KOLASINAC / News: la Juventus ha in pugno l'erede di Evra. (oggi 10 gennaio 2017, ultime notizie)

KOLASINAC, NEWS: LA JUVENTUS HA IN PUGNO L'EREDE DI EVRA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 10 GENNAIO 2017 - La Juventus ha in pugno l'erede di Patrice Evra: si tratta di Sead Kolasinac dello Schalke 04. Il terzino bosniaco è finito da tempo nel mirino di numerosi club ma i bianconeri sono in pole position. Il probabile addio di Evra, in bilico tra Manchester United e Valencia, ha spinto Marotta ad accelerare con i tedeschi per Kolasinac. Il terzino ha un contratto in scadenza con lo Schalke 04 nel giugno 2017, potrebbe essere preso a parametro zero al termine del campionato ma la Juventus ha bisogno di un rinforzo immediato. Pronta un'offerta vicina ai 4 milioni di euro per chiudere la trattativa in questa sessione invernale. Kolasinac sarebbe il perfetto sostituto di Evra sulla fascia sinistra, dove Allegri può contare anche sul brasiliano Alex Sandro.

KOLASINAC, NEWS: CHI È IL DIFENSORE DELLO SCHALKE 04 È VICINISSIMO ALLA JUVENTUS. ULTIME NOTIZIE, OGGI 10 GENNAIO 2017 - Sead Kolasinac è uno dei giocatori più interessanti del panorama calcistico internazionale. Il difensore dello Schalke 04 è finito nel mirino della Juventus e potrebbe essere il colpo a sorpresa dei bianconeri per il calciomercato invernale. Massimiliano Allegri ha bisogno di nuove frecce da schierare sugli esterni e Kolasinac, ruolo naturale terzino sinistro, sarebbe perfetto per sostituire Patrice Evra, indeciso se tornare al Manchester United o approdare al Valencia. Certo, a sinistra la Juventus può contare su un top player assoluto come Alex Sandro, ma avere un alternativa in più non farebbe sicuramente male. Kolasiniac è giovane (classe '93) ma ha già una discreta esperienza: il bosniaco, dal 2012 a oggi, ha collezionato 81 gettoni in Bundesliga, 9 presenze in Champions League e altrettante in Europa League, tutte rigorosamente con lo Schalke 04. In questa stagione, il giocatore è sceso in campo 12 volte nel campionato tedesco per un totale di 955' e ha realizzato 2 gol e 4 assist, ai quali si aggiungono i 2 effettuati in Europa League e Coppa di Germania.

La Juventus è dunque a un passo da Kolasinac, il cui contratto con lo Schalke 04 è in scadenza a giugno. I bianconeri hanno in tasca il sì del giocatore ma devono decidere come muoversi. Marotta ha due piste da seguire. La prima: prenotare Kolasinac adesso per prelevarlo a giugno a parametro zero oppure acquistarlo subito, mettendo sul piatto una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Quest'ultima ipotesi si concretizzerebbe del tutto qualora Evra salutasse la Juventus, e il francese sembra proprio spingere per l'addio. Nel caso in cui Kolasinac approdasse alla Juventus, i bianconeri si ritroverebbero tra le mani un elemento duttilissimo, in grado di coprire più posizioni. Il bosniaco è infatti un terzino sinistro ma è in grado di giocare anche come centrale difensivo, mediano e addirittura centrocampista esterno. (Giuliani Federico)

br/>© Riproduzione Riservata.