che i ciociari non hanno saputo capitalizzare la loro superiore produzione offensiva, mentre la Pro Vercelli ha trasformato in gol due dei tre tiri in porta effettuati in tutta la partita. Molti provvedimenti disciplinari da parte dell'arbitro Serra: espulso Crivello del Frosinone in pieno recupero per un duro fallo sanzionato con il rosso diretto, ammoniti Emmanuello, Palazzi, Bani e Mammarella nella Pro Vercelli, Kragl e Pryyma nel Frosinone.

