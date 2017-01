Calciomercato Roma / News, il punto di Capodanno 2017. Parla l'agente di Torreira: giallorossi in trattativa coi blucerchiati (oggi 1 gennaio 2017)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, AG TORREIRA: I GIALLOROSSI IN TRATTAIVA CON LA SAMP - Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, sembra che la dirigenza della Roma abbia già messo gli occhio su il giovane talento della Sampdoria Lucas Torreira, sebben manchino ancora alcuni giorni all’apertura ufficiale della finestra invernale di trattative. A Dirlo è lo stesso agente del mediano dell’Uruguay, Pablo Betancur, che ai microfoni di Estadio Deportivo avrebbe affermato, come riporta il portale asromalive.it:” A Lucas Torreira piacerebbe molto giocare nel Siviglia perchè è una squadra che fa davvero un buon calcio. La Roma sta trattando con la Sampdoria per prenderlo“. Non solo un interessamento superficiale dunque ma qualcosa di più da parte della Roma che sembra impaziente di mettere le mani sul cartellino del centrocampista classe 1996. Lucas Torreira era stato portato in Italia dalle giovanili del Mont. Wanderers lo scorso 2014 del Pescara, per farlo esplodere poi in serie B, da dove è stato tratto dalla Sampdoria, con la quale ha mostrato di avere tutte le carte in regola per fare bene anche nel massimo campionato italiano.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PIACE BERAHINO, MA IL WBA HA PRONTO IL RINNOVO - Si è molto parlato negli ultimi giorni di un forte interessamento da parte della Roma per Saido Berahino, l’attaccante del West Bromwich Albion, in scadenza di contratto per il prossimo giugno. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato pubblicate dal portale la roma24.com la punta brasiliana ha suscitato non poco interesse negli ambienti giallorossi e non solo, tanto che il club inglese è al lavoro per cercare di trattenere lo stesso Berahino al più a lungo possibile in Inghilterra. A dirlo è stato lo stesso tecnico del West Bromwich Albion, Tony Pulis, il quale a proposito di questo prossimo caso di calciomercato aveva dichiarato che: “Abbiamo fatto la nostra terza offerta e vogliamo convincerlo a firmare. E' una fantastica offerta. Ora dipende tutto da lui e dai suoi agenti, spero che tornino sui loro passi e che tornino a trattare con noi”. Ma quali sono i dettagli di questa fantomatica offerta fatta alla punta brasiliana? Al moneto sembra che il WBA abbia intenzioni di rinnovare il contratto con un’offerta che prevede cime ingaggio 60 mila sterline a settimana (circa 3 milioni di euro l’anno): una quota sostanzialmente triplicata rispetto allo stipendio attuale, e che prevede anche l’inserimento nel contratto di una speciale clausola rescissoria, molto pesante.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL PUNTO DI CAPODANNO - Per la Roma il 2017 si annuncia un anno molto interessante, che comincia dal secondo posto in classifica con cui i giallorossi sono arrivati alla pausa natalizia. Adesso però si potrebbe presentare il solito dilemma: come fare per cercare di salire quell’ultimo gradino che separa dalla gloria? Come il calciomercato potrebbe rafforzare la Roma per dare concretezza al sogno scudetto? Andiamo dunque a vedere che cosa potrebbe portare questo calciomercato invernale alla squadra di Luciano Spalletti, senza dimenticare che la Roma potrebbe puntare anche all’Europa League per rimpolpare la propria bacheca che a livello internazionale avrebbe bisogno di una rinfrescata.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CHE COSA SERVE - La società sembra avere le idee chiare su ciò che serve per rafforzare la squadra e questo è già un segnale positivo: innanzitutto un attaccante e in secondo luogo un centrocampista. Spalletti ha fatto capire che vorrebbe giocatori che già conoscono la Serie A, perché a gennaio la velocità dell’inserimento del nuovo acquisto è ancora più importante che in estate, ma da questo punto di vista non è detto che la società riesca ad esaudirlo. Infatti stanno prendendo quota le piste legate ad Anwar El Ghazi, talento di 21 anni dell’Ajax, e Jesé Rodriguez, 23 anni del Real Madrid. Soprattutto per l’attaccante c’è una certa fretta e la volontà sarebbe di mettere il nuovo acquisto a disposizione di Spalletti in pochi giorni, anche considerando la partenza di Mohamed Salah per la Coppa d’Africa. Altri !acquisti” potrebbero essere i giocatori arrivati in estate: quasi nessuno ha reso secondo le aspettative, ma Dzeko insegna che avere pazienza a volte è fondamentale…

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL COMMENTO - Alcune riflessioni del frizzante ambiente romano in questi giorni aiutano a capire il clima che circonda la Roma in vista di questo calciomercato. Giovanni Cervone, parlando a Tele Radio Stereo di Rincon, ha fatto una riflessione che va oltre il centrocampista venezuelano: “La Roma a centrocampo ha bisogno di un buon rinforzo e Rincon lo era. Il fatto che vada alla Juve sarebbe un colpo molto duro per la società e per i tifosi, l'ennesima dimostrazione di prepotenza e forza dei bianconeri”. Questo chiama in causa una società Roma non altrettanto forte, come ha sottolineato Max Leggeri a Centro Suono Sport: “Nel 2016 giallorosso spicca il silenzio assordante e la costante assenza del Presidente Pallotta: nonostante il personaggio non mi sia particolarmente antipatico, come voto gli darei un 5. Non ha instaurato quel rapporto di reciproca empatia che è la quintessenza, la base per creare un cordone ombelicale con i tifosi, e mi spiace che tutto questo non sia accaduto”. Anche da questo punto di vista dunque per la Roma ci sarà da lavorare nel corso del 2017.

© Riproduzione Riservata.