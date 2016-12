Video/ Trapani-Brescia (0-0): highlights della partita (Serie B 2016-2017, 21^giornata)

VIDEO TRAPANI-BRESCIA (RISULTATO FINALE 0-0): HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 21^GIORNATA) - Si chiude a reti bianche l’ultima partita del girone di andata fra Trapani e Brescia dopo una partita emozionante e con buone occasioni da gol create da entrambe le parti. La gara fatica a decollare nei primi minuti ma il ritmo tenuto dalle due squadre è buono e si assiste ad una partita molto combattuta in mezzo al campo. Con il passare dei minuti i padroni di casa schiacciano il Brescia nella propria metà campo e al 24° minuto hanno una buona occasione con Fazio sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla fascia destra. Il difensore del Trapani batte Minelli con un pallonetto ma il difensore del Brescia Felicioli salva sulla linea, evitando il tap- vincente dell’accorrente Kresic. Nel finale di primo tempo gli uomini di Brocchi prendono coraggio e riescono a portarsi vicino al gol prima con un tiro da dentro all’area di Coly, ribattuto all’ultimo da una chiusura provvidenziale di Kresic e poi con un tiro angolato di Dall’Oglio che, però finisce di poco fuori. Prima del duplice fischio si infortuna Somma nel Brescia e Brocchi è costretto ad effettuare il cambio con Sbrissa. Nel secondo tempo il Trapani spinge sull’acceleratore e vanno vicino al gol con una buona sponda di Barillà per Rizzato nell’area di rigore del Brescia ma Minelli in uscita salva il risultato. Al 62° minuto al Trapani viene annullato un gol. Lancio preciso di Scozzarella dalla trequarti per Canotto nell’area di rigore del Brescia, il numero 25 del Trapani stoppa il pallone e trafigge Minelli ma il guardalinee sbandiera il fuorigioco per una presunta posizione di off-side dell’autore del gol in seguito annullato. Il Trapani protesta duramente con l’arbitro Minelli, con Canotto che viene ammonito dopo una reazione eccessiva, ma l’arbitro rimane fermo sulla sua decisione. Nel Trapani si infortuna ad una spalla Petkovic nel secondo tempo ma la squadra di Calori continua comunque a cercare la vittoria con maggior insistenza rispetto agli avversari, soprattutto dopo il secondo cartellino giallo per Martinelli e la successiva espulsione del difensore del Brescia. Il risultato però non cambia fino al triplice fischio. Il Trapani guadagna un punto solo da questa partita e rimane in ultima posizione con soli 13 punti conquistati nel girone di andata. D’altro canto il Brescia si assesta in 12^ posizione a pari punti con l’Ascoli. (Paolo Zaza)

