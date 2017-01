Calciomercato Milan/ News, le trattative in diretta di oggi 10 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: ASPETTANDO UN ESTERNO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 10 GENNAIO 2017 - Aspettando un esterno, così si può intitolare il calciomercato del Milan sessione di gennaio 2017. I rossoneri sanno di non poter ancora operare in completa autonomia, perciò tutte le eventuale operazioni in entrata da qui a fine mese saranno vincolate alle cessioni. Con un’eccezione: è stato lo stesso Adriano Galliani a confermare che, in questa finestra di calciomercato, il Milan proverà a portare a casa un esterno offensivo. La situazione relativa a Gerard Deulofeu è bloccata: i rossoneri stanno aspettando di ricevere segnali positivi da parte dell’Everton, che per il momento non vuole cedere l’ala spagnola. Il manager olandese dei Toffees, Ronald Koeman, può contare su Aaron Lennon, Kevin Mirallas ed appunto Deulofeu per le fasce (Yaya Bolasie sarà out fino al prossimo autunno): dal Charlton è appena arrivato il diciannovenne di origini nigeriane Ademola Lookman, uno dei migliori talenti della Championships (la Serie B inglese) ma senza alcuna esperienza in Premier League. Prima di lasciar partire Deulofeu, Koeman vorrebbe quindi ingaggiare un altro esterno: si è parlato di Memphis Depay, accostato anche alla Roma e tenuto in stand-by dal Manchester United (ci penserà anche il Milan?). In ogni caso, i rossoneri si guarderanno attorno alla ricerca di alternative valide: una potrebbe essere Anwar El Ghazi, altro giocatore già avvicinato alle squadre italiane (Lazio in particolare) e seguito già in passato dal Milan.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: STORARI SI ALLONTANA - Nel frattempo si allontana dal ritorno al Milan Marco Storari. Il portiere attualmente al Cagliari è stato avvicinato ai rossoneri dalle ultime notizie di calciomercato: si è ipotizzato uno scambio con il brasiliano Gabriel, Milan e Cagliari ne hanno parlato dopo lo scontro diretto di San Siro. Secondo il portale tuttomercatoweb.com, l’incontro non ha sbloccato l’operazione ed ora l’esito più probabile è quello di un nulla di fatto. Salvo nuovi imprevisti quindi, Gabriel resterà al Milan e Storari al Cagliari: per quest’ultimo si è già parlato dell’interessamento del Genoa, che ha perso per infortunio il titolare Mattia Perin sino al termine della stagione. In uscita, come ha confermato Galliani, rimangono il difensore brasiliano Rodrigo Ely e il terzino argentino Leonel Vangioni, quest’ultimo mai sceso in campo in partite ufficiali.

