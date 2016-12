Video/ Verona-Cesena (3-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 21^giornata)

VIDEO VERONA-CESENA (RISULTATO FINALE 3-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 21^GIORNATA) - Il Verona schianta il Cesena per 3-0 e si laurea campione d’inverno davanti al proprio pubblico chiudendo con una bella vittoria e allungando di 3 lunghezze sul Frosinone e di 5 su Spal e Benevento al terzo posto. La gara comincia con il Cesena che crea qualche occasione grazie all’asse Ciano-Djuric ma senza mai costringere Nicolas a lavoro straordinario. Il Verona ha una buona chance già al 3° minuto con Boldor che ha la possibilità di calciare da ottima posizione in area di rigore ma Ligi riesce a chiudere all’ultimo sul giovane difensore rumeno. Il Verona cresce e mette alle corde il Cesena, prima di punire gli ospiti al 20° minuto con un bellissimo gol di Bessa. Il centrocampista del Verona si ritrova il pallone sul destro sulla trequarti e lascia partire un destro di controbalzo che non lascia scampo ad Agliardi. Il Cesena non ha neanche il tempo di riorganizzarsi che il Verona segna il secondo gol della sua partita. Siligardi effettua un cross dalla destra, Agliardi devia la traiettoria ma serve involontariamente Pazzini dentro l’area. Il Pazzo non si lascia sorprendere e trafigge l’estremo difensore del Cesena portando il risultato sul 2-0. Dopo il gol di Pazzini i padroni di casa vanno vicino al tris con Siligardi ma Agliardi questa volta chiude bene lo specchio di porta. Nei minuti finali di primo tempo Ciano del Cesena prova a raddrizzare la partita per la sua squadra con 2 conclusioni con il mancino ma in entrambe le occasioni non centra lo specchio. Comincia la ripresa e la partita vede una fase tranquilla nel primo quarto d’ora fino al gol di Boldor al 61° minuto. Il giovane difensore rumeno, lasciato colpevolmente solo dalla difesa del Cesena nella propria area, colpisce liberamente di testa su un cross dalla bandierina e trafigge Agliardi con un potente colpo di testa. Nel finale di partita Laribi del Cesena prova a riaprire la gara, ma anche Nicolas con un grande intervento partecipa alla festa del Verona. La squadra di Pecchia sfiora il 4-0 nel finale con un tiro di Romulo che trova una pregevole risposta di Agliardi. Il portiere del Cesena si rifà anche nel finale negando la doppietta a Pazzini con un altro grande intervento. Il Verona dunque vola in vetta solitaria, mentre il Cesena subisce un brutto stop e rimane in zona retrocessione con 22 punti conquistati nell’intero girone di andata. (Paolo Zaza)

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER IL VIDEO DI VERONA-CESENA (RISULTATO FINALE 3-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 21^GIORNATA)