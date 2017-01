CALCIOMERCATO/ News, Inter, Juventus, Milan, Roma, Napoli: i colpi di mercato di oggi 10 gennaio 2017, le trattative live (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO NEWS. Oggi è una giornata calda sul mercato grazie alle milanesi e alla Juventus che continuano a muoversi e a far parlare di se. La Juventus ha ricevuto un secco no dalla Francia per Tolisso, ma non ha fatto alcuna piega. Marotta è già in contatto con Marco Verratti per affidargli le chiavi del centrocampo juventino del prossimo anno. Per ora i bianconeri sono in netto vantaggio su Bayern Monaco e Inter. Queste sono le ore di Kolasinac. Il forte terzino bosniaco va in scadenza a giugno e la Juventus, con cui ha raggiunto un accordo, potrebbe decidere di portarlo a Torino da subito. Deciderà le tempistiche Allegri. Dicevamo poi dell'intraprendenza dell'Inter grazie ai soldi facili di Suning. L'idea dell'ultima ora, dopo l'incontro con l'agente di Kondogbia, è di fare uno scambio alla pari tra il centrocampista francese e Rodriguez. Il Wolfsburg ha dato il suo assenso a questa operazione di calciomercato. Facilitata dall'addio di Jovetic che saluta tutti e vola in prestito al Siviglia. Dovesse andare via Kondogbia l'Inter si fionderebbe su Luiz Gustavo. In prospettiva futura sempre il ds Ausilio ha messo nel mirino Kostas Manolas della Roma. Il difensore greco è nel mirino anche di Mourinho che ha fatto recapitare una offerta da 55 milioni per gennaio. La Roma ha risposto chiedendo 60 milioni in cambio. Se non se ne farà nulla in questa sessione di mercato l'asta riprenderà a giugno, per la gioia di Pallotta che potrebbe risolvere il problema del pareggio di bilancio imposto dall'Uefa. Per quel che riguarda l'attacco, incassato il no del West Ham per Feghouli, la Roma è tornata su Musonda del Chelsea. Sul fronte ds infine dalla Spagna danno per certo l'approdo di Monchi al posto di Massara che potrebbe raggiungere Walter Sabatini nella sua prossima avventura (a Londra?). Il Milan sta trattando il ritorno di Storari che però potrebbe essere girato al Genoa per sostituire l'infortunato Perin. Non si è spenta la pista di calciomercato che porta Deulofeu. L'Everton ha risposto picche al prestito, ha detto di no al prestito con riscatto: nonostante questi rifiuti il Milan è convinto di riuscire a chiudere questa operazione entro gli ultimi giorni di gennaio. A Napoli tiene banco la questione Gabbiadini che va risolta al più presto. Ad oggi sul tavolo di De Laurentiis sono arrivate solo proposte di prestito. Il Napoli ha fissato il prezzo del cartellino a 20 milioni. Cifra che la Fiorentina è disposta a spendere se dovesse riuscire a convincere Kalinic ad accettare l'offerta faraonica dei cinesi.

CALCIOMERCATO NEWS. L'Inter è in questo momento la protagonista assoluta del calciomercato come già successo l'estate scorsa: Per Jovetic sono arrivate anche le conferme del ds del Siviglia. Domani il montenegrino sarà in Spagna per firmare il contratto e alla fine il ds Monchi l'ha spuntata per un prestito secco. Per uno che se ne va uno che arriva. Ed è il caso di Gaglairdini che finalmente mercoledì farà le visite mediche e si aggregherà alla squadra di Pioli. La Roma che oltre al vice Salah cerca un tassello a centrocampo continua a coltivare il sogno Badelj ma è di oggi la notizia che sarebbe stato offerto a Massara il giovane fantasista ex barcellona Halilovic. Da Trigoria stanno valutando il profilo del giocatore, che sarebbe un buon rincalzo, ma forse inutile vista già la presenza del giovane Gerson da far crescere. La Juvetus ha sempre un occhio alle occasioni verdi. L'ultima è il giovane Conti dell'Atalanta per cui la Juve avrebbe presentato un'offerta da 12 milioni. Ovviamente non si trattererbbe di prelevare subito il giocatore ma di parcheggiarlo e farlo crescere a Bergamo. Il Napoli invece sta mandando a giocare in prestito il fratello di Insigne mentre il giovane Grassi è cercato dall'Empoli e potrebbe trasferirsi in prestito. La vera grana è Gabbiadini, che ha deciso di andarsene. Il Napoli ora come ora se lo terrebbe stretto ma il ragazzo, professionista serio, ha rotto con l'ambiente partenopeo. A questo punto però il Napoli ha fatto sapere che non farà alcuno sconto alle pretendenti: chi lo vuole dovrà versare 20 milioni.

