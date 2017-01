CALCIOMERCATO FIORENTINA / News, il punto di Capodanno. L'agente di Bernardeschi: Federico fa gola a molti, ma rimane in viola. (oggi 1 gennaio 2017)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, AG BERNARDESCHI : FEDERICO FA GOLA A MOLTI, MA RIMANE IN VIOLA - Che Federico Bernardeschi faccia gola a molti è notizia ormai nota a tutti, ma per il momento il gioiello della Fiorentina non appare disponibile per la prossima finestra di calciomercato invernale prossima a aprirsi. A rassicurare i tifosi viola è lo stesso agente dell’esterno destro di Paulo Sousa (su cui invece volano le indiscrezioni di calciomercato per il prossimo giugno), che attraverso le pagine di Tuttosport ha riaffermato la volontà dello stesso giocatore di continuare a vestire la maglia viola. Beppe Bozzo ha infatti dichiarato presso il quotidiano sportivo torinese che: “Fa gola a molti, ma ha un contratto con la Fiorentina. Non c’è motivo di fare chissà quali ragionamenti. Pensa a godersi il momento senza farsi condizionare. Già il 2016, comunque, è stato un grande anno per lui: nessuno ti regala la possibilità di giocare gli Europei se non la meriti". Nonostante le offerte e i rumors di calciomercato non siano mancate dunque Federico Bernardeschi sembra avere tuta l’intenzione di onorare per il momento il contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al prossimo giugno 2019.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, AG ZAMPANO:"LUI IN VIOLA? SOLO CHIACCHIERE - E’ stato accostato con forza alla Fiorentina, in questi ultimi giorni precedenti l’apertura del calciomercato invernale il nome di Francesco Zampano: il terzino classe 1993 cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, e ora alla corte di mister Oddo a Pescara, fa gola alla dirigenza viola, oltre che a quella blucerchiata che sarebbe più che felice di veder ritornare all’ovile questo giovane talento. Le ultime indiscrezioni di calciomercato però hanno fatto per il momento svanire l’ipotesi di vedere presto Zampano con la maglia del club gigliato. A dare questa notizia è stato lo stesso agente del giocatore, Cattoli, che ai microfoni di PescaraSport ha fatto chiarezza sul futuro prossimo del suo assistito, affermando che: “Chi preferiremmo tra Sampdoria e Fiorentina? Francesco pensa solo al Pescara, tutto il resto sono solo chiacchiere di mercato. Se c’è la possibilità che resti al Pescara? Assolutamente sì, parlare di percentuali di permanenza mi sembra fantasioso”.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, LEZZERINI: FUTURO IN PRESTITO IN B? - Grandi movimenti in casa Fiorentina, ad appena pochi giorni dall’apertura ufficiale della sessione di calciomercato invernale. Al momento nei pensieri della dirigenza viola c’è il piccolo asso classe 1995 Luca Lezzerini: il portierino, visto e criticato durante il match di Europa League tra fiorentina e Paok Salonicco, è stato recentemente difeso a spada tratta dallo stesso tecnico del club gigliato Paulo Sousa, del quale ha detto:” Credo in Lezzerini, portiere con qualità da serie A”. Di fronte a queste parole e alla prestazione vista da Lezzerini, con l’avvicinarsi del calciomercato invernale è lecito domandarsi quale futuro abbia il portiere romano. Se Tatarusanu, pur con qualche piccolo calo prestazione la rimane il portiere titolare il futuro per Lezzerini potrebbe essere al momento quello del prestito. Al giovane numero 1, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato del portale tuttomercatoweb infatti potrebbe profilarsi molto presto questo tipo di soluzione, che gli permetterebbe di fare esperienza e giocare con continuità, magari anche nel campionato cadetto.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, IL PUNTO DI CAPODANNO - La Fiorentina finora ha vissuto una stagione non esaltante e attualmente si trova un pochino staccata dal gruppo di squadre che lotteranno per un posto nelle Coppe europee della prossima stagione. Ecco perché i tifosi viola sperano che dal calciomercato di gennaio arrivi per la Fiorentina una scossa che possa far risalire la squadra di Paulo Sousa in zone che negli ultimi anni sono diventate abituali per i gigliati, presenza fissa nelle Coppe recentemente. Andiamo dunque ad analizzare che cosa potrebbe riservare alla Fiorentina il calciomercato di gennaio.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, CHE COSA SERVE - Ogni discorso relativo al calciomercato della Fiorentina inevitabilmente ruota alla permanenza a Firenze o meno di Nikola Kalinic. Trattenerlo davanti alle lusinghe delle ricchissime sirene cinese equivarrebbe ad un vero e proprio nuovo acquisto del quale la società dei Della Valle e tutta la tifoseria gigliata dovrebbero andare fieri, mentre in caso di cessione appare evidente come la priorità diventerebbe acquistare un attaccante di livello, anche se questa potrebbe diventare l’occasione per Babacar per affermarsi ad alti livelli, approfittando anche della mancata convocazione per la Coppa d’Africa. L’incertezza in attacco ha anche cambiato il destino di Mauro Zarate: sembrava un sicuro partente, ora invece dovrebbe restare. Sempre in attacco, c’è la suggestione legata al possibile grande ritorno di Stevan Jovetic, che nell’amata Firenze tenterebbe il rilancio ai massimi livelli, ipotesi che certamente risulterebbe assai graditi ai tifosi della Fiorentina ma anche a Paulo Sousa, che riceverebbe un innesto di grandissima qualità per la sua rosa.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, IL COMMENTO - Una panoramica sui giocatori dell’attacco della Fiorentina per chiudere la nostra analisi: ci affidiamo alle parole di un ex gigliato, cioè Massimo Orlando, che si è espresso ai microfoni di Radio Blu parlando appunto di molti giocatori viola. “Bernardeschi ha mantenuto le promesse. È stato straordinario nell'ultima parte dell'anno, e ha tutto per diventare il migliore in Italia nei prossimi dieci anni. Se arrivano i 50 milioni per Kalinic la Fiorentina dovrà pensarci, ma la sua partenza sarebbe un problema. Chiesa? Sapevamo che fosse un predestinato: anche in Primavera se ne parlava come un campione futuro. La sua fortuna è babbo Enrico, con la mentalità e l'educazione che gli ha dato, e ora serve calma. Tello? Non avrà mai la continuità del campione, ma ha potenzialità incredibili: speriamo si riprenda” è l’analisi di Orlando.

