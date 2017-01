Diretta/ Slalom femminile Flachau streaming video e tv, risultato live (Rai, Coppa del Mondo sci, oggi martedì 10 gennaio 2017)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, SLALOM FEMMINILE FLACHAU STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI MARTEDI' 10 GENNAIO 2017) – Oggi la Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna protagonista a Flachau con uno slalom speciale che fra proseguire un vero e proprio 'festival' delle discipline tecniche, visto che si tratta del quarto slalom disputato dopo Natale, periodo nel quale il calendario ha proposto anche tre giganti e nessuna gara veloce. Buon per le campionesse dei pali stretti che stasera saranno in gara in Austria, eccovi subito tutte le modalità per seguire lo slalom di Flachau.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LO SLALOM FEMMINILE DI FLACHAU PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (prima manche alle ore 17.45, seconda manche alle ore 20.45)

La prima manche avrà inizio alle ore 17.45, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 20.45. Si tratterà dunque di una gara in notturna, variabile della quale si dovrà tenere conto. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Flachau (www.fis-ski.com).

Quando si parla di slalom femminile, è inevitabile parlare di Mikaela Shiffrin. La giovane campionessa statunitense domenica a Maribor è immediatamente tornata alal vittoria dopo che a Zagabria aveva fatto notizia con l'inforcata nella prima manche, evento ben più insolito di una vittoria, visto che Mikaela era reduce da 12 successi consecutivi e che non usciva di pista in uno slalom dal 29 dicembre 2012. Dunque Mikaela Shiffrin ha subito ristabilito la propria superiorità, a dire il vero con distacchi contenuti ma dimostrandosi più forte persino di un palo che per un paio di porte si era infilato sotto gli sci della campionessa olimpica e mondiale in carica.

Per tutte le altre slalomiste in gara l’obiettivo è battere la Shiffrin, magari in un confronto sulle due manche e non grazie ad un errore dell'americana. A Maribor è uscita di pista quella che è la prima rivale della 'cannibale', cioè la slovacca Veronika Velez Zuzulova, che in precedenza aveva inanellato tre secondi posti consecutivi e la vittoria a Zagabria. Ottima anche la stagione della svizzera Wendy Holdener, che ha immediatamente riscattato l'errore di Zagabria arrivando seconda a Maribor, dove per la prima volta in stagione è riuscita a salire sul podio la svedese Frida Hansdotter, la delusione della prima parte della stagione. Quanto alle azzurre, sappiamo che lo slalom femminile è la disciplina con più difficoltà in questo momento: di fatto le uniche tre slalomiste italiane competitive a buoni livelli sono Manuela Moelgg, Irene Curtoni e Chiara Costazza, che però non sono mai andate nemmeno vicine al podio. La buona notizia è che Chiara Costazza nelle ultime tre gare è sempre entrata fra le prime 10, una continuità che ci fa ben sperare circa il recupero di un'atleta che in passato ha saputo ottenere ottimi risultati.

