Calciomercato Napoli / News, il punto di Capodanno 2017: dopo Pavoletti mercato in entrata già chiuso per gli azzurri? (oggi 1 gennaio)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DOPO PAVOLETTI MERCATO IN ENTRATA CHIUSO? -Potrebbero essere già chiuso ancora prima che cominci, il calciomercato in entrata per il Napoli: questa almeno è l’impressione che la redazione del portale dedicato tuttonapoli.net ha ricavato dalle ultime indiscrezioni delle mosse della dirigenza campana in vista della prossima finestra invernale del mercato, ormai vicinissima all’apertura. Con l’affare Pavoletti, ormai chiuso per il Napoli non sono infatti attesi al momento altri nomi in entrata, anche se certamente la rosa di Maurizio Sarri, tra infortuni e giocatori assenti perché chiamati dalle rispettive nazionali (come Koulibaly, atteso per la coppa d’Africa) è ancora lontana dall’essere al completo. Tra gli obbiettivi dichiarati per la dirigenza azzurra vi sarebbero almeno un terzino e un portiere, ma al momento l’impressione è che il Napoli preferisca muoversi per queste missioni con la finestra di calciomercato di giugno. Il ritardo è motivato dal fatto che al momento per quei ruoli non vi sarebbero giocatori di prima fascia disponibili, come Darmian e De Sciglio, mentre al prossimo mese di giugno potrebbero cambiare moltissime cose, staremo a vedere.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ANCHE IL PSG SU GHUOLAM, E LA DIRIGENZA PREPARA IL RINNOVO - Fervono e non poco i movimenti in vista della prossima apertura della finestra di calciomercato invernale. Dopo i grandi risultati ottenuti da Sarri e il suo Napoli in questa ultima parte del2016 ormai giunta la termine, la compagine azzurra è stata certamente messa nel mirino dai principali club italiani e europei, pronti a fare offerte anche folli per poter strappare via da Napoli qualche gioiello del tecnico. Un capitolo a parte del possibile calciomercato in uscita dal Napoli, almeno stando alle ultime indiscrezioni va certamente riservato a Faouzi Ghoulam, uno dei giocatori più seguiti di Sarri in ambito internazionale. Come riporta la stampa inglese infatti l’esterno non solo farebbe gola al Bayern Monaco, ma sarebbe uno dei prossimi oggetti del desiderio 8e obbiettivo di calciomercato) anche del Paris Saint Germain: il club francese a quanto si dice, sarebbe pronto a muoversi con grande decisione appena scatterà l’inizio del calciomercato invernale. Il Napoli nel frattempo sarebbe al lavoro con l’entourage dello stesso Ghoulam per rinnovare il suo contratto e legarlo in maniera più stretta alla maglia azzurra, prima che qualche sirena tedesca o francese lo faccia volare oltre le Alpi.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL PUNTO DI CAPODANNO - Giorni di festa, ma i tifosi in questo Capodanno si chiedono: per il Napoli i botti arriveranno anche dal calciomercato? In effetti i tifosi sognano il definitivo salto di qualità, quello che potrebbe permettere al Napoli di lottare finalmente per lo scudetto, che naturalmente sotto al Vesuvio è un grande sogno visto che manca dagli ormai lontani tempi di Diego Armando Maradona. Vediamo dunque che cosa ci si potrebbe attendere per rendere ancora più competitiva la formazione a disposizione di un allenatore abilissimo quale è Maurizio Sarri, ma che d’altro canto richiede sempre un periodo d’ambientamento al suo gioco - aspetto che soprattutto nel calciomercato invernale va tenuto ben presente.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CHE COSA SERVE - Di certo non serve più un centravanti, considerando l’arrivo di Pavoletti e che ormai non manca tantissimo al rientro dall’infortunio di Milik. In attacco dunque Sarri avrà addirittura abbondanza, soprattutto se si pensa che Mertens ha fatto grandi cose quando è stato spostato in mezzo per quella che doveva essere una soluzione di ripiego e invece siamo convinti che verrà riproposta anche con le prime punte di ruolo a disposizione, almeno in partite di un certo tipo. Si lavora poi sugli esterni, dove Ciciretti potrebbe essere un innesto di prospettiva anche se la priorità resta il rinnovo di Ghoulam - aspetto da non sottovalutare, anche i rinnovi di contratto sono importanti per il calciomercato perché consentono di dare maggiore stabilità ai giocatori già presenti in rosa. Per il resto, la differenza potrebbero farla la varietà di soluzioni e la qualità dell’attacco, che Sarri potrebbe schierare secondo almeno quattro moduli diversi: un vero invito a nozze per un allenatore come il toscano.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL COMMENTO - Il calciomercato è il regno delle opinioni: tutto è vero e tutto può diventare falso, è solo il campo a farcelo capire. Valgano come esempio due opinioni ben diverse raccolte dal quotidiano Il Roma sullo stesso argomento, cioè se sia necessario oppure no sostituire Ghoulam mentre sarà assente per la Coppa d’Africa. L’ex giocatore partenopeo Nicola Mora si è espresso così: ”Tornare sul mercato per un solo mese è sbagliato. Strinic è qui da un anno e mezzo, è entrato nei meccanismi di Sarri, ha trovato poco spazio solo perché Ghoulam sta facendo benissimo. Quando impegnato ha fatto bene, bisogna dargli fiducia senza comprare un nuovo terzino sinistro”. Altro ex del Napoli, stesso argomento ma opinione ben diversa per Alberto Savino: “Non conosco gli obiettivi del Napoli, ma se un terzino forte come Ghoulam va via per un mese è giusto sostituirlo con un altro calciatore”. Adesso dunque ognuno sogni quello che ritiene meglio per il suo Napoli, a Capodanno è lecito…

