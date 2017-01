Calciomercato Inter / News, il punto di Capodanno 2017: anche i bianconeri puntano Luiz Gustavo. Sfida di mercato con i nerazzurri? (oggi 1 gennaio)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ANCHE I BIANCONERI CERCANO LUIZ GUSTAVO - Con l’inizio del calciomercato invernale, si sta per accedersi un agguerrito duello tra Inter e Juventus per il cartellino di Luiz Gustavo. La dirigenza bianconera, dopo aver conosciuto le intenzioni del club milanese nei confronti di Gagliardini, sembra abbia deciso di inserirsi anche nella trattativa al momento ancora gli esordi che porterebbe il mediano brasiliano alla maglia dell’Inter. A riportarlo sono le ultime indiscrezioni di calciomercato pubblicate dalla redazione di Sportmediaset, secondo cui Marotta, visti i problemi nel portare a Torino il belga dello Zenit Axel Witsel, avrebbe messo nel mirino proprio Luiz Gustavo, già tenuto d’occhio proprio dall’Inter, come prossimo obbiettivo di mercato, al posto di N’Zonzi e Tolisso, affari ritenuti troppo costosi. Per Luiz Gustavo al momento le cifre espresse anche dall’Inter sono certamente inferiori ai 20 milioni di euro: il portale transfermarkt al momento valuta il cartellino del brasiliano sui 17 milioni di euro.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IPOTESI PRESTITO IN ITALIA PER GABIGOL - In casa Inter desta particolare preoccupazione in possibile futuro di Gabigol: il brasiliano resterà in nerazzurro oppure lascerà Milano? Difficile dirlo, specialmente se ci si affida alle ultime notizie di calciomercato e i virgolettati dei rispettivi protagonisti di questa faccenda che ha scatenato non pochi rumors e polemiche anche tra i tifosi. Sebbene sia l’agente di Gabigol, che lo stesso attaccante abbiano recentemente più volte affermato l volontà di rimanere all’Inter, non sfugge che il il talentino strappato dal Santos abbia giocato davvero poco fino a oggi, con grande fastidio dallo stesso giocatore. Stando a questo si legge sul portale dedicato al calciomercato tuttomercatoweb.com per Gabigol l’ipotesi che si affaccia in concomitanza con l’apertura della finestra di trattative invernale è quella del prestito. L’idea di fare una seconda parte di stagione fotocopia della prima non alletta nessuno, Gabigol e dirigenza, per cui, sebbene il cartellino del brasiliano faccia gola (uno su tutti proprio il Santos), al momento il prestito appare la soluzione migliore per accontentare tutti. L’ipotesi più probabile rimane comunque quello di un prestito stagionale al massimo, con determinate e stringenti condizioni, e senza dubbio per un club italiano: resta da vedere cosa i prossimi giorni succederà in casa Inter e soprattutto quali saranno le condizioni fissate dallo stesso giocatore.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL PUNTO DI CAPODANNO - Inizia un nuovo anno e fra due giorni si apre ufficialmente una nuova sessione di calciomercato: come si dovrà muovere l’Inter in questo mese di gennaio? Innanzitutto bisogna precisare che gli eventuali botti arriveranno solamente a giugno, anche perché ci sono ancora da rispettare i paletti imposti dal fair-play finanziario. Per i grandi sogni dunque i tifosi dell’Inter dovranno aspettare l’estate, tuttavia fin da subito si potrà fare qualcosa per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli e favorire la rimonta iniziata nelle ultime settimane verso un posto nelle Coppe europee per la prossima stagione, magari l’agognato terzo posto che tutto sommato dista solamente cinque punti.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CHE COSA SERVE - Per rafforzare l’Inter nell’immediato, sono stati identificati dalla società due reparti in particolare: il centrocampo e gli esterni. In mezzo al campo naturalmente spicca il nome di Lucas Leiva, ma ciò non frena altre ipotesi, come ad esempio quelle legate a Luiz Gustavo, Diarra e Badelj, senza dimenticare la pista legata a Gagliardini dell’Atalanta che però sarebbe un piano più in ottica giugno, quando a dire il vero si punteranno anche altri big, ma sempre con un occhio di riguardo ad italianizzare la rosa, magari con Bernardeschi e Verratti, che però sono per ora progetti lontani. L’altro settore che si potrebbe rinforzare è quello degli esterni, in particolare in difesa anche perché ci sono voci su Nagatomo e Santon che potrebbero essere in uscita dal club nerazzurro. Tempo fa in pole position c’era Darmian, che Mourinho stava utilizzando poco al Manchester United, sfruttando evidentemente anche un legame particolare con lo Special One: l’esterno di scuola Milan però ultimamente sta trovando più spazio e sono anche migliorati i risultati dei Red Devils, dunque adesso è più difficile pensare che lo United lo lasci andare. Tra le possibili alternative potrebbe esserci Aleix Vidal, che al Barcellona sta trovando poco spazio.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL COMMENTO – La stagione dell'Inter è già stata molto tormentata, l'auspicio principale è che con Stefano Pioli si sia finalmente trovata la stabilità. Questo giudizio è stato espresso anche dall'ex allenatore dell'Inter Corrado Orrico, che sa bene cosa vuol dire vivere una situazione difficile in nerazzurro: “Una buona fase, dopo gli sconquassi con De Boer, un allenatore italiano ha rimesso a posto le cose – ha affermato a Tuttomercatoweb –. Pioli ha capacità organizzative, giocando un bel calcio, c'è da aspettarsi che l'Inter torni nelle zone alte. La squadra ha calciatori di valore, ma aveva bisogno di organizzazione. Per principio non vedo di buon occhio gli allenatori stranieri, non perché non siano capaci, ma perché sono lontani da un calcio complesso e sofisticato come il nostro. L'Inter ha molti campioni, ma non si diventa grande solo con quelli, ogni squadra è migliorabile. Pioli ha la possibilità di arrivare in Champions”.

