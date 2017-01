Calciomercato Inter/ News, le trattative in diretta di oggi 10 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: JOVETIC AI SALUTI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 10 GENNAIO 2017 - Stevan Jovetic e l’Inter sembrano ormai ai saluti. Secondo le ultime notizie di calciomercato, il montenegrino è davvero ad un passo dal trasferimento in Spagna: lo ha confermato anche l’esperto di Sky Sport Gianluca Di Marzio, secondo cui l’operazione è in dirittura d’arrivo. Il diretto interessato è stato ieri sera nella sede dell’Inter assieme al suo agente, Fali Ramadani, per limare gli ultimi dettagli dell’affare: al termine dell’incontro, Jovetic non ha voluto rilasciare dichiarazioni ma gli indizi ormai convergono tutti verso il trasferimento al Siviglia. Ora attendiamo l’ultimo passo ovvero l’ufficialità, l’accordo tra Inter e Siviglia sarà di prestito con diritto di riscatto, probabilmente non legato alle presenze del giocatore e fissato attorno ai 14 milioni (fonte Sky Sport). Respinto quindi il disperato tentativo d’inserimento da parte della Fiorentina, che stando alle news di calciomercato riportate ieri ha contattato Jovetic per organizzarne il ritorno in Toscana. Il Siviglia però ha da tempo impostato il discorso con l’Inter ed ora aspetta di avere a disposizione il ventisettenne nato a Podgorica.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: KONDOGBIA IN SOSPESO. - Altre notizie di calciomercato relative all’Inter sono quelle che riguardano il centrocampo. Un reparto che sta per accogliere Roberto Gagliardini, classe 1994 dell’Atalanta che ormai aspetta solo il via libera per Milano. Con il suo arrivo aumenterà la concorrenza per un posto lì nel mezzo: anche se Felipe Melo ha già cambiato aria in direzione Palmeiras, non è da escludere un’altra cessione per dare ossigeno alle casse. In tal senso, Sportmediaset ha riportato che i dirigenti dell’Inter hanno in programma un incontro con il procuratore di Geoffrey Kondogbia. Se dovessero arrivare offerte per il ventitreenne francese, titolare nelle ultime due giornate di campionato, i nerazzurri valuteranno il da farsi: difficile, se non impossibile, recuperare il maxi investimento dell’estate 2015, quando tra parte fissa e bonus furono sborsati circa 40 milioni di euro. Dall’eventuale cessione di Kondogbia, l’Inter spera di poter ricavare una ventina di milioni, da reinvestire nell’acquisto di un pariruolo come ad esempio Luiz Gustavo del Wolfsburg (costo circa 15 milioni). Oppure da tenere in cassa in ottica Fair Play Finanziario.

© Riproduzione Riservata.