Calciomercato Milan/ News, il punto di Capodanno 2017: idea Aubameyang per giugno? il Real Madrid potrebbe lasciare la trattativa (oggi 1 gennaio)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS,AUBAMEYANG PER GIUGNO? IL REAL PRONTO A LASCIARE - Si riaccendono le speranze in casa Milan per quanto riguarda il possibile affare di calciomercato che porta il nome di Pierre Emerick Aubameyang, di cui tanto si è a parlato in questo 2016 in relazione ai rossoneri. Con la prossima chiusura del contratto di cessione alla nuova dirigenza cinese, presumibilmente nelle casse del club rossonero dovrebbero piovere moltissimi soldi, parte dei quali potrebbero presto essere investiti nella trattativa di calciomercato per portare la punta del Borussia Dortmund al Milan. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato pubblicate da OK Diario, il Real Madrid starebbe per abbandonare definitivamente la trattativa per il cartellino dell’attaccante del Gabon, sia per il prezzo elevato dell’affare (quasi 80milioni di euro), sia per non dover fare ulteriori cambiamenti nel modulo (l’arrivo di Aubameyang corrisponderebbe allo spostamento di cristiano Ronaldo dalla sua posizione naturale: sacrificio valutato non necessario). Questa notizia è prontamente giunta alle orecchi del Milan, che potrebbe fare un pensiero sulla punta del Borussia perlomeno nella finestra di calciomercato estiva.al momento la data del closing è fissata a marzo e appare poco probabile che la dirigenza decida investire quasi tuti i milioni versati dai cinesi a caparra per un unico affare di mercato.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IPOTESI GAGO DEL BOCA, MA L'ETA'... -Le incertezze societarie di certo non faranno bene al calciomercato in casa Milan, anche in questa finestra invernale prossima ad aprirsi: al via comunque ipotesi a basso costo, che potrebbero comunque rivelarsi ottimi affari in saldo. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato pubblicati dal portale Olè, la dirigenza rossonera avrebbe cominciato ad occhieggiare il centrocampista del Boca Juniors Frenando Gago. L’argentino ha il vantaggio di essere in scadenza con il club di appartenenza ma per contro ha una carta d’identità a sfavore visto che è anto nel 1986: al momento questo dato andrebbe contro al progetto della nuova dirigenza cinese oltre che da quella italiana, che punta come si è giù visto a tanti giovani anche provenienti dal proprio vivaio. Gago comunque non sarebbe nuovo del campionato italiano, visto che durante la sua permanenza in spagna con la maglia del Real Madrid (indossata dal 2007 al 2012) ha avuto modo di passare una stagione con la Roma (e più precisamente nel 2011).

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL PUNTO DI CAPODANNO - Il nuovo anno per il Milan dovrebbe essere quello del sospirato closing che segnerebbe lo storico passaggio della proprietà del club dalla famiglia Berlusconi ai cinesi di Sino-Europe Sports. Il ritardo però sta condizionando le manovre del Milan, anche sul calciomercato. Per ora prosegue il progetto giovane ed italiano che sta già dando buoni frutti, ma è chiaro che per delineare in modo preciso le strategie future bisognerà capire come si evolveranno le vicende societarie. Per quelle però ci vorrà ancora un po’ di tempo, intanto andiamo a vedere che cosa potrà succedere in questo mese di gennaio per la squadra di Vincenzo Montella, con l’obiettivo di tornare finalmente in Europa dopo alcuni anni di assenza.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CHE COSA SERVE - Potremmo evidenziare due priorità per i rossoneri: un rincalzo all’altezza per Romagnoli e Paletta come difensore centrale per completare la retroguardia del Milan e un centrocampista in grado di fare gioco in una posizione più offensiva rispetto a quella del regista davanti alla difesa. Un giocatore alla Fabregas, tanto per delineare le caratteristiche tecniche ideali: non a caso negli scorsi mesi se ne era parlato e chissà se ci potrà essere un ritorno di fiamma. Locatelli sta facendo bene ma ha caratteristiche meno offensive, in estate è arrivato Mati Fernandez che però è stato tormentato dai problemi fisici e di conseguenza si potrebbe tornare a battere su questo tasto. Certo, se continuasse la sterilità di Bacca e considerato che finora Lapadula ha segnato solo contro le piccole, ecco che pure in attacco forse bisognerebbe fare qualcosa, ma per il momento riteniamo essere le altre due le principali priorità del Milan per il gennaio 2017.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL COMMENTO - Per fare un quadro della situazione del Milan in vista del calciomercato di gennaio, ci affidiamo a queste parole del giornalista di Radio Rai Francesco Repice, intervistato dal portale tematico MilanNews a partire dalla particolare situazione societaria: "Se non vendi al Milan in questo momento non compri. Io non vedo ruoli particolarmente scoperti avendo una sola competizione, Coppa Italia a parte. Mi sembra che dietro ai titolari ci siano dei ragazzi che possono essere utili alla causa in tutti i reparti”. La situazione dunque per Repice globalmente è positiva, anche se non mancano alcuni consigli più specifici: “Se devo intervenire, interverrei all'altezza della mediana. Il bomber che ti cambia la vita non puoi averlo a disposizione in questo momento quindi io andrei a puntellare il centrocampo, perché più la panchina è lunga in quella zona del campo e meglio è, anche perché spesso gli infortuni vanno a colpire proprio il centrocampo”.

© Riproduzione Riservata.