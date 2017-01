Diretta/ Napoli-Spezia: info streaming video e tv, orario, risultato live e cronaca (Rai, ottavi Coppa Italia, oggi 10 gennaio 2017)

DIRETTA NAPOLI-SPEZIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, RISULTATO LIVE E CRONACA (RAI, OTTAVI COPPA ITALIA) - Napoli-Spezia, diretta dall'arbitro Luca Pairetto, si gioca alle ore 21 di martedì 10 gennaio: allo Stadio San Paolo prende il via il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia 2016-2017 e si gioca ancora in gara secca, dunque con tempi supplementari in caso di parità ed eventuali calci di rigore per determinare la squadra che passerà il turno. Dopo la sosta natalizia, secondo impegno casalingo consecutivo per i partenopei allenati da Maurizio Sarri, che sabato scorso hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per mantenere il terzo posto e battere all'ultimo minuto la Sampdoria in un match anche molto contestato dalla formazione ligure. Liguri sono anche i bianconeri dello Spezia che vedono invece interrotta dalla Coppa Italia la loro sosta, visto che dopo il turno della vigilia di Capodanno, l'ultimo del girone d'andata, il campionato di Serie B è entrato nel letargo invernale dal quale uscirà il prossimo 20 gennaio.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI NAPOLI-SPEZIA LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAISPORT NAPOLI-SPEZIA - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI COPPA ITALIA

Chiaramente di fronte a una formazione del campionato cadetto il Napoli partirà con tutti i favori del pronostico, ma non va dimenticato come lo Spezia nella passata stagione abbia stupito nella Tim Cup, eliminando la Roma proprio negli ottavi di finale, per poi vedere interrotto il proprio cammino dalla rivelazione assoluta della competizione nella scorsa stagione, l'Alessandria. Il Napoli invece dopo le vittorie nelle edizioni 2012 e 2014 della competizione, sogna di portare a casa un trofeo che sarebbe il primo della gestione Sarri, pur essendo gli azzurri consapevoli di avere in fondo tutto da perdere in una sfida di questo tipo. Il Napoli è in serie positiva da undici partite consecutive: in impegni ufficiali i partenopei hanno ottenuto cinque pareggi e sei vittorie a partire dall'ultima sconfitta subita contro la Juventus, datata 29 ottobre.

Da oltre due mesi dunque la squadra di Maurizio Sarri è imbattuta: dopo aver chiuso il 2016 battendo in casa il Torino con un pirotecnico cinque a tre e pareggiando con un altrettanto emozionante tre a tre in casa della Fiorentina, è arrivata la sopra citata vittoria contro la Sampdoria. Tra viola e blucerchiati i partenopei hanno strappato tre punti nei minuti di recupero, fondamentale in una classifica di Serie A in cui altrimenti la Roma avrebbe già preso il largo al secondo posto.

Lo Spezia invece, dopo aver battuto in casa il Perugia grazie ad una doppietta dell'uruguaiano Granoche, ha chiuso il 2016 con due pareggi a reti bianche, il primo alla Vigilia di Natale in casa del Pisa, il secondo allo stadio Picco contro il Vicenza. I liguri hanno chiuso il girone d'andata in Serie B al decimo posto, ad una sola lunghezza dalla zona play off.

Napoli e Spezia non si sfidano in incontri ufficiali dal campionato di Serie B 2006/07. Il 30 settembre del 2006 a La Spezia furono i partenopei ad avere la meglio di misura, mentre nel match di ritorno, disputato il 3 marzo del 2007, gli azzurri hanno fatto il bis con un più rotondo tre a uno.

Nell'ultimo anno il Napoli ha fatto dello stadio San Paolo un suo fortino quasi inespugnabile, con due sole sconfitte peraltro subite consecutivamente tra il 15 e il 19 ottobre scorso, in campionato contro la Roma e in Champions League contro i turchi del Besiktas. Lo Spezia in trasferta ha già vinto però gli ultimi tre precedenti contro squadre di Serie A in Coppa Italia. Oltre all'impresa di Roma della scorsa stagione, in questa edizione della Tim Cup i bianconeri hanno prima sbancato la Dacia Arena contro l'Udinese nel terzo turno ad eliminazione diretta, per poi fare il bis al Barbera di Palermo, con i rosanero battuti ai calci di rigore.

La tradizione dello Spezia 'ammazzagrandi' in Coppa Italia rappresenta dunque un monito per un Napoli che risulta comunque strafavorito per il passaggio del turno ed il raggiungimento dei quarti di finale secondo i bookmaker. Betclic fissa a 1.13 la quota per la vittoria interna degli azzurri, mentre Paddy Power moltiplica per 9.00 quanto scommesso sull'eventuale pareggio e Betfair addirittura per 34.00 quanto investito sul blitz ligure allo stadio San Paolo.

Come tutte le partite di Coppa Italia, Napoli-Spezia sarà trasmessa in diretta tv sulla televisione di stato: l'appuntamento è con Rai Due - disponibile anche in alta definizione - e in assenza di un televisore si potrà assistere alla gara del San Paolo anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI NAPOLI-SPEZIA LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAISPORT NAPOLI-SPEZIA - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI COPPA ITALIA