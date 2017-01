CONSIGLI FANTACALCIO: PAGELLE SERIE A, GLI ERRORI E LE DRITTE GIUSTE DELLA 19ESIMA GIORNATA (OGGI, 10 GENNAIO 2017) -I consigli del Fantacalcio fanno oggi la loro ricomparsa dopo un periodo di 'astinenza forzata dettata dalla sosta natalizia. E allora? Com'è andata questa 19esima giornata di campionato? Chi si è distinto in positivo e in negativo? Come si sono rivelate le nostre previsioni? Azzeccate o totalmente errate? Vediamo di scoprirlo insieme a partire dal primo anticipo di giornata, quello tra Empoli e Palermo andato in scena sabato alle 18 al Castellani. A spuntarla sono stati i padroni di casa grazie ad un calcio di rigore di Massimo Maccarone, e nei nostri consigli non a caso avevamo sottolineato che il match sarebbe stato deciso con ogni probabilità da uno tra Big Mac e il rosanero Nestorovski. Il secondo anticipo del sabato sera, quello tra Napoli e Sampdoria, ha regalato una grande dose di pathos fino all'ultimo secondo di partita. Blucerchiati in vantaggio grazie ad un autogol di Hysaj (e qui ringraziateci perché vi avevamo detto di non schierarlo!) ma azzurri bravi a non abbattersi e a trovare la rimonta in extremis prima grazie al gol di Gabbiadini e poi a quello del redivivo Tonelli (entrambi ignorati dai nostri suggerimenti). La domenica è iniziata sotto il cielo di Udine con la sfida tra i friulani e l'Inter. A passare in vantaggio sono stati i bianconeri grazie al gol di Jankto, un giocatore che dopo la rete contro la Juventus dimostra di esaltarsi contro le big (fattore da tenere a mente per il futuro. I nostri consigli del Fantacalcio sono colpevoli di aver ignorato l'uomo-partita Ivan Perisic, credevamo che alla Dacia Arena a far esultare i nerazzurri sarebbe stato uno tra Icardi e Candreva, pardon. A deludere le aspettative fra le partite disputate alle ore 15 è stata soprattutto Sassuolo-Torino: dalla sfida del Mapei Stadium ci attendevamo sicuramente tanti gol ed emozioni in più ma alla fine hanno prevalso il tatticismo e la voglia di non perdere. Nelle indicazioni fornite da ilsussidiario.net alla vigilia del match avevamo detto di puntare però su Acerbi e Rossettini: quanto meno le difese non ci hanno tradito. Proseguiamo nella nostra carrellata di bonus e malus concentrandoci su Chievo-Atalanta, match del Bentegodi terminato sul punteggio di 4 reti a 1 in favore degli uomini di Gasperini. Tra i nerazzurri brilla con una doppietta il Papu Gomez, segnalato dai nostri consigli del Fantacalcio al pari del centravanti Petagna. Il bottino ricavato dagli orobici, tra assist e gol è dunque di +7, non male! Per quanto riguarda i clivensi a timbrare il cartellino è Pellissier, ce ne ricorderemo la prossima volta. Spostiamoci all'Olimpico, dove la Lazio ha la meglio sul Crotone soltanto al fotofinish dopo aver sprecato tanto e allo stesso tempo rischiato di perdere l'incontro. La nota negativa di giornata è impersonata da Lucas Biglia, l'argentino sbaglia il calcio di rigore che avrebbe potuto mettere in discesa il match, ma fortunatamente nei nostri consigli fantacalcistici lo avevamo evitato sapientemente. Non abbiamo scuse invece sul fronte Immobile: l'ex Torino, man of the match, rappresenta una grande occasione perduta della nostra rubrica. Lettura sbagliata anche in Genoa-Roma, dov'era difficile prevedere l'autogol di Izzo e dove a tradire le aspettative della nostra rubrica sono soprattutto Dzeko e il Cholito Simeone. Nella partita delle 18 tra Milan e Cagliari quanta fatica per i rossoneri che trovano il gol vittoria allo scadere grazie a Carlos Bacca, servito perfettamente in area di rigore dal beniamino dei tifosi Gianluca Lapadula. Il fatto di avervi suggerito il numero 9 nei consigli del Fantacalcio non ci sottrae però dalla gogna derivata dall'aver ignorato il cannoniere colombiano tornato al gol nel momento decisivo della stagione. Per fortuna che a risollevare le sorti della nostra rubrica ci pensa la Juventus, che schianta il Bologna imponendosi per 3 reti a zero. Protagonisti assoluti allo Stadium sono gli argentini della Vecchia Signora: Higuain ne mette a segno due, Dybala ritrova la gioia del gol. Tanto il Pipita quanto La Joya rientravano nei nostri consigli del Fantacalcio della vigilia: nel complesso una buona giornata ricca, almeno fino al prossimo giro di tango. (Dario D'Angelo)

