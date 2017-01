Calciomercato Juventus/ News, il punto di Capodanno 2017. Ritorna l'idea N'Zonzi: sul francese anche Chelsea e Manchester City (oggi 1 gennaio)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. RITORNA L'IPOTESI N'ZONZI, MA SU DI LUI ANCHE CHELSEA E MANCHESTER CITY - Dopo i guai e le complicazioni che l’affare di calciomercato Witsel sta facendo passare alla dirigenza della Juventus, si è a lungo vociferato di un possibile spostamento di obbiettivo da parte proprio dei bianconeri: stanchi delle complicazioni che l’approdo del belga dello Zenit sta portando, i campioni d’Italia in carica starebbero puntando Steven N’Zonzi. A dirlo sono le ultime indiscrezioni di calciomercato pubblicate dalla Gazzetta.it, secondo cui la dirigenza della Juventus sarebbe ritornata sulle orme del mediano del Siviglia classe 1988. Il francese sarebbe però nel mirino anche del Chelsea di Antonio Conte, oltre che del Manchester City di Pep Guardiola, ma di certo quello di N’Zonzi non è il primo cado in cui la dirigenza bianconera entra in conflitto con le big nelle finestre di calciomercato. La formazione dei Citizens però rispetto alle avversarie avrebbe un budget più elevato da offrire a club e giocatore per il mercato di gennaio: la strada che porterebbe alla Juventus N’Zonzi si fa dunque in salita.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. ACCORDO TROVATO PER CALDARA, PRESTO ANNUNCIO UFFICIALE? - Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate dall’esperto Alfredo Padullà, sembra che la Juventus abbia chiuso le pratiche per portare Mattia Caldara in bianconero. La notizia arriva proprio dal sito personale dell’esperto di calciomercato, dove si legge come nelle ultime ore la dirigenza della Juventus, non abbia preso troppo tempo in festeggiamenti, arrivando così a chiudere il cerchio intorno al difensore centrale dell’Atalanta, classe 1994. Da giorni si vociferava non a caso di un già accordo raggiunto tra la dirigenza bianconera e i piani alti della società bergamasca, e quanto sembra sono stati cisi anche gli ultimi dettagli di questo bell’affare di calciomercato, operazione avvenuta, a quanto i legge “senza nessun intoppo”. Al momento l’ipotesi più pronosticata sul tavolo per Caldara è quella di lasciare il giovane difensore in maglia nerazzurra per almeno altri 18 mesi, dove il bergamasco potrà continuare a mettere esperienza nelle gambe, oltre che a sfruttare la possibilità di giocare con maggiore continuità. L’annuncio ufficiale, comunque stando alle ultime indiscrezioni, è atteso fin dalle prime ore del primo giorno ufficiale di calciomercato.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL PUNTO DI CAPODANNO - Primo giorno dell’anno, che per i tifosi della Juventus inizia sotto i migliori auspici: la loro squadra è la più forte d’Italia e dal calciomercato che ufficialmente inizia solo fra due giorni è già arrivato un rinforzo. Tuttavia si può sempre migliorare, anche perché l’obiettivo della Juventus è fare grandi cose anche in Champions League, da sempre il ‘tarlo’ dei bianconeri che fuori dai confini italiani non hanno un albo d’oro all’altezza del loro blasone, senza dimenticare che in Italia il sesto scudetto consecutivo sarebbe un traguardo storico, mai raggiunto da nessuno prima dal 1898 ad oggi. Ecco dunque che la dirigenza è comunque motivata a dare la squadra migliore possibile a Massimiliano Allegri, che già due anni fa portò i bianconeri fino alla finale.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CHE COSA SERVE - Detto che già è arrivato un rinforzo a centrocampo con Rincon, è comunque proprio il reparto centrale quello nel quale si concentrano ancora le attenzioni della dirigenza della Juventus per arrivare al top anche a livello europeo e non solamente italiano. Fin dalla scorsa estate è rimasto in sospeso l’affare Witsel, che sfumò in extremis quando il belga era ormai certo di indossare la maglia bianconera: normale indicare in lui il primo obiettivo per l’inverno 2017, anche se bisognerà fare i conti con i nuovi ricchi cinesi. Se dovesse sfumare Witsel, bisognerà rilanciare per qualche alternativa che però consenta di fare un salto di qualità, perché a livello numerico già è stato inserito un buon innesto come Rincon. Si parla anche di possibili movimenti sugli esterni, anche se in questi giorni si sta lavorando soprattutto sul rinnovo di Lichtsteiner, che dovrebbe tornare anche nella lista Uefa dagli ottavi in poi. Un innesto di qualità sarebbe però importante, considerato pure l’infortunio di Dani Alves.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL COMMENTO - Per completare il quadro della situazione sulla Juventus, ci affidiamo alle parole dell’ex bianconero Nicola Legrottaglie, intervistato dal portale tematico TuttoJuve. L’ex difensore è partito con un paragone fra oggi e gli anni in cui era lui ad indossare la maglia del club torinese: "Alla mia epoca il Milan vinceva ed era pieno di campioni, la Juventus cercava di tornare a farlo con un progetto nuovo. Oggi la situazione è capovolta”. La Juve di oggi sta lentamente cambiando pelle e modulo. Alla domanda del giornalista se sia meglio la solida linea a tre o se sarebbe giusto andare verso i quattro dietro, Legrottaglie ha risposto così: “Credo che la difesa a tre sia il sistema ideale di questa Juventus, un assetto tattico che garantisce continuità e sicurezza da anni. Quindi vedo bene un 3-5-2 che si alterni a un 3-4-1-2, con Pjanic dietro le punte".