CALCIOMERCATO NEWS. Nesuno ancora ha fatto il collegamento. Ma stamattina non era possibile non mettere in relazione la notizia di calciomercato su Manolas con la battuta di Totti allo stadio Ferraris durante Genoa-Roma. Ieri quando i fotografi si sono avvicinati a Totti per immortalarlo lui ha chiesto di fotografare Manolas "perché sta per andarsene da Roma...". Nessuno ha dato peso a questa affermazione del Capitano a cui tutti hanno risposto con un sorrisone. Ma se la mettiamo in relazione all'offerta che la Roma avrebbe ricevuto per lui da parte del Manchester United di 55 milioni di euro allora c'è davvero poco da scherzare. Evidentemente nello spogliatoio si parla anche di queste cose. E la panchina di ieri di Manolas non mandava dei buoni segnali. Alla luce del fatto che alla fine il difensore greco non ha rinnovato il contratto con la Roma e non se ne sta neppure discutendo. Lo avevamo detto giorni fa che il sacrificato per sistemare il bilancio della Roma sarebbe stato lui e non Ruediger. La Roma ha risposto all'offerta di Mourinho chiedendo 60 milioni di euro. Vedremo se il discorso maturerà in qualche modo. Intanto la Juventus che sta per alutare Evra ha deciso di non sostituirlo in questa sessione di calciomercato ma ha rimandato tutto al mese di giugno. Però i candidati alla fascia sinistra sono i soliti noti: Rodriguez, Darmian, De Sciglio. Pare invece sia orma sfumato il passaggio di Storari dal Cagliari al Milan. Doveva essere uno scambio con Gabriel ma il Milan non è più convinto dell'affare. L'Inter è più "fortunata" e in queste ore ha definito il passaggio di Jovetic al Siviglia. Il giocatore si trova nella sede dell'Inter per definire gli ultimi dettagli. Ora c'è da sistemare Ranocchia che ha diverse richieste. Chiudiamo per ultimo con il Napoli ma senza il lieto fine. Pensavamo tutti che la partita di sabato, condita da un gol, potesse essere la firma di Gabbiadini sul rinnovo con il Napoli e invece il suo agente ha gelato tutti dicendo che il giocatore andrà in Premier o in Bundesliga.

CALCIOMERCATO NEWS. Leo Messi all'Inter, sogno o realtà? In altri tempi l'avremmo archiviata come la classica boutade di calciomercato. Può essere che sia così anche in questo caso. Però noi prendiamo questa storia come esempio per far capire, se ancora ce ne fosse bisogno, che in Italia è entrato un gruppo imprenditoriale come i cinesi di Suning che è in grado di fronteggiare sceicchi, russi, qualsiasi colosso internazionale. Messi è in trattativa con il Barcellona per il rinnovo e l'Inter vuole intromettersi e provare a sferrare il colpo a suon di milioni. Messi fu un'ideona di mercato sfiorata anche da Moratti tanti anni fa e il giocatore non ha mai nascosto che gli piacerebbe giocare in Italia. Spesso lo abbiamo visto a Milano nelle giornate libere. Sicuramente, chi a brevissimo vestirà la maglia nerazzurra è Gagliardini come da conferma del suo attuale allenatore, Gasperini. Nessuna trattativa in questo caso, l'accordo è stato ampiamente ragguinto tra club e tra clu e giocatore. La Juventus si muove sotto traccia per l'estate e ancora ieri ha intensificato i rapporti con l'entourage di Manolas, difensore della Roma che non ha trovato l'accordo con i giallorossi. Sarà lui e non Ruediger a essere sacrificato a giugno. C'è un'ottima offerta del Manchester di 38 milioni. L'asta parte da questa cifra, tutti avvisati. Sempre da Manchester continua il tira e molla di Mourinho su Depay. Prima aveva detto che doveva andarsene in prestito per giocare. Poi ha detto che Depay andrà via solo a titolo definitiovo e che le offerte pervenute da Milan e Roma sono troppo basse. L'ultima in ordine di tempo è che lo Special one spera tanto che Depay rimanga. Conoscendolo sappiamo che sono tutti giochini psicologici per riuscire avendere il giocatore alle sue condizioni mettendo pressione alle pretendenti. Il Milan s bene come ci si muove soprattutto Galliani che finalmente ha dichiarato chiuse le vacanze (è stato in Brasile) e aperto ufficilamente il calciomercato del Milan. Circa 10 giorni di ritardo rispetto alle altre big. Ma sappiamo che a Milanello i problemi extra calcio sono tanti. Il Napoli vuol mettere nle pacchetto Cragno anche Ciceretti col Genoa. Visto l'infortunio di oggi di Perin durante Genoa-Roma, la trattativa per il portiere ligure è rinviata.

© Riproduzione Riservata.