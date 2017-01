Calciomercato Lazio / News, il punto di Capodanno 2017. Keita al bivio: rinnovo in salita, ma la cessione... (oggi 1 gennaio)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, KEITA,RINNOVO DIFFICILE,MA LA CESSIONE ... - In casa Lazio la situazione più critica in vista della prossima finestra di calciomercato invernale rimane quella relativa al possibile rinnovo di Keita. Dopo quanto successo quest’estate tra l’entourage del senegalese e la dirigenza biancoceleste, le speranze dei tifosi è che visti gli ultimi risultati e prestazioni ottenuti dalla compagine laziale e dallo stesso attaccante, la storia tra Lazio e Keita potesse continuare. Speranze che purtroppo potrebbero rivelarsi vane, stando alle ultime indiscrezioni pubblicate dal portale sosfanta. La frattura consumata quest’estata tra il giocatore e la dirigenza biancoceleste sarebbe insanabile e si profila del tutto in salita il lavoro di convincimento in corso da Lotito per il rinnovo di contratto entro questa finestra invernale di calciomercato. La dirigenza laziale comunque non ha intenzione di lasciarlo andare via per meno di 30 milioni di euro, e se non ci sarà rinnovo si parlerà di cessione, anche mei prossimi giorni, ma sempre di fronte a un’offerta congrua. Per Keita rimane viva ancora l’idea di andare in scadenza di contratto nel 2018, per poi uscire dalla Lazio a parametro zero e senza vincoli: tutto si deciderà solo dopo la Coppa d’Africa, cui l’attaccante è stato chiamato con la nazionale del Senegal.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, ANCHE IL ST ETIENNE IN CORSA PER JONATHAN CAFU' - Uno dei nomi più caldi in casa Lazio in questi ultimi giorni prima dell’apertura ufficiale della finestra di calciomercato invernale è stato senza dubbio Jonathan Cafù, attualmente in maglia del Ludogorets. L’ala destra brasiliana, ammirata con il club bulgaro nel corso della farse a gironi ella Champions League piace molto alla panchina biancoceleste, ma non solo. Su Cafù hanno infatti messo gli occhi anche i dirigenze del Saint Etienne, stando a quanto è stato scritto in questi giorni dal portale Francefootball.com. Questo affare di calciomercato si prospetta davvero in salita dunque per la Lazio, che dovrà competere con la forte decisione del tecnico della formazione francese Christophe Galtier, di accaparrarsi il cartellino dell’esterno brasiliano il prima possibile. Galtier, che lo avrebbe visto in occasione della partita tra il Psg e il Ludogorets, ne sarebbe stato immediatamente affascinante, tanto da chiedere con grande forza questo regalo alla sua dirigenza, a tutto svantaggio proprio della Lazio che ora dovrà correre per portare in biancoceleste Cafù.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, IL PUNTO DI CAPODANNO 2017- Cosa porterà il calciomercato di gennaio alla Lazio? La stagione finora è andata anche meglio del previsto per i biancocelesti di Simone Inzaghi, che erano partiti circondati dallo scetticismo e invece adesso si trovano nelle posizioni che contano, magari in grado di lottare a lungo anche per il terzo posto che significa Champions League. Adesso però c’è da mantenere il livello raggiunto e non sarà facile sulla distanza dell’intero campionato, come ha dimostrato la sconfitta prima di Natale a San Siro contro l’Inter. Ecco perché i tifosi della Lazio sperano che dal calciomercato possa arrivare qualcosa per dare più concretezza alle aspettative nate in questi mesi.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, CHE COSA SERVE - La prima esigenza dei biancocelesti potrebbe essere un attaccante che faccia da vice a Ciro Immobile, che ha fatto benissimo nella prima parte della stagione ma non segna da due mesi. Un nome caldo in tal senso potrebbe essere quello di Alberto Paloaschi, che all’Atalanta si è trovato ai margini dopo l’esplosione dei giovani della banda di Gasperini e di conseguenza potrebbe gradire l’approdo in una realtà di prestigio come la Lazio, anche se pure qui partirebbe da una posizione di rincalzo. Al momento in rosa c’è Filip Djordjevic, però è evidente come il serbo non goda di grande considerazione da parte di Simone Inzaghi e quindi il suo futuro dovrebbe essere lontano dalla Capitale. Altri nomi possibili per l’attacco potrebbero essere Avenatti della Ternana oppure Simeone jr del Genoa, ipotesi particolarmente suggestiva vista l’importanza che ebbe il padre nei suoi anni alla Lazio. Ci sono poi movimenti secondari, come ad esempio un possibile nuovo secondo per Marchetti: sempre in un possibile asse con l’Atalanta potrebbe arrivare Marco Sportiello, che però ambirebbe ad essere più di un numero 12 e potrebbe essere un concorrente per la maglia da titolare.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, IL COMMENTO - Nonostante il digiuno di gol nelle ultime settimane, non c’è dubbio sul fatto che l’uomo simbolo di questa ottima annata della Lazio sia appunto Ciro Immobile. Ci affidiamo dunque alle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Premium Sport proprio dall’attaccante partenopeo per fare il quadro delle ambizioni europee della Lazio per la prossima stagione: “Il nostro obiettivo è quello di stupire. Non siamo partiti con il favore del pronostico ma siamo consapevoli della nostra forza. Questo può anche essere un difetto perché a volte perdiamo concentrazione in allenamento, siamo giovani ed è facile cadere nelle distrazioni. Però sono convinto che la squadra sia forte, il mister sta lavorando duramente e sono convinto che riusciremo a mantenere questo ritmo. Poi se gli altri saranno più bravi e arriveranno sopra di noi lo vedremo alla fine. Il nostro obiettivo è quello di continuare quello che abbiamo fatto fino adesso”.

© Riproduzione Riservata.