GOL OLIVIER GIROUD, VIDEO: COLPO DELLO SCORPIONE IN ARSENAL-CRYSTAL PALACE (OGGI 1 GENNAIO 2017) – Nemmeno il tempo di abituarsi all’ultimo colpo dello scorpione del 2016 (ci era riuscito Henrik Mkhitaryan) che il nuovo anno si apre con un altro gol di tacco. Arriva ancora dalla Premier League, e porta la firma di Olivier Giroud: nella partita valida per la diciannovesima giornata del campionato inglese l’attaccante ha realizzato una grande magia per portare in vantaggio l’Arsenal nella partita contro il Crystal Palace, poi vinta 2-0 grazie al raddoppio di Alex Iwobi. La prodezza di Giroud è arrivata al 17’ minuto: sul punteggio di 0-0 l’Arsenal ha sviluppato un’azione sulla fantastica: recupero del pallone nella metacampo difensiva e con quattro tocchi Alexis Sanchez era già al limite dell’area, lato corto a sinistra. Il cileno ha alzato la testa e ha visto sopraggiungere Giroud: cross morbido ma leggermente arretrato, e allora il francese si è inventato una torsione alzando la gamba sinistra e colpendo il pallone, che gli era rimasto alle spalle, con il tacco mandandolo a sbattere sulla parte interna della traversa e di qui in porta, beffando l’incolpevole Hennessey. Un grandissimo gol, il quinto in questa Premier League per Giroud che nel corso di questa stagione non ha trovato gli stessi spazi degli anni scorsi; spesso è entrato dalla panchina, ma è già risultato decisivo in più di un’occasione (come quando in pochi minuti aveva trovato il gol del pareggio contro il Manchester United). Un gol che entra di diritto tra i più belli della stagione; visto poi che siamo al primo giorno del 2017, non c’era modo migliore per inaugurare un anno solare di calcio che ci auguriamo splendido. Intanto l’Arsenal continua a vincere: seconda affermazione consecutiva e terzo posto in classifica confermato, difendendosi dall’assalto del Tottenham e rimanendo a -9 dal Chelsea capolista, dunque sulla carta ancora in corsa per un titolo che manca dal lontano 2004. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL GOL DI GIROUD

