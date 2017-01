Pallone d'Oro Azzurro 2016/ Buffon votato miglior calciatore italiano dai tifosi (Oggi 1 gennaio 2017)

PALLONE D’ORO AZZURRO 2016, VINCITORE BUFFON (OGGI 1 GENNAIO 2017) – Gianluigi Buffon ha vinto il Pallone d’Oro Azzurro per l’anno 2016. Il premio è assegnato dalla FIGC su base di votazione: tutti gli iscritti al Club Vivo Azzurro possono votare il calciatore italiano preferito. Quest’anno il riconoscimento è toccato al portiere della Juventus e della Nazionale, che ha ottenuto il 37% dei voti superando Andrea Belotti (25%) che nella seconda parte del 2016 è cresciuto di colpi fino a risultare il miglior marcatore del Torino con 13 gol (secondo in campionato) e anche un punto di forza dell’Italia di Giampiero Ventura. Accanto al premio per Buffon, la FIGC ha anche assegnato tre riconoscimenti diversi: a Melania Gabbiadini (sorella di Manolo) come migliore calciatrice, a Stefano Mammarella – anche lui un portiere - come numero 1 del futsal (calcio a 5) e a Gabriele Gori che è invece risultato essere il miglior calciatore di beach soccer. Il Pallone d’Oro Azzurro esiste dal 2012, e per Buffon – che nel 2016 ha vinto scudetto e Coppa Italia con la Juventus, raggiungendo lo scorso 23 dicembre (nella Supercoppa Italiana) le 600 presenze con la maglia bianconera - i tratta della seconda vittoria: era già stato votato il miglior italiano tre anni fa, succedendo ad Andrea Pirlo che è stato il primo a vincere. Nel 2014 il riconoscimento è andato a Matteo Darmian, lo scorso anno invece a vincere era stato Marco Verratti; entrambi giocano ora all’estero, come Pirlo.

