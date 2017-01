Maria Sharapova/ Tennis news, ufficiale il ritorno dopo la squalifica per doping: sarà a Stoccarda (oggi 10 gennaio 2017)

MARIA SHARAPOVA TENNIS NEWS, LA RUSSA TORNERA’ A GIOCARE A STOCCARDA DOPO LA SQUALIFICA PER DOPING (OGGI 10 GENNAIO 2017) - Maria Sharapova torna a giocare dopo la squalifica per doping. Bisognerà aspettare ancora tre mesi e mezzo ma intanto la notizia è ufficiale. La tennista russa sarà in campo il 26 aprile, un mercoledì, al Porsche Tennis Grand Prix di Stoccarda: evento su terra rossa e torneo che Masha ha vinto per tre edizioni consecutive tra il 2012 e il 2014. “Sono davvero felice, torno in campo in uno dei miei tornei preferiti” ha rivelato la Sharapova che ha anche ammesso di non vedere l’ora di tornare a giocare a tennis, cioè “fare quello che amo”. E’ la fine di un incubo: nel marzo dello scorso anno, attraverso una conferenza stampa, la russa aveva rivelato di essere stata trovata positiva al Meldonium, una sostanza che da poche settimane era entrata nella lista di quelle bandite dalla Wada (l’agenzia mondiale antidoping). Addossandosi la colpa (“avrei dovuto stare più attenta”, aveva detto) si era vista squalificata addirittura per due anni, pena poi ridotta dal TAS. Dunque, nel primo giorno utile dopo la squalifica, la Sharapova sarà in campo. Obiettivo: intanto riprendere in mano la racchetta in un impegno ufficiale. Al momento conta solo quello: la pausa forzata di 12 mesi (attualmente), visto che l’ultima partita giocata resta il quarto di finale agli Australian Open (quasi un segno del destino che a eliminarla sia stata Serena Williams, che non batte dal 2004), l’ha fatta prima precipitare in classifica e poi, giocoforza, a uscirne del tutto. Maria dovrà ritrovare le sue sensazioni: un conto è allenarsi come lei ha sempre fatto in questo periodo di inattività forzata (a dicembre ha anche giocato un'esibizione a Porto Rico, contro Monica Puig), un altro trovare una giocatrice dall’altra parte della rete con qualcosa in palio. La Sharapova lo sa, e muoverà un passo dopo l’altro. Già questo non è affatto banale; riguardo i grandi appuntamenti, ovviamente lo status di ex numero 1 del mondo e vincitrice di cinque Slam le aprirà probabilmente tante porte. In un tennis che sembra in un periodo di grandi cambiamenti, anche per la russa potrebbe esserci un posto alla tavola Wta; se a fine anno il suo sarà stato il ritorno del 2017, con tanto di premio ufficiale, è ancora presto per dirlo ma intanto segnatevi la data sul calendario. Mercoledì 26 aprile, Stoccarda: il ritorno in campo di una delle migliori giocatrici degli ultimi anni.

(Claudio Franceschini)

© Riproduzione Riservata.