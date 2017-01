Calciomercato Roma/ News, le trattative in diretta di oggi, 10 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: DA SIVIGLIA PARLA MONCHI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 10 GENNAIO 2017 - Il 2017 della Roma è cominciato bene sul campo, con la vittoria di Marassi contro il Genoa. Il mese di gennaio però è importante anche per questioni di calciomercato: mentre prosegue la caccia all’esterno d’attacco, con l’algerino Sofiane Feghouli ancora in pole position, dalla Spagna arrivano parole interessanti per il futuro prossimo della Roma. Sono quelle di Ramon Rodriguez Vallejo, per tutti Monchi, direttore sportivo del Siviglia e possibile nuovo innesto nell’organigramma giallorosso, per la stagione 2017-2018. Monchi ha parlato durante la presentazione del suo ultimo colpo di calciomercato, il giovane difensore francese Clement Lenglet (cui sta per seguire Stevan Jovetic). Nella conferenza stampa i giornalisti hanno stuzzicato il dirigente sul suo futuro, questa la risposta: “Lasciare il Siviglia? È un errore parlarne pubblicamente, è un tema che va trattato internamente. Io, come chiunque faccia parte del club, continuerò a lavorare finché loro mi vorranno. Se dovessi andare via domani, tra quattro o otto anni, non continuerei fino all’ultimo giorno ma fino a dieci giorni dopo”. A Monchi si è accodato il presidente della società andalusa, José Castro Carmona, che ha definito il futuro del diesse una ‘questione personale’ tra i due, della quale i diretti interessati continueranno a parlare (dichiarazioni riportate dal sito internet ufficiale sevillafc.es). Ulteriore conferma di come il futuro di Monchi al Siviglia sia in discussione: sullo sfondo la Roma che individuato in lui l’uomo giusto per coordinare l’area tecnica.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: SZCZESNY SI RISCATTA? ULTIME NOTIZIE, OGGI 10 GENNAIO 2017 - Nel mentre però la Roma, e in primis l’attuale direttore sportivo Frederic Massara, devono pensare a sciogliere alcuni nodi. Il primo come detto riguarda il rinforzo da regalare a Spalletti in questo calciomercato di gennaio. Per ora si parla di Feghouli che il West Ham preferirebbe cedere a titolo definitivo: la richiesta è di 12 milioni di euro, la Roma preferirebbe il prestito con diritto di riscatto ad una cifra più bassa. Intanto il campo ha riproposto un Wojciech Szczesny in versione extra lusso: la grande prestazione di Genova ha ribadito l’importanza del portiere polacco per la squadra di Luciano Spalletti, che in estate aveva voluto la conferma del giocatore. Szczesny è ancora in prestito dall’Arsenal, con un diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro: una cifra non irrilevante. Dietro al polacco si allena il brasiliano Alisson, uno degli ultimi affari ufficialmente targati Walter Sabatini: il ventiquattrenne brasiliano, titolare nella nazionale brasiliana, scalpita per imporsi tra i pali della Roma e l’anno prossimo potrebbe essere accontentato. Ma siamo sicuri che i giallorossi vorranno rinunciare a cuor leggero a questo Szczesny?

