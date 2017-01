INFORTUNIO PEROTTI / L'esterno d'attacco salta l'Udinese? Edema al soleo sinistro (Oggi, 10 gennaio 2017)

INFORTUNIO PEROTTI, L'ESTERNO D'ATTACCO SALTERA' L'UDINESE? PROBLEMI DI FORMAZIONE PER SPALLETTI (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - L'infortunio di Diego Perotti potrebbe mettere in grave difficoltà Luciano Spalletti per la gara di domenica prossima quando la squadra sarà alla Dacia Arena per la sfida contro l'Udinese. Se Diego Perotti non ce la dovesse fare la sua assenza si andrebbe a sommare a quella di Mohamed Salah che è impegnato nella Coppa d'Africa. Nella gara di domenica scorsa contro il Genoa i giallorossi si erano schierati con il 3-4-2-1 con dietro a Edin Dzeko due uomini di movimento come Diego Perotti e Radja Nainggolan. Probabile che al suo posto giocherà Stephan El Shaarawy che comunque ha bisogno di tempo per trovare continuità di rendimento visto che in questa stagione è stato ancora poco utilizzato. Certo però l'assenza di Diego Perotti rimane comunque un problema per la Roma visto che il calciatore fino a questo momento ha giocato davvero molto bene.



INFORTUNIO PEROTTI, L'ESTERNO D'ATTACCO SALTERA' L'UDINESE? I RISULTATI DEGLI ESAMI STRUMENTALI (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Diego Perotti si è infortunato nella sfida di domenica contro la sua ex squadra il Genoa. Il centrocampista offensivo infatti era stato sostiuito da Stephan El Shaarawy al minuto settantaotto della gara in questione. Oggi sono arrivati gli esami strumentali che ci hanno dato delle informazioni in più sulla situazione del ragazzo che ha riportato un'edema al soleo sinistro. Il calciatore dovrà effettuare un percorso fisioterapico e terapeutico, ma al momento non ci sono ancora i tempi di recupero e il calciatore rischia di saltare la gara contro l'Udinese domenica prossima. Si valuteranno le condizioni del ragazzo giorno dopo giorno e cercheremo di capire se potrà recuperare. Se non ce la dovesse fare al suo posto giocherebbe proprio Stephan El Shaarawy.

