Calciomercato Juventus/ News: le trattative in diretta di oggi 10 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: DOVE VA EVRA? ULTIME NOTIZIE, OGGI 10 GENNAIO 2017 - Dove va Patrice Evra? L’interrogativo sta animando le cronache di calciomercato relative alla Juventus. Il terzino francese è di fronte ad un bivio: rimanere alla Juventus almeno fino al termine della stagione in corso, quindi fino alla naturale scadenza del contratto, oppure optare per il trasferimento aprendo (o riaprendo, a seconda della scelta) un altro capitolo della sua carriera. Ad Evra sono interessate Manchester United e Valencia: i Red Devils conoscono bene il giocatore, che ha militato ad Old Trafford dal 2006 al 2014, e stando alle ultime notizie gli prospetterebbero anche un ruolo da dirigente una volta appesi gli scarpini al chiodo. Il Valencia invece ha bisogno di rinforzi d’esperienza e propone ad Evra un’esperienza in un nuovo campionato, la Liga spagnola. Il Valencia inoltre si è fatto vivo con la Juventus, spingendo anche per l’acquisto di Simone Zaza. L’amministratore delegato bianconero, Giuseppe Marotta, ha dichiarato che se dovesse partire Evra la Juventus non si rivolgerà al calciomercato, ma punterà sulle soluzioni interne come l’impiego di Kwadwo Asamoah sulla fascia sinistra e il coinvolgimento di Federico Matterello, laterale classe 1995 e prodotto del vivaio. Nel frattempo però i campioni d’Italia tengono d’occhio il bosniaco Sead Kolasinac, terzino di 23 anni in forza allo Schalke 04 e in scandenza di contratto: tra conferme e smentite si è parlato anche di un suo possibile arrivo già in questa sessione di calciomercato. Insomma, dal destino di Evra dipendono altre situazioni sia in entrata che in uscita per la Juventus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: VOCI SU RAKITIC. Altre news di calciomercato hanno accostato alla Juventus un pezzo da novanta come Ivan Rakitic, straordinario centrocampista croato del Barcellona. Sembra che Rakitic stia avendo qualche problema con l’allenatore dei catalani Luis Enrique, che nelle ultime 3 giornate di Liga non lo ha mai impiegato: alle panchine contro Osasuna ed Espanyol è seguita l’esclusione dai convocati per l’ultima trasferta di Vila-Real. Se in questo calciomercato di gennaio è difficile che Rakitic possa cambiare squadra, ragionamenti più approfonditi si possono spendere in vista della prossima estate. L’edizione online del Corriere della Sera ha parlato dell’interesse da parte della Juventus, che potrebbe concorrere con alcune big inglesi -in primis le due di Manchester, il City di Guardiola e lo United di Mourinho- per assicurarsi il ventottenne ex Siviglia. Arrivato a Barcellona nell’estate 2014, per circa 20 milioni di euro, Rakitic sta soffrendo la concorrenza dei vari André Gomes, Rafinha e Denis Suarez, giocatori più giovani e sui quali Luis Enrique sembra voler puntare di più.

