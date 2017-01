DAKAR 2017, DIRETTA INFO STREAMING VIDEO E TV: CLASSIFICA, VINCITORE E RISULTATO (PERCORSO 8^ TAPPA RALLY UYUNI-SALTA, OGGI 10 GENNAIO 2017) – E’ in programma per oggi 10 gennaio 2017 l‘8^ tappa della Dakar 2017, uno degli appuntamenti più noti del circuito del rally e dei motori in generale. L’edizione 2017 si sta caratterizzando per una particolare difficoltà data dal maltempo che sta imperversando sul territori dove è previsto il percorso dello storico appuntamento: per il secondo anno consecutivo la Dakar 2017 si sta svolgendo tra Argentina, Bolivia e Paraguay. Con questa 8^ tappa l’edizione numero 38^ è ormai entrata nel vivo della seconda e decisiva parte della competizione: con la tappa numero 7 che si è svolto ieri tra La Paz a Uyuni si è ormai giunti alla svolta decisiva e si è infatti iniziato il percorso di avvicinamento a Buenos Aires, traguardo finale che incoronerà il vincitore della Dakar 2017.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING DELLA 8^ TAPPA DELLA DAKAR 2017 (da redbull.tv)

Ma andiamo a vedere nel dettaglio il percorso e le difficoltà che il tracciato della 8^ tappa della Dakar 2017 ci offrirà in questa intensa giornata di competizione: il tracciato precede per tutte le 5 categorie in competizione un percorso che andrà da Uyuni, in Bolivia a Salta in Argentina, per in chilometraggio totale di 892 km, con una prova speciale in programma per tutte le tipologie di vetture lunga 492 km.

Come la solito la prova speciale sarà a circa metà del tracciato e con questo caso vedrà come elemento fondamentale proprio il passaggio dei confini nazionali: il terreno si contraddistingue pe una grande varietà di elementi, dalle due a diversi guadi davvero complicati, oltre che alle difficoltà ambientali e climatiche date dall’Altipiano. Sebbene il nome di Salta sia noto ai più, questa 8^ tappa della Dakar 2017 è la prima volta in cui una prova speciale sarà protagonista di un aspra battaglia per la leadership nella classifica generale, sfida che sarà resa ancor più spettacolare dai colori che i Canyon tra Bolivia e Argentina offriranno.

Come al solito ricordiamo che alla Dakar 2017 è stata fortunatamente riservata un’ampia copertura mediatica per la gioia di tutti gli appassionati di questa storica prova del mondo dei rally. In tv sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata, come ad esempio la trasmissione “Rally: Dakar” visibile sul canale Eurosport (presente nel bouquet satellitare di Sky al numero 210 del telecomando, oltre che sulla pay-tv di Mediaset Premium). In chiaro è anche visibile sul canale Nuvolari (presente al numero 61 del telecomando del digitale terrestre) la trasmissione Epic Rally raid in programma per le ore 21 e condotta da Giorgio Bungaro. La diretta streaming video della Dakar 2017 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito liberamente usufruibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa 8^ tappa.

