Calendario MotoGp & Formula 1 2017/ Partenza sincronizzata il 26 marzo, tutte le gare della stagione

CALENDARIO MOTOGP & FORMULA 1 2017: LE 38 GARE DELLA STAGIONE – Il nuovo anno significa anche il ritorno dei motori: le stagioni di MotoGp e Formula 1 per il 2017 ripartiranno tra circa due mesi e mezzo, per la precisione il 26 marzo. Moto in Qatar, auto in Australia: si tratta delle partenze tradizionali da qualche anno a questa parte, e per la seconda stagione consecutiva avremo una partenza concomitante. Non solo: in ben otto occasioni avremo un doppio appuntamento MotoGp-Formula 1, qualcosa che si era già visto lo scorso anno e che di certo non ha lasciato contenti gli appassionati. Riuscire a piazzare tra marzo e novembre un calendario fitto non è semplice; rispetto al 2016 ci sarà una gara in meno (la Formula 1 avrà 20 Gran Premi vista la cancellazione della Germania, la MotoGp resta a 18) ma si tratta pur sempre di 38 domeniche in un arco temporale di otto mesi. Il problema deriva dal fatto che le pause sono lunghe: in estate il motomondiale sarà fermo addirittura per più di un mese (dal 2 luglio al 6 agosto) mentre le auto sosteranno tra il 30 luglio e il 27 agosto. Di fatto ci saranno cinque domeniche nelle quali né MotoGp né tantomeno Formula 1 saranno in pista; riducendo così l’arco temporale nel quale piazzare le gare, e creando sovrapposizioni poco gradite. FIA e Dorna evidentemente si sono consultate poco sull’argomento: il rischio grosso è quello di arrivare a un doppio fotofinish per l’assegnazione dei titoli mondiali, e vale la pena sottolineare come nella parte finale della stagione ci siano ben tre domeniche nelle quali si correrà in contemporanea (di fatto nelle ultime tre gare di MotoGp, mentre la Formula 1 avrà poi il suo finale ad Abu Dhabi il 26 novembre). Non una mossa intelligente per provare a risollevare le sorti dei due circuiti: il duello tra Nico Rosberg e Lewis Hamilton ha appassionato i fan delle quattro ruote e Valentino Rossi fa audience da solo, ma questa dovrebbe essere la stagione del riscatto di Maranello e in MotoGp ci sono suggestioni portate dai cambi di scuderia (soprattutto quelli di Jorge Lorenzo, che ha sposato la causa Ducati, e Andrea Iannone). Forse diminuire il numero delle gare (soprattutto di Formula 1) e garantire weekend alternati sarebbe stato meglio per tutti, perché non sempre capiterà che Marc Marquez vinca il Mondiale con quattro gare di anticipo rendendo sostanzialmente “di contorno” gli ultimi Gran Premi nella stagione della MotoGp. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO MOTOGP 2017 - CLICCA QUI PER IL CALENDARIO FORMULA 1 2017